Как выиграть «класико» без Месси. Тренер «Барселоны» разбирает матч недели

Впервые за долгие годы мы смотрели «класико» без Лео Месси (травмирован) и Криштиану Роналду (ушёл в «Ювентус»). Исходя из этого, несложно было предположить: у кого производительность коллективной игры окажется выше, тот и преуспеет в матче. Игра подтвердила эту догадку.

Эрнесто Вальверде со старта поставил на тех же 11 человек, что и против «Интера» в Лиге чемпионов. Лопетеги предпочёл укрепить оборону, отрядив на правый фланг защиты Начо вместо Лукаса.



За счёт Рафиньи «Барселона» получила численное превосходство в центре поля, хотя изначально он и располагался на месте крайнего нападающего. Затем, в динамике игры, Рафинья объединился с Бускетсом, Ракитичем, Артуром и даже Коутиньо для создания преимущества над Каземиро, Модричем и Кроосом. Это был один из ключей игры. Прежде чем выиграть «класико», «Барса» одержала победу в сражении за центр поля. Она обеспечила хозяевам контроль над всей игрой.

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Ещё одним залогом доминирования каталонцев явились манёвры Жорди Альбы. Его регулярные включения в атаку внесли дисбаланс в оборону Мадрида. Как ни силился Начо, остановить стремительного оппонента у него никак не получалось. Левый край «Барсы» нервировал гостей весь тайм. Нет ничего удивительного, что с него к «Реалу» и пришёл первый пропущенный мяч – результат эффективного взаимодействия Ракитича, Альбы и Коутиньо.

Лопетеги долго не реагировал на опасность со стороны Альбы. А когда всё-таки предпринял меры по его нейтрализации и выпустил в перерыве Васкеса, «Барселона» уже добилась примущества в два мяча.

Гости явно чувствовали себя не в своей тарелке на «Камп Ноу». У них плохо получалось генерировать атакующие идеи, тогда как Коутиньо, Суарес, Ракитич и Альба, напротив, убедительно выглядели в наступлении. При этом левый защитник «Барсы» не только впереди – сзади тоже продемонстрировал высочайший уровень.

При всей бесспорной важности хет-трика Суареса, не меньше его титула MVP по мотивам воскресного вечера заслуживает Альба. Не вижу сейчас в мире более сильного левого латераля, чем Жорди в своём нынешнем состоянии. Он обладает редким набором атакующих навыков для крайнего защитника – тактическая грамотность, высочайшая скорость, умение отдать точную передачу из любого, даже самого неудобного положения.

Жорди Гратакос и Лионель Месси Фото: Из личного архива Жорди Гратакоса

Отсутствие Месси накладывало дополнительную ответственность на Коутиньо. Бразилец правильно оценил ситуацию, понял, что должен активнее участвовать в конструировании игры со второй линии атаки. Первый гол «Барселоны» — это же типичная комбинация для Месси и Альбы. Только в этом случае роль Лео выполнил Коутиньо.

Первые 15 минут после перерыва отличались по характеру от того, что происходило до этого. «Реал» попытался сократить отставание в счёте, и ему это удалось. В отдельных эпизодах «Барса» выглядела уставшей (особенно Рафинья). Вернуть игру в нужное себе русло Вальверде помогли замены. С появлением Семеду, Дембеле и Видаля сине-гранатовые снова завладели преимуществом. Молодой француз привнёс в игру вертикальность и движение. Скорость Дембеле и Семеду, сила Видаля помогли «Барселоне» забить третий, четвёртый и пятый голы.



Это был несчастный вечер для «Реала» и великий – для «Барсы». Игровые механизмы и коллективный футбол сине-гранатовых вызвали восхищение у всего мира. В последнее время в прямых столкновениях великих клубов «Барселона» чаще выходит победительницей, используя для достижения цели не только эффективные, но и привлекательные для зрителя методы.



* Жорди Гратакос — главный тренер Академии «Барселоны» в России, обладатель лицензии UEFA Pro.