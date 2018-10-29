«Реал» избит с ног до головы — от президента до Мариано Диаса»

«Луис Суарес похоронил Лопетеги»

Marca: «Все поражения болезненны, но «Барселоне» проигрывать особенно больно. После такого матча логичным предположением является то, что клуб должен рассмотреть ситуацию с будущим Хулена Лопетеги и найти хотя бы несколько причин, чтобы сохранить его в команде. Шесть поражений в 14 играх, ужасная ситуация в турнирной таблице – до зоны вылета ближе (шесть очков), чем до первого места (семь), — «тактические качели»… В «класико» не было Лео Месси, но всё равно нашёлся человек, который похоронил Лопетеги, — им стал Луис Суарес. То, что было на «Камп Ноу», стало свидетельством смерти тренера «Реала».

Marca: «Если бы Флорентино Перес был последователен, он бы поставил в руководство того, кто хотя бы сопереживает футболу. Настоящему футболу, а не жестокому капитализму, в котором правят шейхи и такие, как Флорентино, случайно попавшие в этот вид спорта. В далёком будущем президент начнёт задумываться, как сделать Лопетеги главным виновником всех бед «Реала». Каждый раз, когда он менял тренера – а таких случаев можно насчитать уже с дюжину, — Флорентино сумел заставить фанатов видеть в уходящем специалисте злоумышленника, а в нём – спасителя. Представьте, что «Реал» так и останется девятым, но в итоге выиграет Лигу чемпионов. Первое случилось по вине Лопетеги, а второе – благодаря Пересу, потому что он вовремя спас клуб от плохого тренера. Так делается бизнес».

«Барса» уволила Лопетеги»

AS: «Этот матч должен был стать решающим для Лопетеги. Лучше всего в этой ситуации сработала «Барса», которая вышла и уничтожила «Реал». Команада Лопетеги пыталась бороться, но в конце концов потерпела крушение. Конец «Реала» был гротескным. И этот матч стал эпитафией мадридского клуба. И Лопетеги».

«Лопетеги, оставайся»

Mundo deportivo: «Свидетельство о смерти «Реала» было подписано после третьего гола Суареса. С пятым голом болельщики «Барселоны» пришли в экстаз и запели: «Лопетеги, оставайся!». Флорентино Перес, скорее всего, просьбу фанатов «Барсы» проигнорирует».

5 вещей, которые сломали великий «Реал» В этой статье, разумеется, будут слова про Зидана и Роналду.

«Суарес уничтожил «Реал»

Sport: «Барселона» вынесла Лопетеги приговор. На этот раз его вынес не Месси, а Суарес – именно он заменил травмированного аргентинца, став лидером команды. Луис просто уничтожил «Реал», оформив хет-трик. В целом команда Вальверде была сбалансированна и показывала отличную игру, чего нельзя сказать о команде Лопетеги. Хотя у «Реала» в самом начале был момент, когда Бэйл убежал в атаку по левому флангу и прострелил в штрафную, отдав мяч Бензема. Тот пробил в касание, но послал мяч слишком высоко. Этот момент был своеобразным миражом, возникшим перед «Барсой». В остальном «Реал» играл неуклюже и упускал всё – моменты, шансы и голы».

«Реал» в очередной раз был избит»

El Pais: «Поражение «Реала» на «Камп Ноу» не было результатом какого-либо заклинания. Более того, это был не просто случайный эпизод. Это стало последствием всего, что в совокупности происходило с самого отъезда Криштиану Роналду. Так что «Реал» в очередной раз был избит с ног до головы — от президента до Мариано Диаса».

И немного шуток от болельщиков

«Твое лицо, когда ты знаешь, что они тебя уволят»

«Лопетеги покидает Вальдебебас»

« — Президент, минуточку…

— Извините, я вас не знаю.

— Я Лопетеги, тре…

— Черт возьми, отпусти меня. Охрана!»

«Привет, Лопетеги! Пока, Лопетеги!»