«Самара играет лучше нас». Матч, который Дзюба описал одной фразой

Планы тренеров

Миодраг Божович наконец изменил схему, унаследованную от Андрея Тихонова. 3-4-3 сменились не любимой расстановкой тренера 4-2-3-1, а консервативными 4-4-2 с Чичериным и Зотовым на флангах обороны и Башкировым и Ткачуком на флангах полузащиты.

Сергей Семак не стал широко применять ротацию по сравнению с матчем с «Бордо» в Лиге Европы. Замен всего две, одна из них по позиции: Чернов вместо Набиуллина. Второе изменение в старте привело цепочке перестановок. Маркизио составил пару в опорной зоне Паредесу, Кузяев отправился на 10 метров выше, Ерохин сместился на фланг, а Дриусси оказался в запасе.

Дзюба не забил с пенальти. Но стал героем матча с «Бордо» «Зенит» победил благодаря голу и голевой передаче центрфорварда.

«Крылья Советов» лучше, «Зенит» расчётливее

Игра началась владением «Крыльев» и моментами у ворот «Зенита». В обоих активно поучаствовал Антон. В первом он подал на Рохеля со стандарта, но защитник легко выиграл позицию у Ивановича, но удар головой пришёлся мимо штанги. «Зенит» не ожил, мяч у гостей по-прежнему не держался, и «Крылья» создали ещё один момент. Он начался с обреза Нету. Антон явно бил по воротам, но вместо удара у него получилась идеальная диагональ на набегавшего Канунникова. Тот пробил во вратаря, на добивании был первым Ткачук, который ударил чуть-чуть выше.



Возможно, стартовая расстановка Божовича должна была помочь команде создавать плотность в оборонительной фазе, но по факту «Крылья» пропустили привычным для себя образом: в контратаке через центр. Ерохин в падении отдал точно на ход Дзюбе, тот сделал короткий пас на Паредеса, а дальше аргентинец ворвался в свободную зону, сыграл за счёт партнёра (Кузяев смещался с фланга и явно ждал паса на ход) и пробил издали под дальнюю штангу.

«Зенит» не доминировал, даже выглядел лучше, но расчётливо использовал первый же момент и получил возможность спокойно играть на контратаках. Пожалуй, этот сценарий уже можно назвать типичным для команды Семака. В итоге, именно «Зенит» перешёл на 4-4-2 без мяча, с далеко выдвинутым вперёд Дзюбой и действующим в оттяжке Кузяевым. После гола гости ещё больше отдали мяч (38% после того, как счёт стал 1:0) и ушли в позиционную оборону. Они не беспокоили хозяев прессингом, но позиционным атакам «Крыльев» это не помогло. Молло потерялся на фланге, а главными моментами до конца тайма были не атаки, а стыки. В частности, рассечение губы Башкирова. В перерыве Дзюба сказал: «Крылья» хорошо смотрятся». Нам повезло, что забили. «Крылья» стараются доминировать и контролировать мяч, Самара играет лучше, чем мы».

Перестроение «Крыльев»

С начала второго тайма Молло перешёл в центр, а «Крылья» заиграли по 4-2-3-1. Дело пошло. Контроль мяча был и в первом тайме, но теперь стали проходить вертикальные пасы через центр. В одном эпизоде Корниленко попал в офсайд, чуть позже Маммана был вынужден останавливать прорыв того же Корниленко фолом на жёлтую на границе штрафной. С 53-й по 60-ю минуту «Крылья» нанесли по воротам Лунёва семь ударов. Один из них должен был закончиться голом. Молло выполнил подачу с углового на ближнюю штангу, Корниленко продлил, мяч полетел к Канунникову, который был совершенно один во вратарской площади. С такой позиции можно было и попасть.

Этот момент стало пиком давления «Крыльев», давление не снизилось, но таких моментов больше не было. Возможно, это связано с тем, что на 70-й минуте Молло дёрнул заднюю поверхность бедра и не смог продолжить матч. Вместо него вышел Яковлев.



Через несколько минут «Зенит» сбегал в редчайшую контратаку, и она стоила хозяевам удаления. Дзюба на скорости ушёл от Рохеля, подставился под толчок и после лёгкого касания убедительно упал. Вторая жёлтая для уругвайца.



Даже вдесятером хозяева продолжили давление, пусть и без явных голевых моментов. «Зенит» за матч создал один момент, но для победы хватило и этого. Можно говорить о везении, но это не проблема «Зенита», что из 16 ударов «Крыльев» за 90 минут в створ пришёлся только один. Вторая точная попытка случилась только на 91-й минуте. «Зенит» оторвался от «Краснодара» на шесть очков.

Анюкова освистали

На 79-й минуте на поле самарского стадиона вышел Александр Анюков. Воспитанник «Крыльев», который провёл пять сезонов во взрослой команде. Болельщики неожиданно устроили своего экс-игроку холодный приём. Стадион встретил его появление свистом. Интересно, как они относятся к идее назвать в честь Александра аэропорт Самары.