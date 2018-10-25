Дзюба не забил с пенальти. Но стал героем матча с «Бордо»

Семак остался с одним крайним защитником

У «Зенита» опять проблемы с составом. Казалось, к концу сентября Сергей Семак получил наконец-то полноценную обойму после того, как вернулись в строй Александр Кокорин и Эмануэль Маммана, а новичок Клаудио Маркизио и оставшийся в команде Евгений Чернов набрали форму. Но тут игроки стали получать повреждения один за другим, а на Кокорина, как и на Юрия Жиркова с Кристианом Нобоа, до зимы уже можно не рассчитывать. Правда, по другой причине.

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«Скорее всего, в матче с «Бордо» не примет участия Игорь Смольников, – считал потери Семак накануне игры в Лиге Европы. – Есть вопросы по Далеру Кузяеву и Александру Ерохину. Будем говорить с медицинским штабом. Если дадут добро, то надо решить, сколько времени футболисты смогут сыграть. Думаю, сколько-то они смогут. Александр Анюков начинает тренироваться в общей группе – провёл полторы полноценных тренировки. Пока сложно сказать, сможет ли он выйти. Будем решать уже завтра».



В итоге Кузяев и Ерохин попали в основу, а вот из штатных крайних защитников остался один только Набиуллин. Справа сыграл Иванович, в центре – Маммана. Это первое появление аргентинца в стартовом составе в новом сезоне.

Слабость фланга Набиуллина

Крайние защитники и подвели «Зенит», когда жирондинцы открыли счёт на 26-й минуте. Капитан Иванович не смог помешать арендованному у «Интера» талантливому вингеру Янну Карамо навесить в штрафную, где опытный центрфорвард Джимми Бриан забил из-под Набиуллина. Вообще-то «Бордо» ещё до этого имел возможность воспользоваться традиционной слабостью на левом фланге обороны лидера Премьер-Лиги. Парой минут ранее Самуэль Калу пролетел мимо Набиуллина, как поезд мимо нищего, но тогда «Зенит» выручил как раз Иванович.



Между тем в первые полтайма гости то ли боялись хозяев, то ли просто не понимали, что делать с мячом под давлением команды Семака. Никакой угрозы робкие попытки «Бордо» подойти к штрафной Андрея Лунёва в себе не несли. В какой-то степени петербуржцы сами были виноваты в том, что игра поменялась. Несколько простых ошибок Набиуллина, Леандро Паредеса и других игроков хозяев помогли французам почувствовать себя увереннее, улучшить контроль мяча. На обидный пропущенный мяч трибуны «Санкт-Петербург» отреагировали тишиной и свистом. Учитывая поражение от «Динамо», происходящее с «Зенитом» шокировало.

Сила фланга Набиуллина

Впрочем, и у «Зенита» долгое время тоже мало что получалось в атаке. Схема «Бордо» 4-3-3 с мощными центральными полузащитниками вынуждала хозяев делать акцент на фланги, а также длинные передачи, прежде всего, в расчёте на умение Артёма Дзюбы побороться и выигранные подборы. Вот только центрфорвард не очень хорошо попал в игру – терял мячи, опаздывал с открываниями в нужные зоны, казался утомлённым. Поэтому кандидат в сборную Франции голкипер жирондинцев Бенуа Костиль отдыхал под закрытой крышей петербургского стадиона.

Свои лучшие моменты в первом тайме «Зенит» создал с фланга Набиуллина. Если как разрушитель Эльмир медленно прогрессирует, то в атаке его скорость сегодня сине-бело-голубые использовали неплохо. Тем более справа в обороне «Бордо» действовал номинальный центральный защитник Игор Левчук. Сперва выгодный момент после передачи Набиуллина загубил Кузяев, а на 41-й минуте Дзюба проявил свои лучшие качества. Артём здорово сыграл на опережение – и команды ушли на перерыв при более справедливом всё-таки ничейном счёте.

Дзюба не забивает пенальти

«Зенит» должен был выходить вперёд уже в самом начале второго тайма. «Опорник» «Бордо» Отавио, который два года назад играл в центре полузащиты «Атлетико Паранаэнсе» вместе с нынешним зенитовцем Эрнани, опоздал за Кузяевым и сфолил в собственной штрафной. В еврокубках нужно ценить каждый момент. Забей Дзюба с «точки», дальше «Зениту» наверняка было бы проще. Однако Артём пробил слишком просто для Костиля, а Кузяев промахнулся, добивая мяч в сетку.



«Бордо» казался очень простой командой, которая в созидании полагается исключительно на индивидуальное мастерство игроков, а не на сложные коллективные ходы. Неудивительно, что французы уступили и «Славии», и «Копенгагену». «Зенит» отрезками словно специально приглашал гостей на свою половину, садясь глубоко, чтобы потом перехватить мяч и взорваться резким контрвыпадом. Возможности соорудить гол на скорости у хозяев действительно были, но до 86-й минуты зенитовцам недоставало последнего решения. В концовке Дзюба из последних сил зацепился за мяч, после чего своевременной передачей отправил Кузяева один на один с Костилем – забивать гол. Тут же Семак заменил центрфорварда. Удерживали победу, которая обеспечила «Зениту» единоличное лидерство в группе, уже без Артёма.