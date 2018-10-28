Ари снова порадовал «Спартак». И «Краснодар», само собой

Новый «конь» красно-синих. Железный

ЦСКА продолжает меняться – внешне, внутренне. Следом за спортивным городком в Ватутинках и составом команды модернизации подвергся автопарк. На смену морально и физически устаревшему «Мерседесу», 17 лет возившему «армейцев», пришёл современный красавец MAN. Естественно, тоже оформленный в исконных клубных цветах – красном и синем. Изменилось «представительство» игроков на бортах автобуса – их стало в четыре с половиной раза больше. С предыдущего ЦСКА-буса на новый «перешёл» Акинфеев. Магнуссон, Фернандес, Бийол, Эрнандес, Влашич, Бекао и Ахметов такой чести удостоились впервые. Чалов фигурировал в одной из предыдущих версий тюнинга и вернулся на «своё» место. В воскресенье вице-чемпионы России впервые опробовали новое ТС.

ЦСКА впервые сыграл без Бекао

От вторничного римского варианта основа хозяев отличалась одной позицией. Дисквалификация Бекао вынудила Виктора Гончаренко перерисовать тактический рисунок, применённый в Италии. Впрочем, против «Краснодара» он его в любом случае вряд ли повторил бы. Во-первых, эта модель не оправдала себя против «Ромы». Во-вторых, дома ЦСКА зачастую использует более наступательную схему – если только не «Реал» в соперниках. Наконец, на модуль 3-Х-Х тренер банально не насобирал бы кондиционных стопперов. Все два оставшихся в его распоряжении, Магнуссон и Чернов, вышли на «быков» с первых минут. В свою очередь Бекао впервые в сезоне оказался в подзабытой уже зрительской роли. «Его» место в старте отошло к Дзагоеву.

«Краснодар» на «Песчанке», Мамаев – в «Бутырке»

Очень любопытно было бы взглянуть на Павла Мамаева на фоне новой «армейской» полузащиты. Загулом с приятелем Кокориным лучший ассистент южан сам себя лишил встречи с бывшими одноклубниками. А заодно – двух месяцев большого футбола. Как минимум. В то время как его нынешняя команда противостояла ЦСКА на «Песчанке», Мамаев томился в девяти километрах от неё – в камере СИЗО №2. И не факт, что видел матч хотя бы по телевизору. Загремев за решётку, талантливый хавбек не только себя – команду тоже крепко подвёл. Игровой репертуар «Краснодара» от этой потери, конечно же, обеднел.

Мера против Марио

Единственная перестановка в рядах «Краснодара» относительно игры в Бельгии, как я понимаю, была продиктована соображениями безопасности. Зная склонность Рамиреса к вылазкам в атаку, Мурад Мусаев определил ему в напарники более универсального и работоспособного, чем Вандерсон, Стоцкого. Помимо поддержки атаки в обязанности Дмитрию вменялось сдерживание Фернандеса – задача заведомо хлопотная и трудновыполнимая. На чужой половине поля Марио зачастую проводит не меньше времени, чем на своей. При атаках ЦСКА Стоцкий дисциплинированно садился в оборону, затрудняя Марио продвижение вперёд. В такие моменты «Краснодар» оставлял за линией мяча только Ари.

В перерыве Мусаев всё-таки отправил на газон Вандерсона. Но не вместо Стоцкого, а вместе с ним. Кандидат в сборную России сместился в оборону, уступив позицию флангового нападающего штатному форварду. Эта перестановка оказалась в итоге одним из ключей к успеху. Но об этом ниже.

Две «руки» — один свисток

До перерыва мяч дважды прилетал в руки футболистам – по разу на каждой половине поля. Но если первое попадание, в Мартыновича, судья Галимов оставил без внимания, то повторное «вознаградил» карточкой. Для Чернова она стала уже пятой в сезоне. Двоевластие в клубном зачёте штрафников продлилось недолго – Никита снова на чистом первом месте.

Из реально опасных моментов первого тайма упоминания заслуживают два, и оба у ворот Синицына: чуточку неточный удар Чалова и прицельный – Магнуссона. Этот последний краснодарский кипер взял, а большего от него до перерыва и не требовалось. Регулярно достигая последней трети поля, ЦСКА испытывал ощутимые трудности в завершении. Оборонялись «быки» грамотно. Самой показательной картинкой первого тайма стало взмокшее лицо Каборе. «Армейцы» вынудили Шарля со товарищи попотеть. Всё было не напрасно: промежуточные нули на табло в большей степени должны были устроить приезжую команду, чем местную.

Укол Николы

После возобновления игры Роман Галимов вновь оказался в центре внимания, и опять принял решение не в пользу хозяев. Уверенность Дзагоева в нарушении правил со стороны Перейры рефери из Улан-Удэ не разделил.



Тем не менее счёт «армейцы» открыли: не с пенальти, так с игры. В основание результативной атаки лёг отличный перехват Чернова, остановившего свежего Вандерсона. Фернандес с Ахметовым довели мяч до линии огня, а Чалов доверил право завершающего удара Влашичу. Никола пробил идеально – впритирку со штангой. 195 см роста в комплексе с вытянутыми руками Синицыну не хватило, чтобы предотвратить гол. Второй подряд для Николы в РПЛ и пятый – в ЦСКА. В «Эвертоне», наверное, снова локти кусают – такого мастера упустили. Сами «ириски» в этот момент «горели» в Манчестере – 0:2…

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Гол + пас Ари

Поведя в счёте, москвичи раскрутили ещё несколько потенциально голевых атак. Но вместо того чтобы закрепить преимущество – растеряли его. С интервалом в три минуты «армейцы» допустили две грубые ошибки в обороне, которыми южане не преминули воспользоваться. Сначала Вандерсон с Игнатьевым помогли отличиться Ари, а затем уже сам бразилец выступил ассистентом, отыскав пасом Классона.



Главный тренер «армейцев» тут же отменил выход на замену Ефремова и отправил на поле Нисимуру. Желания отличиться у Такумы было в избытке – с возможностями не сложилось. Ни у него, ни у партнёров. Вместо того, чтобы усилить игру, «армейские» замены её ослабили. Без Чалова атака развалилась.

«Краснодар» своего не упустил. Чем не только своих болельщиков порадовал, но и спартаковских. Для последних каждое поражение красно-синих — маленький праздник. А если в дерби — большой.