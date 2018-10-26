Атака «Спартака» удручает. Но есть и хорошая новость

Когда Карло Анчелотти покидал – не по собственной воле – мадридский «Реал», все звёзды «королевского» клуба во главе с Криштиану провели «мирную акцию протеста» в соцсетях. Массовыми постами поддержки итальянского Мистера они недвусмысленно выразили отношение к решению руководства. Ничего, естественно, не изменили, но, по крайней мере, перед собой остались честны.

На этой неделе аналогичный флешмоб в честь другого итальянца, и тоже с туринском прошлым, запустили игроки «Спартака». Судя по валу трогательных сообщений в «Инстаграме», далеко не всех в команде привела в восторг начальническая идея поменять тренера посреди осени. Большинство игроков она скорее расстроила, чем воодушевила.

Перед дебютом в принципиально новом для себя качестве Рауль Рианчо оказался в щекотливом положении. А как ещё может чувствовать себя тренер, чьи игроки практически полным составом идут на прощальный ужин и публично расписываются в любви к предшественнику, тогда как его на это мероприятие даже не приглашают? Наверное, не очень комфортно.

Враг системы. Кто разрушил «Спартак» и убрал Карреру Прославленный народом тренер замешан в этом не меньше Глушакова. Но главный виновник – другой.

Встреча в Глазго таила два важных вопроса: 1) что изменит (если изменит) в составе и структуре игры испанский и.о.; 2) как команда поведёт себя после пережитого шока – встрепенётся или ещё глубже погрузится в меланхолию.



От резких тактических движений Рианчо воздержался. На «Айброксе» спартаковцы расставились в уже привычном порядке – 4-3-3. Рауль, по слухам, лоббировал эту схему будучи ассистентом Карреры, и предсказуемо остался верен ей в главной роли. Содержание стартового состава заслуживает более пристального внимания, чем форма. Тут испанец поменял многое – точнее многих. Из обоймы, выходившей против тульского «Арсенала», выпало почти полсостава – пять человек.



Из этой пятёрки лишь Адриано был заведомо недоступен Рианчо в Шотландии – до сих пор расплачивается за глупое удаление против ПАОКа. Кутепов, Петкович и Роман Ерёменко переместились из основы в запас, тогда как Комбарова и там не оказалось. В открытые для СМИ 15 минут предматчевой тренировки, по свидетельствам коллег-очевидцев, Дмитрий занимался наравне со всеми. Что случилось за закрытыми дверями «Айброкса» или позже в отеле, загадка. Но в то, что при прочих равных тренер – любой тренер – отдал бы предпочтение Петковичу перед Комбаровым, верится с трудом. При всё уважении к сербу и критике, местами справедливой, россиянина. Микротравма или рецидив представляются более правдоподобными версиями отсутствия Дмитрия.

С помощью Рассказова и Мельгарехо Рианчо освежил оба фланга обороны. В центр вернулся Джикия, приземлённый Каррерой на лавку в воскресенье. Адриано заменил Ломовицкий, а Ерёменко в тройке центральных хавбеков – Игнатов. Пожалуй, самое спорное решение тренера. Возможно – не настаиваю – на одном из самых «громких» стадионов Старого Света от опытного, невозмутимого по жизни исполнителя было бы больше пользы команде, чем от вчерашнего дублёра. А может, и нет, кто знает?



Будь Рианчо продуктом советской/российской тренерской школы, наверняка выдал бы после финального свистка запиленное: «Претензий к самоотдаче ребят нет». В самом деле взяться им было неоткуда – команда добросовестно билась с шотландцами. Честно получала сама синяки (особенно часто доставалось капитану Джикии) и так же исправно ставила их на чужие ноги. С игрой дела обстояли хуже. 0 ударов по воротам за тайм – ноль! – даже уфимский новичок еврокубков такой беззубости себе на «Айброксе» не позволял. Болельщикам, почитающим футбол как интеллектуальный спор, как яркое зрелище, наблюдать за бесплодными страданиями любимой команды должно было быть тягостно.

Двойной заменой в перерыве – Ерёменко и Ханни вместо Ломовицкого с Ташаевым – Рианчо дал понять: его такое положение вещей тоже не устраивает. И дела гостей сразу пошли веселее. Свежие легионеры безотлагательно организовали «поставки» мяча на последнюю треть поля. После передач Ханни Фернандо стёр унизительный ноль из «ударной» графы статистики, а Зобнин едва не сотворил редчайший шедевр – гол пяткой с перебросом мяча из-за спины через голову. Жаль, не попал Роман – быть бы голу недели в Европе. Если не месяца. Ханни же первым проверил бдительность Макгрегора – в общем, удачно зашёл.



За четверть часа до конца и Ерёменко показал себя. Его пас пяткой на выход Рассказову – высший пилотаж футбольного мастерства. Увы, Николаю Романовой тонкости не хватило – не докрутил мяч в дальний угол.



Шотландцев ничья тоже не слишком прельщала. Они настойчиво искали свой гол, полагаясь на традиционные британские ценности – навесы, прострелы и борьбу, вверху, внизу, везде. Временами мяч очень неприятно для москвичей шнырял по штрафной. Раз, после рискового подката Ерёменко, хозяев ждал от Блома облом: голландец отказался ставить «точку».



Так что нули – далеко не худшее, что могло случиться со «Спартаком» на «Айброксе». Не пропустил – и ладно (кстати, впервые в октябре). А над позиционной атакой ещё работать и работать. Вопрос только – под чьим командованием? Ответ на него, наверное, одному господину Федуну известен. И то не факт.