«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?!

За первый тайм матча в Шотландии «Спартак» ни разу не пробил по воротам и не касался мяча в чужой штрафной. Во второй половине команда Рауля Рианчо была активнее, но так же не создала голевых моментов. Но «Айброкс» арена провожала футболистов «Рейнджерс» умеренным гулом, а россиян аплодисментами.

Такая реакция бывает в трёх случаях.

1. Когда твоя команда безнадёжно уступает, но хозяева точно играли не хуже.

2. Когда футболисты не выкладываются, но это не про парней Джеррарда.

3. Когда ты в восторге от отдачи игроков аутсайдера, но разве такова теперь роль «Спартака»? Ведь подсчитывая молодых в составе нам всё-таки стоит помнить о факте, что стоимость всех игроков на контрактах у москвичей раза в 3 больше, чем у «Рейнджерс».

— «Спартак» – очень большой клуб, там есть очень серьёзные футболисты, — говорил Стивен Джеррард и случайно выделил главный парадокс нынешнего «Спартака». Куда делась команда, побеждавшая год назад «Севилью» 5:1? Где этот чемпионский коллектив? Что вообще от него осталось и когда всё изменится? И здесь важно было послушать нового тренера.

***

По сути, все ответы Рианчо сводились к одной теме – новой мотивации игроков. — Мы знали, что на этом великом стадионе играть будет непросто. «Рейнджерс» забил 5 мячей в предыдущих двух матчах, но мы сыграли с горящими глазами.

Звучало верно, ведь «Спартак» действительно бился все 90 минут и не уступил сумасшедшим хозяевам. Но почему же игроки в последние полчаса матча с «Арсеналом», буквально пять дней назад, выглядели сонными мухами?

— Есть рецепт, — ответил Рианчо. – Первое: нужно быть семьей и думать как семья. Я сказал ребятам, что именно вы, игроки, — здесь самые главное. Второе — вы хороши, и вы должны играть в футбол, потому что вы всем уже доказали, что умеете это делать. И третье — нужно выходить на поле и умирать.

А раньше, получается, семьи не было? При Каррера не умирали? Почему любимый всеми тренер так часто был вынужден говорить о том, что футболисты не демонстрировали страсти, а в последний раз и вовсе бросил: «Я не понимаю, что происходит».



— Команда сегодня развалилась хоть раз? – продолжал испанец и сам отвечал. – Нет, не развалилась. Разве она не выполняла установку? Полностью выполняла. Может, я как тренер был плох, но игроки-то сработали на 10 из 10.

Придраться к словам вновь было сложно. Мы действительно видели молодёжь, выигрывавшую большую часть единоборств. Мы замечали, как катится и работает Фернандо. Да вообще сложно отрицать, что этот матч был лучшим для «Спартака» за всю осень. А уж сам факт игрового преимущества «Рейнджерс» в таком контексте не выглядел беспросветным для Рианчо.

— Наш соперник сыграл вничью в гостях с «Вилльярреалом», а испанцы вынесли «Рапид» 5:0. Также они обыграли дома австрийцев 3:1 и были лидерами группы. А у нас вообще-то кризис, мы находились в ситуации, когда пошатнулся командный дух, когда были проиграны несколько матчей. Так что психологически сегодняшняя ничья — это очень сильный момент, чтобы развернуть ситуацию в нужное русло. Мы сегодня видели, что команда билась до конца. Я доволен игрой, и мы будем продолжать работать над духом.



И опять: раньше на духом не работали? Или работали, но не так? И вообще почему Рианчо так заострял на этом внимание? Явно не просто так:

— Я работаю в футболе больше 20 лет, — сказал он. — Был скаутом, тренером по физподготовке, вторым тренером. И сегодня присутствовал на легендарном стадионе в качестве главного тренера. То есть, сбылась моя мечта. Этого уже никто не отнимет. Если завтра позвонят и скажут, чтобы завтра я уходил – сделаю это. Но, повторю, сегодня я тренировал великий клуб и сочту за счастье готовить команду к игре с «Рубином». И еще, меня все спрашивают про последний матч в «Спартаке». Но почему никто не спрашивает про первый?!

Так стало ясно, что Рауль не просто хочет, но и верит, что может остаться хотя бы на время. Но что он сможет дать «Спартаку»?

***

Какие-то кодовые момент Рианчо уже обозначил.

Про возвращение Глушаков и Ещенко мы уже слышали.

Про его желание использовать тактику 4-3-3 – тоже.

Про новую мотивацию игроков вообще пелось всю пресс-конференцию. Не был забыт и резерв в виде Романа Ерёменко.

— Мы специально выпустили опытных футболистов после перерыва. Тот же Ерёменко не играл два года, а нам в начале матча нужен был футболист, который способен выполнить большой объем работы и хорошо обороняться. Ведь у «Рейнджерс» лучший атакующий игрок – левый защитник. Считаю, что план сработал, — сказал Рианчо и был прав, потому что свежий Ерёменко показал, как он будет способен менять игру, когда наберет лучшую форму.

Так что учитывая отдачу, возвращение Адриано, прогресс Ерёменко, новый шанс для Глушакова – у бывшего помощника главного тренера действительно появляется возможность зацепиться за мечту. Тем более, футболисты обычно быстро забывают, кто их тренировал до этого.

И всё бы могло пройти гладко, вот только реалии современного «Спартака» другие. После матча отпахавшая команда подошла к трибунам и услышала заряды в честь Массимо Карреры. Представить, что фанаты примут Рианчо, появившегося из-за спины кумира и тут заговорившего о том, что теперь будет новая, лучшая атмосфера – просто невозможно. Каким бы он человеком и тренером ни был, и каких бы результатов в первых матчах не достиг.

P.S. А «Спартак» с «Рейнджерс» действительно был хорош. И сегодня впервые за долгое время появилась ощущение, что команда добилась прогресса хоть в чём-то. А еще игроками действительно можно было гордиться. Только вот большой вопрос, в Рианчо ли здесь дело?