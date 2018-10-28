Гончаренко: замена Чалова напрашивалась

По выражению лица Олега Фоменко, де-юре главного тренера «Краснодара», трудно было догадаться, что его команда только что добыла волевую победу. Видимо, просто не до конца ещё осмыслил совершённый камбэк.
— Мы очень рады и счастливы, — на удивление будничным тоном сообщил делегат южан. — В сложнейшей ситуации, проигрывая 0:1, ребята проявили усилия и выиграли, за что им большое спасибо.
— А можно чуть конкретнее — за счёт чего удалось переломить ход встречи?
— Произвели ряд замен, которые усилили игру. А ломать ничего не пришлось: мы и до этого владели определённым преимуществом.
— Каково состояние Крицюка?
— У него травма. Сроки восстановления сейчас определяются. Точно сказать не могу.
К Виктору Гончаренко вопросов у журналистов возникло больше.
— До замен мы хорошо смотрелись, игру контролировали, — краткое резюме матча от главного «армейца». — Бийол и Хосонов не попали в игру: ни отбора, ни начала атаки не было. Не могу сказать, что это главная причина поражения. Сегодня и мы, и «Краснодар» пустовато смотрелись. У нас было на два дня больше на подготовку, но ещё не хватает опыта игры в таком ритме. Это и явилось причиной такого результата.
— В третьем домашнем матче ЦСКА не может победить прямых конкурентов. Можно говорить о системе?
— Когда дома проигрываешь, это всегда неприятно. Но каждая игра – это своя отдельная история. О системе говорить неправильно. «Ростов», например, играл закрыто, а тут была атака на атаку.
— Что было в записке Влашичу?
— В записках пишем, как перестраиваться. Не хватает ещё взаимопонимания – приходится делать подсказки.
— Дзагоев не сыграл сегодня даже часа. Недовольны его объёмом?
— Мы все ждём, что он вернётся в прежнюю форму и будет приносить больше пользы. Был момент, когдаДзагоев мог решить исход матча. В прошлые сезоны ему это удавалось, сейчас – нет. Он здоров, но физически пока не совсем готов.
— Не ошибкой было снять нападающего с игры? Не жалеете об этом решении?
— Нет. Тот же Федя вроде был на поле, но многое из того, что делал раньше, не выполнял. Замена напрашивалась. Дело не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, которые вышли, не сыграли так, как ожидалось.