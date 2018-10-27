«Монако» с Головиным опять не выиграл в Лиге 1. Так ведь и вылететь можно!

11 потерь «Монако»

Тьерри Анри не позавидуешь – начинать тренерскую карьеру с такой истории! Мало того, что он принял «Монако» в тот момент, когда у команды не было ни игры, ни сыгранности, так ещё и травмы футболистов с дисквалификациями мешают стройке. В домашнем матче 11-го тура чемпионата Франции с «Дижоном» 41-летний специалист не мог рассчитывать сразу на 11 человек – целый состав. Залечивают болячки основной голкипер Даниэль Субашич, а также защитники Джибриль Сидибе, Альмами Туре, полузащитники Кевин Н’Дорам, Рони Лопеш, форварды Радамель Фалькао, Стеван Йоветич, Пьетро Пеллегри и Виллем Геббельс.

Кроме того, дисквалификации оставили вне игры защитника Андреа Раджи и нападающего Самуэля Грандсира.

Между тем, безвыигрышная серия «Монако», начавшаяся при Леонарду Жардиме ещё в середине августа, составила к этому дню 12 матчей (четыре ничьи, восемь поражений в разных турнирах). Впрочем, у «Дижона» ситуация была похожей. Победив в первых трёх турах Лиги 1, соперник монегасков вдруг резко притормозил – одна ничья и шесть поражений в семи турах. Поэтому на «Луи II» встретились соседи по таблице.

Гибкая роль Головина

Чтобы описать роль Головина в матче с «Дижоном», нужно рассказать о тактической схеме, которую предложил Анри. Она была гибкой, напоминая то 4-3-3, то 4-4-2. Игрок сборной России занимал позицию правого инсайда, активно открываясь между линиями в ходе атак «Монако», но при позиционной обороне опускался глубже во фланг и превращался, по сути, в правого полузащитника. Левый инсайд монегасков располагался выше.

Первым делом Головин на поле… промок. Команды начали встречу под приличным дождём. Потом выяснилось, что подавать угловые новый тренер поручил именно Александру. Однако стандарты в исполнении экс игрока ЦСКА не завершались опасными ударами по воротам. На 15-й минуте активный россиянин мог сделать первый гол «Монако»: протащил мяч к чужой штрафной, упал, опять получил мяч и пробил. Чуть-чуть неточно из-за рикошета. Ещё через 15 минут хозяева открыли счёт без участия Головина. Когда левый защитник Антонио Баррека навесил на правого защитника Бенджамина Хенрихса, забившего ударом в касание, мяч перелетел нашего полузащитника. С другой стороны, на Головина отвлёкся оппонент – освободилась зона для врывания Хенрихса.

К сожалению, россиянин неудачно сыграл в следующей скоростной контратаке «Монако». Если бы повернул голову направо и отдал передачу партнёру, соорудил бы выход один на один. Но Головин завозился с мячом и под давлением отдал пас назад. Сразу же после этого «Дижон» создал два голевых момента: голкипер Диего Бенальо, который ещё накануне тоже находился в списке травмированных, выручил в первом случае, а вот во втором был бессилен. Виноват в голе Баррека – пустил за спину Микаэля Альфонса после классной проникающей передачи.

Три позиции за матч

В начале второго тайма на поле стадиона «Луи II» появился Пеле. Не тот, которому на днях исполнилось 78 лет, а в три раза более молодой полузащитник из Гвинеи-Бисау. Пеле из «Монако», как и всем остальным его одноклубникам, пока далеко до того, чтобы их называли королями футбола. Но выход Пеле повлиял на позицию Головина: россиянин переместился на левый фланг атаки. И тут же монегаски пропустили как обычно на ровном месте: началось всё с неточной передачи центрхава Юсефа Беннасера, а закончилось рикошетом от откровенно невезучего в нынешнем сезоне Жемерсона.

Не сказать чтобы слева Головин действовал эффективнее, чем справа. Однако его суперпас на 62-й минуте должен был завершаться дублем выскочившего к воротам Хенрихса, если бы остававшийся вне эпизода Софьян Диоп не сфолил зачем-то на своём опекуне. Судья решил свистнуть – очень жаль! Ещё в паре-тройке случаев Александр просил передачи, открываясь в хороших свободных зонах, а молодые форварды «Монако» тащили мяч сами. Пытались спасти дело в одиночку.

Статистика игры Александра Головина в матче «Монако» — «Дижон» от InStat



InStat индекс 236 (худший из игроков основы)

ТТД: 57 (63% успешных)

Удары: 1 (неточный)

Пасы: 32 (75% точности)

Кроссы: 5 (все неточные)

Единоборства: 14 (21% выигранных)

Обводки: 1 (неудачная)

Попыток отбора: 2 (обе неудачные)

Потери мяча: 13

Овладевания: 1

Совершенные фолы: 2

Заработанные фолы: 1



На последние 20 минут Анри перевёл Головина в центр на позицию разыгрывающего полузащитника. Эту перестановку спровоцировала вторая замена. Россиянин выдавал какой-то сумасшедший объём работы, получил жёлтую карточку за фол при ведении единоборства. При этом судья почему-то не дал «горчичник» игроку «Дижона» за более жёсткое нарушение на самом Александре – удар по ногам. Очередного позора монегаски сумели избежать всё-таки благодаря не Головину, а центральному защитнику Камилу Глику. Поляк удачно сходил на стандарт.

Безвыигрышная серия «Монако» продолжилась. Трудно винить в этом систему – её на данном этапе у команды Анри просто нет. Тьерри ищет, экспериментирует. Монегасков губят простые индивидуальные ошибки. Главное, чтобы зона вылета команду Головина не засосала.