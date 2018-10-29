Погиб владелец «Лестера» Вичай Шриваддханапрабха. Реакция Англии

Смерть владельца «Лестера» подтвердили только поздно вечером, но люди еще с утра начали нести к стадиону цветы.

Напомним, страшная трагедия случилась в Англии в субботу вечером. Вертолёт владельца «Лестера», тайского миллиардера Вичая Шриваддханапрабхи, потерпел крушение вскоре после матча 10-го тура английской премьер-лиги «Лестер» — «Вест Хэм» (1:1), вылетая со стадиона.

Трагедия в Англии. Владелец «Лестера» разбился при падении вертолёта Подробности.

Долгое время теплилась надежда, что сам Шриваддханапрабха не находился на борту вертолёта. К утру её уже не осталось. Британские СМИ сообщили, что погибших пятеро (включая двух пилотов), и среди них – Вичай. Никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

А данные по другим жертвам, полученные от зарубежных СМИ, разнились. Кто-то предполагал, что вместе с тайским миллиардером летела его дочь. Источники TheGuardianсообщали, что Шриваддханапрабха находился в вертолете без остальных членов своей семьи. Также точно известно, что спортивный директор клуба Джон Радкин остался в Лестере и не пострадал, хотя изначально должен был лететь с владельцем клуба в аэропорт Лутона.

Полиция долго молчала. «Как только мы сможем подтвердить какие-либо подробности об инциденте, сразу это сделаем. А пока просим вас проявить понимание и терпение», — говорилось в заявлении местного полицейского отделения.

В таком же стиле сразу после трагедии высказалась и пресс-служба «Лестера». После этого она замолчала на 25 часов.

Но люди всё прекрасно понимали. Футболисты клуба – Джейми Варди, Энди Кинг, Дэнни Симпсон, Гарри Магуайр, Кристиан Фукс и другие – еще вчера отреагировали записями в социальных сетях.

Сегодня утром стало известно, что «Лестер» отменил тренировку и попросил перенести матч Кубка английской лиги с «Саутгемптоном», запланированный на 30 октября. Футболисты психологически не готовы выйти на поле уже во вторник.



Популярный телеведущий и бывший футболист «Лестера» Гарри Линекер признался, что эфир традиционной передачи MatchoftheDay, который он вёл в субботу ночью, стал для него самым сложным в жизни.

А у стадиона с утравоскресенья стали стихийно собираться болельщики. Они несли к одной из трибун«Кинг Пауэра» цветы, атрибутику, статуэтки Будды, вешали баннеры, зажигали свечи. Благодарили человека, который каких-то два с лишним года назад подарил им чемпионскую сказку.

Люди прибывали на протяжении всего дня, стихийный мемориал быстро разросся.

Приходили болельщики не только «Лестера», но и других клубов. «Разделенные цветами, объединенные горем», — написал на оранжевой футболке один из фанатов «Вулверхэмптона».

Маленькие дети рисовали трогательные картинки, которые быстро разлетались по интернету.

Воскресные матчи английской премьер-лиги начались с минуты молчания. «Арсенал» вышел на игру с «КристалПэлас» в траурных повязках. Само собой, многие клубы выразили слова поддержки через социальные сети.

С наступлением темноты в цвета «Лестера» окрасился главный английский стадион – «Уэмбли».

А ровно в 1.00 по московскому времени «Лестер» подтвердил: ВичайШриваддханапрабха погиб. Никто из пяти человек, находившихся на борту, не выжил.



«Мир потерял великого человека. Человека необычайной доброты и щедрости. «Лестер» под его руководством был семьей, которую он сам очень любил», — говорится в заявлении клуба.

С завтрашнего дня болельщики смогут оставить прощальные записи в книге соболезнований – возле стадиона или с помощью официального сайта. Ближайший матч с «Саутгемптоном» отменен. Ближайший матч с «Саутгемптоном» отменён. А футболисты оставляют трогательные и искренние записи. Они действительно очень любили владельца клуба.