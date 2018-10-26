Игрок, вокруг которого строился «Зенит», теперь ведёт «Боруссию» за трофеями

После матча с «Бордо» Сергей Семак напрямую отметил, что если раньше «Зенит» был командой уровня борьбы в Лиге чемпионов, то теперь Лига Европы — это то, с чем должен иметь дело клуб из Санкт-Петербурга. Оставим в стороне тот факт, что Семак (в очередной раз) поддавливает таким образом на руководство клуба, ожидая серьёзных трансферов, и констатируем другое. В лучшем сочетании игроков «Зенита» действительно был как минимум один, который мог бы считаться системообразующим в любой команде мира. Прямо сейчас он доказывает это в самом живом бойз-бэнде европейской осени, дортмундской «Боруссии».

В 2012 году его мог купить «Реал», в 2016-м, уже из «Зенита», он едва не уехал в «Милан». Вместо этого до 30 лет Аксель Витсель, в первую очередь по своей воле, оставался в футбольном замкадье. Бельгия, Португалия, Россия, Китай — нахождение так далеко от основных футбольных полей битв всё стремительнее делало его самым недооценённым полузащитником своего поколения. Его лучшие качества прекрасно известны и нам по зенитовским временам — объём работы с мячом и без мяча, чтение игры, умение оказываться в нужное время в нужном месте. Его потенциал нужно было изучить по игре в клубе с большими задачами в большой лиге.

Тот, кто держит небосвод. Почему крут Аксель Витсель Его статистика не всегда впечатляет, но в своих командах он всегда определяет игру — Акселю Витселю исполняется 27 лет.

Летом Витсель переехал в «Боруссию», и к трансферу большинство отнеслось скептически — даже на сайте Ruhr Nachrichten, издания с наибольшей фанатской базой Дортмунда, 58% считали, что можно было найти вариант получше. Проведший уже достаточно длительное время в Китае футболист, которому по ходу сезона исполнится 30, — для сложившегося в последние годы стереотипа о том, что «Боруссия» берёт только самую сочную молодёжь, это было слишком. Ещё больше сомнений оставлял ценник бельгийца и его высокая зарплата.

Но уже спустя три месяца очевидно, что Витсель окупает вложенные в него деньги. Для команды, имеющей очень взрывную и дерзкую атаку, Аксель — необходимый маятник. Как и раньше, он не числится в лидерах по статистике перехватов или отборов, у него нет сумасшедшего количества забитых мячей (всего три), а голевых передач и вовсе ни одной. Но он дал «Боруссии» то, чего у неё в последние годы не было: центральный полузащитник здесь был фигурой обсуждаемой, а теперь его работу никто не замечает. Чем незаметнее играет Витсель, тем лучше для него и результатов команды. Более того, с годами он стал сдержаннее — если раньше он поддавался вспыльчивости, то сейчас все его фолы разумны и обоснованны, а вспышек ярости не замечается вовсе. Впервые в карьере к ноябрю бельгиец подходит без жёлтых карточек за 1 тыс. сыгранных минут.

Важное качество, которое всегда оставалось не до конца раскрытым и описанным в Витселе, заключается в том, что он совершенно не воспринимает индивидуальную игру. Даже когда его спрашивают, как сыграл он лично, Аксель отвечает предложением со словом «мы». Вокруг таких футболистов нужно строить команду — этим и пользовался «Зенит». Этим пользуется и такой мастер настройки отношений с игроками, как Люсьен Фавр.

Для Фавра Витсель важен ещё и потому, что центральный полузащитник, максимально отрёкшийся от собственной индивидуальности и способный стать невидимкой, — главный игрок на поле. Так было в «Герте» с Палем Дардаи, который теперь и сам тренирует, так было с парой Нордтвейт-Нойштедтер в гладбахской «Боруссии». Чтобы строить свою игру, Фавр должен быть уверен в центральном полузащитнике, и Витсель даёт ему такую уверенность — вот почему «Боруссия» не боится делать крен в сторону острых атак. Лишь два футболиста его позиции в этом сезоне проходятся на дриблинге реже, чем Витсель, и при этом лишь двое фолят меньше, чем бельгиец, — он действительно стал синонимом надёжной игры этой осенью.

Новый Дортмунд — самая лютая команда Европы на старте сезона Не останавливайте эту машину.

И вот уже болельщики Дортмунда без ума от этого парня с прикольной причёской. И вот уже главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес называет трансфер Витселя в Дортмунд главной сделкой лета — все уже давно забыли, как встречался этот переход. Дортмунд разрывает всех соперников в Бундеслиге и Лиге чемпионов и может быть спокоен. Безусловно, у каждого из молодых игроков «шварцгельбе» ещё будут спады по ходу сезона, но их центральный полузащитник всегда стабильнее заполняемости «Вестфаленштадиона».



И это делает шансы «Боруссии» на трофей в нынешнем сезоне более весомыми.