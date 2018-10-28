За Аленичева страшно. Сёмин его разгромил

Без Баринова, но с Фернандешем

«Локомотив» прилетел в Красноярск без целой группы ведущих футболистов. Но если к отсутствию травмированных Рыбуся, Чорлуки и Смолова все уже успели привыкнуть, то дисквалификация Баринова стала свежей кадровой проблемой. Дмитрий успел превратиться в важного игрока центральной зоны, провёл в стартовом составе шесть матчей подряд во всех турнирах, но сейчас вынужден был взять передышку. Его место в основе занял Тарасов.

Зато на месте оказался Мануэл Фернандеш. Кто-то переживал, что Сёмин обидится на португальца из-за непожатой руки, но тренер как словами, так и делом показал: всё это полная ерунда, которой зря придают столь большое значение.

Сёмин: было бы хуже, если бы Ману Фернандеш после замены меня расцеловал Главный тренер не ссорился с португальским полузащитником.

Спасение от рядового Брайна

«Енисей» стартовал активнее и уже на 6-й минуте создал даже не супер, а гипермомент. Саркисов выскочил один на один, не сумел переиграть Гилерме, вовремя и просто превосходно сократившего дистанцию, но получил шанс на повторный удар. После добивания форварда мяч летел в ворота по нисходящей траектории, казалось, что это гол, но на ленточку умудрился прибежать Брайн Идову – и спасти команду в красивом прыжке.



Эффектный двойной сейв помог «Локомотив» успокоиться и нормально войти в игру.

Братское слово

Антон Миранчук в этот раз на поле не вышел. Зато Алексей сыграл все 90 минут, и именно его удар позволил команде выйти вперёд. Гол вышел по-настоящему трудовым: «Локо» зажал соперника на 30 секунд у штрафной за счёт высокого прессинга, собирал все подборы. В итоге мяч от защитника отскочил к Миранчуку, который быстро сориентировался и пробил в дальний угол.



Больше реальных моментов у «железнодорожников» не имелось вплоть до 81-й минуты, когда Фернандеш сначала удвоил разницу, а затем Эдер окончательно нокаутировал соперника. Фактически гости реализовали всё, что создали. Но перед этим им пришлось выдержать очень яростный наскок «Енисея».

Чемпионы по упущенным моментам

Вне всяких сомнений, 0:3 – слишком суровый для красноярской команды итог. Она играла не хуже «Локо», не реже проникала в штрафную, чаще била, а в начале и середине второго тайма создала несколько подряд отличных возможностей. Саркисов, например, успел не только разбить голову Кверквелии, но и ещё раз убежать один на один. Уже обыграв Гилерме, он зачем-то опустил голову, начал возиться с мячом и банально упустил момент для удара по полупустым воротам.



А потом были два плотных удара Кичина и Зотова, очередной смазанный выход один на один, на этот раз – в исполнении Бодула. «Енисей» в этом сезоне становится чемпионом по нереализованным моментам и терпит поражения даже тогда, когда играет не хуже соперника.



Аленичев сидел очень грустным. Шесть поражений и две ничьи в восьми последних матчах – такие результаты едва ли гарантируют долгое нахождение на посту тренера.