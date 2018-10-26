Бывший тренер «Спартака» феерит. У него 11 побед подряд

1. Команды «Ред Булл» лидируют в группе B

Дискуссии о том, могут ли эти команды играть друг с другом, появились давно. Сначала УЕФА ответил на вопрос отрицательно, так как обе команды имеют отношение к известной компании. Клубы потрудились над тем, чтобы изменить решение инстанции — официально завершили сотрудничество, перестали брать друг у друга игроков в аренду и взяли под контроль несколько организационных вопросов, которые смущали УЕФА. Теперь им не только можно участвовать в турнире, но даже играть в одной группе. В ней Зальцбург и Лейпциг лидируют и претендуют на выход в плей-офф.

Фанаты «Марселя» насадили свиные головы на забор отеля с болельщиками «Лацио»

2. Матч «Марсель» — «Лацио» ушёл за пределы футбола

Фаны двух клубов придерживаются полярных взглядов. Итальяцы — ультраправые, а французы известны антифашистскими убеждениями. В Марселе болельщиков «Лацио» преследовали безумные фанаты хозяев и вынудили многих из них отправиться домой, не дожидаясь игры. Апофеозом стал эпизод, когда фанаты «Марселя» насадили свиные головы на забор отеля, в котором остановились гости. Сам матч выиграл «Лацио» (3:1), и один из мячей забил бывший форвард «Локомотива» Фелипе Кайседо.

3. «Арсенал» в порядке

И речь не о команде (пока ещё) Кононова. Несмотря на ротацию, «канониры» победили недавнего лидера группы — лиссабонский «Спортинг». Уэлбек воспользовался нелепой ошибкой защитников, вышел один на один и забил. Унаи Эмери окончательно освоился в новом клубе и одержал 11-ю победу подряд (во всех турнирах). «Арсенал» не только обыгрывает всех в Лиге Европы, но и всего в двух очках от лидера АПЛ.

«Арсенал» одержал 11 побед подряд во всех турнирах впервые с октября 2007 года

4. Промес забил первый мяч в «Севилье»

По идее должен был быть дубль, а первый мяч Промес пустил через себя. Но вратарь не уступил авторство гола голландцу — отбил мяч в свои ворота, и его записали как автогол. Во втором тайме Квинси добился своего и забил дебютный гол — в этот раз точно свой. Тот мяч помог «Севилье» разнести «Акхисар» со счётом 6:0. В другой группе с российским клубом «Вилльяреал» покуражился в матче с «Рапидом» и победил 5:0.

5. А Вагнер Лав сделал дубль

Да, он всё ещё играет в футбол и делает это в Европе. Клуб Вагнера — турецкий «Бешикташ», и вчера он провалился. Два мяча бразильца не помогли клубу взять очки в игре с «Генком», турки уступили 2:4 у себя дома. Теперь у них могут возникнуть серьёзные проблемы с выходом из группы — три очка в трёх играх отбросили клуб на последнее место.

6. «Астана» снова на пути к плей-офф

В прошлом году команда из Казахстана вышла в плей-офф еврокубков впервые в своей истории. Сейчас «Астана» очень близка к тому, чтобы повторить это достижение. За три игры до окончания группового этапа команда Романа Григорчука лидирует, не проиграв ни разу. Похоже, Андрей Аршавин с командой чуть-чуть не угадал. Кстати, одним из лидеров «Астаны» является бывший футболист «Анжи» Иван Маевский.