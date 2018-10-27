«Квинси купил билеты для всех фанатов и каждому подарит по айфону»

На этой неделе Квинси Промес – главный герой «Севильи». Он оформил дубль в Лиге Европы (один мяч, правда, записали автоголом), а к выходным прославился сразу двумя историями с помощью болельщикам клуба.

Важно, что это произошло после невероятно сложного старта голландца в Испании. Переезд в новый клуб случился уже по ходу сезона, в самом конце трансферного окна. Квинси приехал в команду, с которой не приходил предсезонную подготовку. Тренер Пабло Мачин встраивал Промеса в свою схему постепенно, пробуя его на разных позициях: с обоих флангов, под нападающими, вторым форвардом, даже крайним выдвинутым защитником. Идеально не получалось вообще нигде, поэтому в чемпионате Промес выходил только на замену. Шансы в Лиге Европы Квинси не использовал, пока на его пути не попался турецкий «Акхисар». Вместе с партнерами Промес отгрузил туркам шесть, впервые показав болельщикам «Севильи» празднование с маской.

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Теперь подробнее о подвигах полузащитника «Севильи» за пределами поля, про которые уже узнали даже в России. Буквально подряд болельщики клуба опубликовали две истории столкновений с Промесом. Сначала ребята рассказали, что встретили Квинси в ресторане, где он ужинал в одиночестве. Болельщики праздновали день рождение, и попросили футболиста расписаться на майке. Он оставил автографы и наделал сэлфи, а затем ушел ужинать дальше. Через какое-то время Промес попрощался и ушел. А когда пришло время закрывать счет за празднование дня рождения, выяснилось, что Квинси уже все оплатил. По разным данным компания праздновавших насчитывала 13 человек, что делало чек приличным.

Следом еще более качественный пример щедрого Квинси Промеса. В магазине техники он столкнулся с другим поклонником «Севильи», и они начали общаться. Непонятно, как они пришли к этому, но футболист и болельщики забили спор в камень, ножницы, бумагу. Фанат победил, и Промес прямо на месте купил ему новый айфон.

После таких историй Промес на пару дней стал главным игроком «Севильи» в вопросах готовности тратить деньги на болельщиков. Разумеется, первым делом появились люди, которые начали писать футболисту в твиттер с просьбой подарить что-то им:

Квинси, смарт-телек на 28 дюймов сделает меня счастливым. И стоит он дороже айфона XS.

Квинси, надеюсь, мы встретимся на кассе арены корриды. Я буду в красно-белом, если это поможет



Еще больше появилось поводов для шуток.

Подтверждаю: победил Промеса в камень, ножницы, бумагу, а потом купил ему новый айфон.

– Этого не будет в новостях, потому что всем неловко. Но Промес выкупил все оставшиеся билеты на следующий матч «Севильи», чтобы впервые за много лет трибуны были заполнены. Великий Квинси!



– И на каждом сиденье будет лежать по новому айфону, не так ли?



– Именно! Все это так замечательно!