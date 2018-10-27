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Джорджевич забил ударом «скорпиона». Видео

«Чемпионат»
Джорджевич забил ударом «скорпиона». Вы это видели?
И вообще матч в Туле получился ярким и результативным.
Футбол / РПЛ

В Туле встречались «Арсенал» и «Оренбург».

В первом тайме тотальным преимуществом владел «Арсенал» и вполне заслуженно перед самым перерывом подопечные Олега Кононова сумели открыть счёт в матче, отличился Резиуан Мирзов.

Россия - Премьер-Лига. 12-й тур
27 октября 2018, суббота. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
2 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 – Мирзов – 42, 1:1 – Терехов – 61, 2:1 – Джорджевич – 64, 2:2 – Попович – 76

Во втором тайме сегодня было не узнать тульский «Арсенал», за что хозяева могли поплатиться не только упущенной победой, но и вовсе поражением. Сначала Сергей Терехов сравнял счёт, а на 64-й минуте после подачи со штрафного с правого фланга атаки хозяев мяч был головой сброшен на Джорджевича, а тот уже падая ударом скорпиона пяткой отправил мяч в дальний угол ворот. Великолепный гол.

После гола серб поднял майку и показал послание своей девушке.

Но победным гол не стал. Денис Попович сквитал счёт, а в конце гости могли побеждать, но Левашов спас свою команду.

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