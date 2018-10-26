Crasking или frustrating: что англоязычные блогеры писали про матчи Лиги Европы

Болельщики из онлайн-школы английского языка Skyeng снова смотрят футбол и читают, что зарубежные фаны пишут в соцсетях по поводу самых ярких матчей.

To take an advantage or opportunity — воспользоваться возможностью

Как не порадоваться за Рубена Лофтус-Чика! Он оформил первый хет-трик за “Челси” и стал звездой дня – и героем тысяч статусов в соцсетях. Парень не упустил шанса! Ликуем вместе с фанами “Челси”.

To expect — ожидать, рассчитывать

Все думали, что “Рейнджерс” разгромит “Спартак” одной левой, но уж извините. Да, ничья, но мы ожидали худшего. “Спартак” бился так, как будто за ним Москва. Мы и сами удивились — в прошлый раз красно-белые играли совсем вяло. Была ли в том вина Карреры, как многие думают? Не будем углубляться.

Frustrating – разочаровывающий

А вот фаны “Рейнджерс” считают, что этот матч был у них практически в кармане.

Cracking — бодрый, энергичный

А вот поражение “Краснодара” льежскому “Стандарду” стало неприятной неожиданностью. Хотя скучной игру никак нельзя было назвать: идеальный пас Газинского, бешеная энергия Очоа и фантастический удар Лаифиса, который и принёс победу бельгийцам – тут было на что посмотреть.

To take over — захватить

Толпа болельщиков «Бетиса» спела гимн команды прямо посреди главной площади Милана Пьяцца-дель-Дуомо. Захват получился вполне мирным.