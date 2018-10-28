5 вещей, которые сломали великий «Реал»

Уход Зидана
Самое важное в уходе Зидана – это не то, что Мадрид покинул тренер, выигравший с «Реалом» три Лиги чемпионов, по два клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также золото Примеры и Суперкубок Испании. В конце концов, у любого специалиста бывают неудачные сезоны, без трофеев. Страшно другое: «Реал» лишился системы, которая почти безотказно работала при Зидане. Во все её детали были погружены только сам француз да его штаб. Команда приняла Хулена Лопетеги, игроки, судя по их комментариям в СМИ, готовы были биться за нового тренера до последнего. У экс-наставника сборной Испании, несомненно, тоже есть собственная система, вот только она не прижилась в «Реале». По каким причинам – дело десятое. Потому как итогом в любом случае станет отставка Лопетеги.
Продажа Роналду
Что может быть хуже для команды, чем потеря идеально подходящего ей тренера? Разве что одно – уход главной звезды, не просто лидера, а действующего обладателя «Золотого мяча». Президент «Реала» Флорентино Перес совершил чудовищную ошибку, не договорившись с Криштиану. Допустим, стратегически он окажется прав, и через какое-то время у Мадрида будет даже более сильная команда, чем была при Зидане, которая возьмёт ещё три Кубка чемпионов. Но вот прямо сейчас в это поверить невозможно. «Реал» строил игру вокруг Роналду, а теперь игроки «сливочных» просто не понимают, как делать разницу. Гарет Бэйл, к сожалению, не замена португальцу в этом отношении. Криштиану с середины сентября забил за «Ювентус» уже семь голов – почти столько же, сколько «Реал» без него за это время.
ЧМ-2018
Чемпионат мира оказал своё влияние на выступление «Реала» при Лопетеги. Во-первых, у нового тренера было недостаточно времени, чтобы поставить игру. Во-вторых, многие игроки вернулись в Мадрид эмоционально и физически опустошёнными. Прежде всего Лука Модрич, Рафаэль Варан, Марсело, опозорившиеся в России испанские «сборники». Проще всего свалить все неудачи на «тренеришку» Лопетеги. Вспомнить, что на клубном уровне у Хулена был уже не очень-то удачный опыт работы с «Порту». Но существуют и объективные причины. Лопетеги рискнул вдвойне, возглавив «Реал» после Зидана. Он принял команду, чьи результаты можно было не улучшить, а только повторить. И он сел в машину с пустым баком.
Трансферная кампания
Летом Мадриду требовались свежие ноги и голодные рты. В первую очередь нападающий, способный стабильно забивать, в том числе в больших матчах. По данным Transfermarkt, Перес потратил в межсезонье на новичков 145 млн евро. Сегодня это смешная сумма на трансферном рынка для клуба калибра «Реала».
«Сливочные» купили двух вратарей — Тибо Куртуа и Андрея Лунина, хотя в команде есть выигравший с командой всё что можно Кейлор Навас. Приобрели Альваро Одриосолу, а ведь правый фланг обороны готовы закрыть Даниэль Карвахаль и Начо. Взяли Винисиуса Жуниора, который, может, и «второй Неймар», но пока для второго «Реала» – «Кастильи». Возвращение Мариано Диаса и передача ему «семёрки» Роналду означало только одно: Перес просто не имел плана замены Криштиану.
Откровенное невезение
Тут слово самому Лопетеги.
«В данный момент нам нелегко даются голы. Кажется, в последних четырёх матчах мы 12 раз попали в штангу и перекладину», – сетовал тренер «Реала» перед «класико».
Всегда нужно помнить, что везёт тому, кто везёт. Тем не менее много ли вы знаете подобных случаев? Как будто кто-то наколдовал. Это даже в матче с «Барселоной» повторилось! «Реал» владел большим преимуществом в начале второго тайма при счёте 2:1 и должен был забивать второй гол, однако Модрич пробил в стойку. Почему-то кажется, что при Зидане мяч рикошетом отскочил бы в сетку, а не в поле…
Одна неправильная деталь, вторая, третья – и великого «Реала» больше не существует.