Гончаренко снова внёс изменения по ходу матча. Теперь ЦСКА из-за них проиграл

Виктор Гончаренко – один из самых гибких тренеров чемпионата, но в его ЦСКА есть один неизменный принцип: игра в три центральных защитника. Когда по разным причинам «армейцы» не могут воспользоваться модулем 3-Х-Х, начинаются проблемы. Впервые в этом сезоне Гончаренко вынужден был отказаться от своей игры в начале осени, когда на месяц выбыл Магнуссон. В матчах со «Спартаком», «Оренбургом» и «Локомотивом» пару центральных защитников составляли Чернов и Бекао – команда Гончаренко набрала 4 очка, смотрелась убедительно только в дерби со «Спартаком», но к обороне вопросов было не очень много.

Гончаренко: замена Чалова напрашивалась Главный тренер ЦСКА, кажется, впервые в сезоне раскритиковал своих игроков.

Кадровая проблема перед матчем с «Краснодаром» вызывала большее опасение — теперь схлопотал дисквалификацию ведущий защитник команды Бекао. Гончаренко решил не приставлять третьим центральным к Магнуссону и Чернову Набабкина, как он делал это в матчах Лиги чемпионов, и сыграл в 4-2-3-1. Какое-то время получалось очень неплохо, но во втором тайме тренер ЦСКА заменами добил свою же команду. Непохоже на признанного мастера матч-менеджмента.

И у «Краснодара», и у ЦСКА проблема с позиционной игрой в обороне

«Краснодар» не устроило, что «армейцы» с самого начала матча взяли мяч под свой контроль. Без мяча команда Мусаева располагалась 4-1-4-1 с Ари в первой линии прессинга, Классоном и Стоцким по флангам. При этом по Ахметову, главному двигателю мяча в середине поля в составе ЦСКА, персонально играл Каборе и включался в активное давление при приёме Ильзатом мяча. В итоге гости начинали активно встречать «армейцев» уже в начале средней трети поля. Высокое расположение второй линии прессинга «Краснодара» выливалось в разряженное пространство между линиями и численное преимущество «армейцев» против остающегося в одиночестве Газинского.

«Тяжело играть с пятью россиянами на поле». Вандерсон – об игре без Мамаева Вандерсон назвал команду РПЛ, которая не ставит «автобус» обороне.

Оно должно было маскироваться интенсивностью давления, но в итоге в отсутствии полноценного второго игрока в первой линии прессинга (Перейра был занят игрой по Облякову) очень много времени для принятия решения получал центральный защитник ЦСКА. Гончаренко логично строил начало атак через Магнуссона. Благодаря смещениям Дзагоева и Сигурдссона у исландца постоянно было как минимум два хороших варианта для продвижения мяча вперёд.

То же самое касалось прессинг-ловушек. «Быки» насыщали фланги и создавали на них численное большинство, но оказались не готовы к дриблингу Фернандеса. Ещё в первом тайме бразилец дважды самостоятельно вскрывал блок «Краснодара» и выходил на свободное пространство – как минимум в этом компоненте Марио выиграл борьбу лучших фланговых защитников чемпионата у Рамиреса.

Игра без мяча ЦСКА в первом тайме напротив оставила хорошее впечатление. В позиционной обороне «армейцы» располагались 4-5-1 с позиционной ориентировкой линий защиты и полузащиты, при этом хавбеки старались максимально сократить дистанцию между друг другом и жертвовали свободными фулбеками «Краснодара», чтобы насытить середину поля и спрятать слабую игру Ахметова в обороне. Получалось очень неплохо. В первой половине встречи у «Краснодара» мало что выходило в финальной трети, а свою первую полноценную позиционную атаку «быки» сумели организовать на 11-й минуте.

Устраивавшую ЦСКА ситуацию изменил сам Гончаренко. Видимо, он решил заранее подготовиться к выходу игроков группы атаки «Краснодара», отказался от нападающего и перешёл с 4-2-3-1 на 4-1-4-1 с Бийолом в роли страхующего опорника и Влашичем в роли единственного игрока атаки. Замены не сыграли. «Армейцы» отдали инициативу «Краснодару», а ближе к концу встречи опустились в низкий блок, позволяя команде Мусаева начинать атаки первым пасом с половины поля москвичей. После матча тренер хозяев признал, что его замены сделали команде только хуже: «Бийол и Хосонов не попали в игру: ни отбора, ни начала атаки не было».

«Краснодар» всё-таки добил фланг Набабкина

Давить на зону Набабкина – общеизвестный рецепт игры против ЦСКА. «Краснодар» тоже им воспользовался. Мурад Мусаев переставил Классона на правый фланг, а слева приставил к Рамиресу более оборонительного Стоцкого. Через зону Набабкина прошёл 41% атак «быков». Лимит на легионеров, посадивший Вандерсона на скамейку, сыграл на руку гостям. Свежий игрок вышел сначала на левый фланг, но позже сместился в зону Набабкина и добил его, а чуть позже принял участие во втором голе.

«Краснодар» весь матч пытался создать ситуации 1-в-1 против Кирилла либо перегружая левый фланг атаки с последующим переводом мяча на противоположный, либо используя хорошо действующего в подыгрыше Ари. Однажды такой розыгрыш чуть не завершился голом, когда защитник ЦСКА позволил Классону дёрнуть себя и ворваться в штрафную площадь.

У ЦСКА была очевидная слабость. «Краснодар» ею воспользовался И проявил выдержку, не отступив от плана.

Если с позиционной обороной Набабкин более или менее справлялся, то в переходах из атаки в оборону защитнику не хватало скорости. Именно поэтому обычно в первом тайме Кирилл оставался в полупозиции и позволял заполнять свой фланг либо Дзагоеву, либо Сигурдссону. Во втором тайме дуэль с Вандерсоном Набабкин проиграл, а в эпизоде со вторым голом слишком пассивно встретил Ари в своей штрафной – нападающему «Краснодара» ничего не мешало вырезать точную передачу на Классона.

Кратко о том, что ещё важно

— Несмотря на несколько удачных переходов, нельзя сказать, что ЦСКА в полной мере воспользовался проблемами команды Мусаева при навязывании давления. В большой степени это связано с пассивностью Влашича и Сигурдссона. Оба игрока хорошо проявляли себя в зоне мяча. Но при переводах мяча на противоположный фланг в средней трети игроки недобегали и не заполняли свободное пространство. Несколько потенциально острых разворотов направления атаки «армейцы» таким образом потеряли.

— В отсутствие Бистровича и с переводом Влашича на позицию десятки Ахметов стал главным игроком ЦСКА в продвижении мяча вперёд из глубины и, несмотря на персональную опеку, несколько раз здорово находил своих партнёров. Один из таких пасов в итоге стал предголевым.

— Очень командный матч от Ари. В первом тайме, когда у «Краснодара» плохо получалась позиционная игра, нападающий был главным адресатом передач, отрабатывал в единоборствах и давал своим партнёрам шанс зацепиться за подбор. Во втором Ари стал больше смещаться во фланги и пользоваться пространством, в итоге сыграв ключевую роль в возвращении своей команды в игру.

В материале использованы данные Instat.

Больше тактики и аналитики — в паблике автора во "ВКонтакте".