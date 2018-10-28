5 вещей, которые сломали великий «Реал»

Уход Зидана

Самое важное в уходе Зидана – это не то, что Мадрид покинул тренер, выигравший с «Реалом» три Лиги чемпионов, по два клубных чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также золото Примеры и Суперкубок Испании. В конце концов, у любого специалиста бывают неудачные сезоны, без трофеев. Страшно другое: «Реал» лишился системы, которая почти безотказно работала при Зидане. Во все её детали были погружены только сам француз да его штаб. Команда приняла Хулена Лопетеги, игроки, судя по их комментариям в СМИ, готовы были биться за нового тренера до последнего. У экс-наставника сборной Испании, несомненно, тоже есть собственная система, вот только она не прижилась в «Реале». По каким причинам – дело десятое. Потому как итогом в любом случае станет отставка Лопетеги.

На «Камп Ноу» было унижение. «Барса» просто размазала «Реал» Пора увольнять Лопетеги.

Продажа Роналду

Что может быть хуже для команды, чем потеря идеально подходящего ей тренера? Разве что одно – уход главной звезды, не просто лидера, а действующего обладателя «Золотого мяча». Президент «Реала» Флорентино Перес совершил чудовищную ошибку, не договорившись с Криштиану. Допустим, стратегически он окажется прав, и через какое-то время у Мадрида будет даже более сильная команда, чем была при Зидане, которая возьмёт ещё три Кубка чемпионов. Но вот прямо сейчас в это поверить невозможно. «Реал» строил игру вокруг Роналду, а теперь игроки «сливочных» просто не понимают, как делать разницу. Гарет Бэйл, к сожалению, не замена португальцу в этом отношении. Криштиану с середины сентября забил за «Ювентус» уже семь голов – почти столько же, сколько «Реал» без него за это время.

ЧМ-2018

Чемпионат мира оказал своё влияние на выступление «Реала» при Лопетеги. Во-первых, у нового тренера было недостаточно времени, чтобы поставить игру. Во-вторых, многие игроки вернулись в Мадрид эмоционально и физически опустошёнными. Прежде всего Лука Модрич, Рафаэль Варан, Марсело, опозорившиеся в России испанские «сборники». Проще всего свалить все неудачи на «тренеришку» Лопетеги. Вспомнить, что на клубном уровне у Хулена был уже не очень-то удачный опыт работы с «Порту». Но существуют и объективные причины. Лопетеги рискнул вдвойне, возглавив «Реал» после Зидана. Он принял команду, чьи результаты можно было не улучшить, а только повторить. И он сел в машину с пустым баком.

Трансферная кампания

Летом Мадриду требовались свежие ноги и голодные рты. В первую очередь нападающий, способный стабильно забивать, в том числе в больших матчах. По данным Transfermarkt, Перес потратил в межсезонье на новичков 145 млн евро. Сегодня это смешная сумма на трансферном рынка для клуба калибра «Реала».

«Сливочные» купили двух вратарей — Тибо Куртуа и Андрея Лунина, хотя в команде есть выигравший с командой всё что можно Кейлор Навас. Приобрели Альваро Одриосолу, а ведь правый фланг обороны готовы закрыть Даниэль Карвахаль и Начо. Взяли Винисиуса Жуниора, который, может, и «второй Неймар», но пока для второго «Реала» – «Кастильи». Возвращение Мариано Диаса и передача ему «семёрки» Роналду означало только одно: Перес просто не имел плана замены Криштиану.

Откровенное невезение

Тут слово самому Лопетеги.

«В данный момент нам нелегко даются голы. Кажется, в последних четырёх матчах мы 12 раз попали в штангу и перекладину», – сетовал тренер «Реала» перед «класико».

Всегда нужно помнить, что везёт тому, кто везёт. Тем не менее много ли вы знаете подобных случаев? Как будто кто-то наколдовал. Это даже в матче с «Барселоной» повторилось! «Реал» владел большим преимуществом в начале второго тайма при счёте 2:1 и должен был забивать второй гол, однако Модрич пробил в стойку. Почему-то кажется, что при Зидане мяч рикошетом отскочил бы в сетку, а не в поле…

Одна неправильная деталь, вторая, третья – и великого «Реала» больше не существует.