Джорджевич забил ударом «скорпиона». Вы это видели?

И вообще матч в Туле получился ярким и результативным.

В Туле встречались «Арсенал» и «Оренбург».

В первом тайме тотальным преимуществом владел «Арсенал» и вполне заслуженно перед самым перерывом подопечные Олега Кононова сумели открыть счёт в матче, отличился Резиуан Мирзов.

Во втором тайме сегодня было не узнать тульский «Арсенал», за что хозяева могли поплатиться не только упущенной победой, но и вовсе поражением. Сначала Сергей Терехов сравнял счёт, а на 64-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга атаки хозяев мяч был головой сброшен на Джорджевича, а тот уже падая ударом скорпиона пяткой отправил мяч в дальний угол ворот. Великолепный гол.

После гола серб поднял майку и показал послание своей девушке.

Но победным гол не стал. Денис Попович сквитал счёт, а в конце гости могли побеждать, но Левашов спас свою команду.