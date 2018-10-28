На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал»

«Класико» без Роналду и Месси

Лионель Месси сыграл против «Реала» 38 матчей, в которых одержал 17 побед, забил 26 голов и сделал 14 голевых передач. Криштиану Роналду сыграл за Мадрид против «Барселоны» 30 матчей: девять побед, 18 голов и две голевые передачи. И вот впервые за 11 лет «класико» состоялось без участия хотя бы одного из них. Роналду – в Турине, а Месси – на трибуне «Камп Ноу» с фиксирующей повязкой на травмированной руке.

«Мы потеряли Лео, но это не должно стать препятствием для хорошего футбола. «Класико» будет не менее интересным без Месси и Роналду», – пообещал главный тренер каталонцев Эрнесто Вальверде. В искренность его слов не очень-то верилось.

Альба делает разницу

Первый тайм – за «Барселоной»! Каталонцы просто перекусили «Реал» своим прессингом и умным владением мяча. Мадрид опять ничем не напоминал лучшую команду Европы последних трёх лет. Следствием преимущества команды Вальверде стал относительно быстрый гол на 11-й минуте. При этом хозяева использовали первый же голевой момент. Возможно, Хулену Лопетеги стоило поставить на правый фланг полузащиты Лукаса Васкеса, а не Гарета Бэйла, который не всегда возвращался назад при подключениях в атаку Жорди Альбы. Левый защитник «Барселоны» раз за разом создавал перевес на своём краю. На один из таких рывков не среагировал вовремя и действовавший на правом фланге обороны Начо. Луис Суарес увёл за собой центральных защитников, а Филиппе Коутинью остался совершенно свободным возле «точки». Классический гол лидера Примеры. Сколько ещё Луис Энрике будет «забывать» про Альбу?

VAR подтверждает пенальти

У «Реала» просто не получалось нормально выходить с собственной половины поля под давлением «Барселоны». Даже после пропущенного гола Мадрид мучился с мячом. Хотя по статистике гости били по воротам почти столько же, сколько и каталонцы, это был тот случай, когда цифры обманывают. Попытки Карима Бензема, Бэйла и даже Серхио Рамоса стрелять при первой возможности не таили в себе реальных угроз.

Характер игры до перерыва не изменился. Логично, что «Барселона» вскоре забила второй гол. Ещё одной проблемой для обороны «Реала» стало великолепное движение Суареса, который, казалось, всегда был открыт для приёма мяча и развития атаки. Уругваец и заработал пенальти, вынудив сфолить Рафаэля Варана. В «класико» система VAR лишний раз оправдала своё существование. Судья Хосе Санчес Мартинес мог не назначить 11-метровый без помощи VAR – он продолжил игру. Зато посмотрев повтор, арбитр убедился в том, что Варан действительно ударил по ногам склонного к симуляциям Суареса. Тибо Куртуа имел ноль шансов отразить точный удар уругвайца с «точки» в правый от бельгийского голкипера угол.

Гол и штанга «Реала»

Что придумал Лопетеги, чтобы спасти тонущий корабль? Заменил в перерыве Варана на Васкеса и опустил в оборону Каземиро. Схема 3-5-2 с Марсело и Васкесом в роли латералей – вынужденный риск с целью разбудить атаку. «Барселона», похоже, оказалась не готова к такому перестроению Мадрида, поскольку уже на 50-й минуте Васкес с Марсело сделали гол гостей, который полностью поменял настроение в игре. Хозяева стали терять мяч и проигрывали тактически – «сливочные» создавали момент за моментом! Лука Модрич должен был сравнивать счёт, однако попал в штангу. В этот отрезок вернулся настоящий «Реал» имени Зинедина Зидана и Криштиану Роналду.

Хет-трик Суареса

Было понятно, что счёт 2:1 не продержится до финального свистка. «Реал» с таким агрессивным стилем либо отыграется, либо пропустит третий. К сожалению для Лопетеги, опять случился худший для него сценарий. Настырному Суаресу не повезло в одном эпизоде (штанга), но повезло в другом. «Барселона» прорвала высокий прессинг Мадрида, свежий Усман Дембеле протащил мяч, а превращённый в игрока группы атаки Серхи Роберто ассистировал уругвайцу. Вдобавок Каземиро показал себя плохим защитником – застрял в полупозиции. Замены Вальверде, выходит, тоже сработали.

Хет-трик Суареса и гол скучающего без футбола Артуро Видаля – это уже добивание лежачего. Хуже того, «Реал» потерял дёрнувшего заднюю поверхность бедра Марсело. «Класико» действительно удалось даже без Месси с Роналду, а «Барса» доказала, что сегодня она сильнее своего вечного конкурента.

«Реал» по-прежнему не слишком вразумителен при Лопетеги. Как долго будет терпеть Флорентино Перес? Не будет ли унижение на «Камп Ноу» финальным поводом для отставки? По крайней мере, удивительным такое развитие событий точно не станет.