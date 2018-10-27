«Фанатов „Спартака“ будет больше, но „Рубин“ победит». Прогнозы на 12-й тур РПЛ

Наши прогнозисты выдали очередной ровный тур. Без суперезультатов, но и без провалов.

Александр Мостовой угадал счета матчей «Локомотив» — «Ростов» и «Урал» — «Крылья Советов», плюс разницу в игре «Оренбург» — «Енисей». Итог — 13 очков.

Корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков заработал 10 баллов, он угадал счета матчей «Анжи» – ЦСКА и «Урал» – «Крылья Советов».

Владимир Паршин из Москвы угадал счёт матча «Урал» — «Крылья Советов» и разницу в игре «Уфа» — «Рубин». Это 8 очков.

И снова смена лидера.

Таблица после 11-го тура

Специалисты – 116 очка

Читатели – 114 очков

Журналисты – 99 очков.

Фернандеш продаёт себя. «Инстаграм» для него важнее «Локомотива» Самый ценный актив «Локомотива» становится самым сложным.

Прогноз специалистов

Валерий Масалитин, известный в прошлом форвард:

«Урал» — «Уфа» — 2:1

«Урал» должен выиграть, им необходима эта победа, иначе они рискуют попасть в зону стыковых матчей, так что они всё сделают для победы, тем более что матч проходит дома, а дома необходимо выигрывать, так что поставлю на «Урал».



«Арсенал» — «Оренбург» — 1:0

«Оренбург» часто преподносит сюрпризы как дома, так и в гостях, с другой стороны, «Арсенал» после победы над «Спартаком» должен быть на подъёме. В то же время неизвестно, какая там внутренняя обстановка, на фоне слухов про Кононова. Предположу, что «Арсенал» выиграет.



«Ростов» — «Анжи» — 2:0

«Анжи» — очень непредсказуемая команда, они могут в любой момент собраться и заработать очки, как было с «Зенитом», но, скорее всего, «Ростов» своего не упустит. Если бы матч был в Каспийске, то у махачкалинской команды были бы какие-то шансы, а так победа «Ростова».



«Енисей» — «Локомотив» — 1:1

«Локомотив» начал нащупывать свою игру, но при этом провалился в Лиге чемпионов. Игра непредсказуемая, напрашивается ничья.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:0

«Динамо» тоже почувствовало свою игру, но «Ахмат» со сменой главного тренера тоже воспрял, поэтому отдам преимущество команде из Грозного.

ЦСКА — «Краснодар» — 3:1

Думаю, разница будет в два мяча в пользу ЦСКА. Команды не отсиживаются в обороне, поэтому матч будет результативным, к тому же у обеих команд есть определённые проблемы в защите, но всё же отдам предпочтение ЦСКА.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 1:1

С приходом Божовича игра у «Крыльев» поменялась, команда сумела отобрать очки у «Урала». «Зенит» сейчас попал в физическую яму, будет ротация, поэтому неизвестно, какой состав «Зенит» выставит на матч. Несмотря на это, «Зенит» выглядит фаворитом, но всё же, думаю, будет ничья.

«Рубин» — «Спартак» — 1:0

У «Спартака» известные проблемы, которые влияют на игру, матч в Лиге Европы показал, что выход из кризиса ещё далеко, а «Рубин» в Кубке обыграл «Динамо», так что поставлю на победу казанской команды.

Кононов сказал болельщикам, что не думает о «Спартаке». Они ему не поверили Главный тренер «Арсенала» встретился с фанатами, но прощаться пока не стал.

Прогноз читателей

Олег Пермяков (Сочи):

«Урал» — «Уфа» — 1:1

«Уфа» прибавляет с каждым туром и сможет увезти очки из Екатеринбурга.

«Арсенал» — «Оренбург» — 1:2

Непонятно, останется ли в Туле Кононов. Неопределённость скажется на игре «Арсенала», а «Оренбург» три победы из четырёх одержал именно в гостях.

«Ростов» — «Анжи» — 1:1

«Ростов» непредсказуем не менее, чем «Анжи».

