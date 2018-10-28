Гончаренко: замена Чалова напрашивалась

По выражению лица Олега Фоменко, де-юре главного тренера «Краснодара», трудно было догадаться, что его команда только что добыла волевую победу. Видимо, просто не до конца ещё осмыслил совершённый камбэк.



— Мы очень рады и счастливы, — на удивление будничным тоном сообщил делегат южан. — В сложнейшей ситуации, проигрывая 0:1, ребята проявили усилия и выиграли, за что им большое спасибо.

— А можно чуть конкретнее — за счёт чего удалось переломить ход встречи?

— Произвели ряд замен, которые усилили игру. А ломать ничего не пришлось: мы и до этого владели определённым преимуществом.



— Каково состояние Крицюка?

— У него травма. Сроки восстановления сейчас определяются. Точно сказать не могу.

Ари снова порадовал «Спартак». И «Краснодар», само собой ЦСКА слишком рано поверил в победу. И остался вообще без очков.

К Виктору Гончаренко вопросов у журналистов возникло больше.



— До замен мы хорошо смотрелись, игру контролировали, — краткое резюме матча от главного «армейца». — Бийол и Хосонов не попали в игру: ни отбора, ни начала атаки не было. Не могу сказать, что это главная причина поражения. Сегодня и мы, и «Краснодар» пустовато смотрелись. У нас было на два дня больше на подготовку, но ещё не хватает опыта игры в таком ритме. Это и явилось причиной такого результата.

— В третьем домашнем матче ЦСКА не может победить прямых конкурентов. Можно говорить о системе?

— Когда дома проигрываешь, это всегда неприятно. Но каждая игра – это своя отдельная история. О системе говорить неправильно. «Ростов», например, играл закрыто, а тут была атака на атаку.

— Что было в записке Влашичу?

— В записках пишем, как перестраиваться. Не хватает ещё взаимопонимания – приходится делать подсказки.



— Дзагоев не сыграл сегодня даже часа. Недовольны его объёмом?

— Мы все ждём, что он вернётся в прежнюю форму и будет приносить больше пользы. Был момент, когдаДзагоев мог решить исход матча. В прошлые сезоны ему это удавалось, сейчас – нет. Он здоров, но физически пока не совсем готов.



— Не ошибкой было снять нападающего с игры? Не жалеете об этом решении?

— Нет. Тот же Федя вроде был на поле, но многое из того, что делал раньше, не выполнял. Замена напрашивалась. Дело не в замене Чалова как такового, а в том, что игроки, которые вышли, не сыграли так, как ожидалось.