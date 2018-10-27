Ей посвящает голы Джеко. В том числе – свежие в ворота ЦСКА

23 октября Эдин Джеко дважды огорчил московских «армейцев» самостоятельно и отдал голевую передачу на Дженгиза Ундера. УЕФА по достоинству оценил рвение бомбардира «Ромы» — званием игрока недели в Лиге чемпионов. Среди десятков тысяч зрителей на «Стадио Олимпико» присутствовала и самая главная болельщица Эдина – Амра Силайджич. К ней саркастическое словосочетание «профессия – жена футболиста» точно неприменимо. Супруга Джеко и сама по себе самодостаточная творческая личность.

Карьеру профессиональной модели Амра начала в 16 лет, выиграв французский конкурс красоты «Metropolitan Top Model». После этого её заметили и пригласили в известное парижское агентство.

Следующим шагом в её карьере стала съёмка в рекламе компаний по производству одежды, а вскоре она стала лицом небезызвестного бренда.

Амру стали приглашать на эпизодические роли в американские сериалы. Российский зритель мог заметить её в «C.S.I.: Место преступления Нью-Йорк».

Параллельно Амра снималась в музыкальных клипах у Тайо Круза, Энрике Иглесиаса, Блейка Шэлтона, дуэта The Cataracs.

Пиком кинокарьеры Силайджич стала главная роль в фильме «Готический убийца» 2011 года выпуска.

Не оставили девушку без внимания и производители видеоигр: Амра стала прообразом главного персонажа игры Resident Evil: Revelations – Джилл Валентайн.

Эдин заприметил Амру на свадьбе своей сестры. На тот момент о соотечественнице Джеко ничего не знал, несмотря на то что она уже была довольно популярна в Боснии. Амра же сразу поняла, кто перед ней. Более того, была в курсе главных спортивных достижений будущего мужа.

С 2011 года Амра и Эдин живут вместе, в 2014-м сыграли свадьбу. Спустя два года после бракосочетания у пары родилась дочь Уна, а чуть больше года назад – сын Дани.