«Енисей» — «Локомотив» — 0:1

«Локомотив», даже несмотря на поражение в Лиге чемпионов, набрал нормальный ход, чтобы на классе обыгрывать аутсайдеров.

«Ахмат» — «Динамо» — 1:1

«Ахмат» в последнем туре обыграл на выезде «Краснодар», «Динамо» справилось с «Зенитом». Команды стоят друг друга и разойдутся миром.

ЦСКА — «Краснодар» — 1:1

«Краснодар» плохо играет против тактически сильных команд. А ЦСКА для победы не хватит кадров и сил.

«Крылья Советов» — «Зенит» — 0:1

«Зенит» периодически косячит, но после Лиги Европы будет ротация, боле мотивированные игроки на поле. «Крыльям» нечего противопоставить.

«Рубин» — «Спартак» — 2:0

«Мы играем с горящими глазами» — это тема для зомби. «Рубин» играет рационально, грамотно и умело.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

Прогноз журналистов

Григорий Телингатер, обозреватель «Чемпионата»:

«Урал» – «Уфа» – 2:1

Бикфалви – божественно хорош! Странно, что он всё ещё пылит в таком клубе, как «Урал». А «Уфа» явно далека от себя самой образца прошлого года. Команда потерялась с вылетом из Лиги Европы. Между «Уралом» и «Уфой» всего два очка в таблице, но команда Парфёнова выглядит ярче.



«Арсенал» – «Оренбург» – 0:1

Не то чтобы я не верил в «Арсенал» (даже если это последний матч Кононова). Просто «Оренбург» уже стал открытием чемпионата. Перед началом сезона команде прогнозировали вылет, но она выглядит стабильно. В ворота «Оренбурга» тяжело забить. Команда Федотова не пропускала больше одного мяча – ни от «Спартака», ни от «Краснодара», ни от «Локомотива», ни от ЦСКА.



«Ростов» – «Анжи» – 2:0

Недавно я побывал на тренировке «Анжи» и увидел, в каких условиях занимаются футболисты. Понимаю, что парни решили играть за своё имя, но поставить я могу только на «Ростов». Тем более что в этой команде выступает самый красноречивый футболист РПЛ.

«Енисей» – «Локомотив» – 0:3

У «Енисея» лучший «твиттер» в РПЛ, но с кем бы ни играл этот клуб, ставить я буду на соперника. Одна победа за 11 туров как бы намекает, что сильнее окажется «Локомотив». На мой взгляд, по игре «железнодорожники» выглядели не хуже «Порту».



«Ахмат» – «Динамо» – 1:0

Я был в Химках в прошлом туре и своими глазами видел, как «Динамо» вынесло «Зенит». Вынесло заслуженно. Боюсь, после такой мощной победы у бело-голубых наступит спад. Слишком много эмоций было затрачено. Хотя прогнозировать матчи «Ахмата» — самое тяжёлое в РПЛ. Команда в гостях побеждает «Спартак» и «Краснодар», но не справляется дома с «Анжи». Там какие-то закономерности тяжело найти.



ЦСКА – «Краснодар» – 2:2

Я бы поставил на «Краснодар», если бы команда Галицкого и Мусаева не потеряла Мамаева. Теперь из-за лимита не играет Каборе, и это сказывается. Прогнозирую ничью. Тем более что клубы так похожи друг на друга. Частные, с нормальной вертикалью власти – без лебедя, рака и щуки в руководстве. Редкость для нашего футбола.



«Крылья Советов» – «Зенит» – 0:2

Прогнозы – странная штука. В матче может сложиться как угодно, но до игры тяжело ставить на что-то, кроме победы «Зенита». Возможно, я слишком часто ставлю на фаворитов, но исправлюсь уже в следующем прогнозе.



«Рубин» – «Спартак» – 2:0

В «Спартаке» период неопределённости. Судя по всему, Рианчо – временная кандидатура. Я далёк от мысли, что игроки «Спартака» будут играть как попало, но эта ситуация не придаёт уверенности. Да и перелёт в/из Шотландии – не ближний. Не говоря уже о темпе, который задали игроки «Рейнджерс». Думаю, Бердыев победит, хоть и на стадионе может оказаться больше фанатов «Спартака», чем «Рубина».