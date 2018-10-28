Роналду спас «Ювентус» от позора в игре с аутсайдером

«Ювентус» намерен арендовать Погба у «Манчестер Юнайтед» в январе



«Ювентус» планирует заключить сделку с «Манчестер Юнайтед» по аренде полузащитника Поля Погба в зимнее трансферное окно, сообщает Tuttosport.



По информации издания, руководство итальянской команды заинтересовано в возвращении французского футболиста и готово сделать предложение по трансферу игрока в январе. «Ювентус» планирует арендовать Погба до конца текущего сезона с обязательным выкупом француза летом за сумму, превышающую € 70 млн.



Напомним, что у Погба сложные отношения с наставником манкунианцев Жозе Моуринью.



25-летний Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год, а затем перешёл в «Манчестер Юнайтед» за € 105 млн. В нынешнем сезоне хавбек провёл за «МЮ» 12 матчей во всех турнирах, стал автором четырёх забитых голов и отдал три результативные передачи.

Источник: топ-клубы Европы обсуждают пакт о недопущении роста зарплат игроков



Элитные европейский клубы скрыто ведут обсуждение о возможном заключении пакта о недопущении роста зарплат футболистов, сообщает The Sun со ссылкой на анонимный источник, которым является функционер одного из клубов.



Ведущие клубы континента встревожены ростом финансовых запросов футболистов и рассматривают варианты, как можно изменить ситуацию. Отмечается, что обсуждение пакта проходит уже несколько месяцев.



«Некоторые финансовые запросы игроков и их агентов являются просто нереальными. Так больше не может продолжаться. У этого должна быть граница. Они будут всегда хотеть больше. Однако если появится такая инициатива о самоконтроле клубов, игрокам и их агентам придётся искать те варианты, которые будут готовы удовлетворить их запросы, а таких вариантов просто не будет», — сказал анонимный функционер.

«Монако» с Головиным спасся от поражения от «Дижона», но остался в зоне вылета



В Монако прозвучал финальный свисток в матче 11-го тура французской Лиги 1 между «Монако» и «Дижоном». Встреча проходила на стадионе «Луи II» и завершилась со счётом 2:2. Участие в игре принял российский полузащитник монегасков Александр Головин.



Хозяева открыли счёт на 29-й минуте благодаря голу Бенджамина Хенрихса, однако пропустили уже спустя четыре минуты — голом отметился Микаэль Альфонс. Во втором тайме, на 57-й минуте, гости вышли вперёд благодаря усилиям Мехди Абейда. Ближе к концовке матча, на 78-й минуте, монегаски сравняли счёт — отличился Камил Глик.



«Монако» после этого матча остался на 19-м месте в турнирной таблице Лиги 1.

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Дубль Роналду помог «Ювентусу» одержать волевую победу над «Эмполи» в Серии А



На стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи прозвучал финальный свисток в матче 10-го тура итальянской Серии А между местным «Эмполи» и туринским «Ювентусом». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.



В середине первого тайма, на 28-й минуте, хозяева вышли вперёд благодаря усилиям нападающего Франческо Капуто. «Ювентус» сумел сравнять счёт лишь во второй половине встречи — на 54-й минуте точным ударом с пенальти отметился форвард Криштиану Роналду. Спустя 16 минут португалец оформил дубль, установив окончательный счёт в матче.



«Ювентус» после победы над «Эмполи» продолжает единолично возглавлять турнирную таблицу Серии А. На счету туринцев 28 очков после 10 матчей, что на семь очков больше, чем у их ближайшего преследователя в лице «Наполи», у которого остаётся игра в запасе. «Эмполи» с шестью очками располагается в зоне вылета.

«Урал» дома сыграл вничью с «Уфой» в матче РПЛ



В матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимал «Уфу». Встреча команд состоялась на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 1:1.



На 44-й минуте защитник уфимской команды Павел Аликин забил гол в ворота Ярослава Годзюра с передачи полузащитника Оливье Тилла. Ответный мяч был забит на 61-й минуте форвардом екатеринбуржцев Эриком Бикфалви, ассистировал которому хавбек Николай Димитров. На 87-й минуте полузащитник «Урала» Артём Фидлер получил вторую жёлтую карточку от главного арбитра встречи Алексея Еськова за фол на Тилле и был удалён с поля.

«Арсенал» сыграл вничью с «Оренбургом», дважды ведя в счёте в ходе матча



Тульский «Арсенал» не сумел одержать победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоялась в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 2:2.



Автором первого мяча стал полузащитник «Арсенала» Резиуан Мирзов, отличившийся на 42-й минуте. В начале второго тайма защитник «Оренбурга» Сергей Терехов сравнял счёт. Спустя три минуты нападающий Лука Джорджевич вновь вывел «оружейников» вперёд. Ничью гостям принёс гол хавбека Дениса Поповича.

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«Ростов» в меньшинстве удержал победу в матче с «Анжи»



«Ростов» одержал победу в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Анжи». Встреча состоялась в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий Бьорн Сигурдарсон, отличившийся в конце первого тайма после передачи полузащитника Артура Юсупова. С 53-й минуты хозяева были вынуждены играть в меньшинстве из-за удаления хавбека Дмитрия Скопинцева.



«Ростов», набрав 21 очко, занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (10) — 15-е.

«Барселона» огласила заявку из 19 футболистов на матч с «Реалом»



«Барселона» на своём официальном сайте огласила имена 19 футболистов, вошедших в заявку на предстоящий матч 10-го тура испанской Примеры с мадридским «Реалом», который состоится завтра, 28 октября.



Как и ожидалось, в заявке сине-гранатовых не оказалось защитников Самуэля Юмтити и Томаса Вермалена, а также нападающего Лионеля Месси, которые восстанавливаются после травм.

Заявка «Барселоны»:



вратари – Марк-Андре тер Штеген, Яспер Силлессен;



защитники – Нелсон Семеду, Жерар Пике, Клеман Лангле, Жорди Альба, Чуми;



полузащитники – Иван Ракитич, Серхио Бускетс, Денис Суарес, Филиппе Коутиньо, Артур Рамос, Усман Дембеле, Рафинья Алькантара, Малком, Серхи Роберто, Артуро Видаль;



нападающие – Луис Суарес, Мунир Эль-Хаддади.

В заявку «Реала» на матч с «Барселоной» вошли 22 игрока



Мадридский «Реал» на своём официальном сайте опубликовал список из 22 футболистов, которые отправились в Барселону на матч 10-го тура испанской Примеры с «Барселоной».



вратари – Кейлор Навас, Кико Касилья, Тибо Куртуа;



защитники – Серхио Рамос, Рафаэль Варан, Начо Фернандес, Марсело, Альваро Одриосола, Серхио Регилон;



полузащитники – Тони Кроос, Лука Модрич, Каземиро, Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Марко Асенсио, Иско, Даниэль Себальос;



нападающие – Мариано Диас, Карим Бензема, Гарет Бэйл, Лукас Васкес, Винисиус Жуниор.



Ранее свою заявку на предстоящее «класико» огласила «Барселона». Матч сине-гранатовых с «Реалом» состоится завтра, 28 октября, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне. Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 18:15 мск.