«Не все в «Спартаке» — семья». Рианчо не похож на Карреру

«Спартак» сыграл вничью с «Рубином», а исполняющий обязанности главного тренера выдал мотивирующую речь о семье, родственниках и мечте, которую никто не отнимет. Возможно, это тронуло бы болельщиков, если бы они не знали главного оратора в истории нашего футбола – Массимо Карреры.

Баннер с его цитатой: «Если вы болеете за «Спартак», то должны ходить на стадион! Игроки и тренеры приходят и уходят, а «Спартак» остаётся». На этом, стильном фоне получасовую, эмоциональную и, возможно, куда более искреннюю исповедь Рианчо было сложно слушать. Хоть о футболе он говорил и больше, и интереснее.

— Мы знали, что будет непросто, что «Рубин» очень хорошо организован в обороне и забить им мяч на домашнем стадионе не многим удавалось, — начал он. — Нам важно было растянуть и вымотать их. Знали, что в нападении нужно быстро менять направление атак и делать передачи за спину. Был хороший отрезок, когда нам это удавалось делать. Результатом стали голевые моменты и подходы к штрафной. Да, мы работали, проделали большой труд, но пропустили в конце. Это футбол.

Глушакова включили в заявку, но «Спартак» опять не смог победить Егор Сорокин сравнял счёт в матче первым касанием.

— Зе Луиш, Фернандо и Адриано не приехали. Насколько тяжёлые у них травмы (перед матчем прошла странная информация, что игроки бойкотировали матч в поддержку Карреры)?

— Фернандо выбыл из строя на 7-10 дней. У Зе Луиша большая гематома четырёхглавой мышцы бедра. У Луиса Адриано были проблемы с пищеварением и мышечная травма. Будем выяснять, на сколько мы его потеряли. Выбор нападающих был ограничен и в первой половине нам важен был форвард, который может зацепиться за мяч. Думали, кого поставить: Попова или Ханни, но выбрали более рослого Попова. Во втором же тайме нужен был быстрый нападающий, и мы планировали Нимели.

— Почему Ерёменко выходит так поздно? Кажется, что даже в таком состоянии он может менять игру с самого начала.

— Решение было взвешенным. Важно было выпустить Романа в тот момент, когда «Рубин» будет уставшим. Мы не имеем право взвалить всю ответственность за «Спартак» на плечи одного футболиста, который так много пропустил. Ерёменко станет очень важным игроком для команды, но нельзя бросать его в топку.

— Вы планируете использовать его именно на фланге?

— Он может играть, где угодно. Но сейчас ситуация такова, что наши центральные полузащитники выполняют огромный объём работы, поэтому мы решили пока поставить Романа на фланг.

В России принято обесценивать работу тренера. Это неправильно Ещё раз о багаже и прочих глупостях.

— Игнатов провел 90 минут и вообще не выпадал. Он уже в таком порядке?

— Я когда обдумываю состав, то не смотрю на заслуги и имена игроков. Меня интересует только информация, как футболист работает. Ему 18 лет, но в ближайшее время, думаю, Михаил станет одним из основных центральных полузащитников сборной, а мы постараемся раскрыть его потенциал. В этой команде не будут играть имена, будут играть мужики, спартанцы. Кто хорошо работает на занятиях – будет в составе. А кто нет – не будет. Не знаю, сколько я здесь пробуду. Но пока я здесь, то буду справедливым. Хочу объяснить одну вещь, адресованную всем спартаковцам. У всех, кто играет или болеет за «Спартак» – у них в венах течет красно-белая кровь. Мы все родственники. Но, получается, — не все семья. А надо стать семьей, верными людьми. Не важно слушать, что говорят с разных сторон, нужно быть верными именно семье. И если кто-то не хочет быть частью семьи, то ему здесь не место.

— Вы сказали, что не знаете, сколько здесь пробудете. Как воспринимаете всю информацию и поток кандидатов на ваше место?

— У меня сбылась мечта, которую вынашивают многие люди. Я — главный тренер. Посмотрите, сколько специалистов, которые не были игроками, работали в России?! Я никогда не был профи. Всё, что я делал – учился и каждый день работал. И моя мечта сбылась. И сейчас жалею только о том, что мою мечту наяву не смог увидеть мой папа. Но я без стыда хочу поделиться радостью с болельщиками, которые приходят на стадион. И эта мечта уже сбылась, никто её у меня не отнимет. А работать мне просто, потому что я должен футболистам. Только они смогут оценить результат.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

— Какой самый странный клуб из всех, где вы работали?

— Мне есть, с чем сравнить, но это лучший коллектив, в котором я работал.

— У Игнатова в последние минуты сводило ноги. Почему вы не выпустили Глушакова в центральную зону?

— Сегодня Игнатов был одним из лучших, и ноги у него начало сводить с 87-й минуты. Что касается Глушакова, то у него еще будет шанс проявить себя в команде. Вас ответ устроил? – спросил Рианчо.

— Полностью.

— Обращайтесь ещё, — улыбнулся он и покинул зал для пресс-конференций.

Выступление продолжалось полчаса. При Каррере такого не было.

***

Следом пришел Курбан Бердыев. И мы увидели контраст.

— Этот тот случай, когда есть удовлетворение от игры, а не от результата. Ребята заслужили большего, — сказал он.

— Как решили выпустить забившего первым касанием Сорокина?

— Не хватало давления в центре. Бухаров вышел неплохо, но важен был еще один игрок, который бы по центру атаковал и откликался на подачи. Что и случилось.

— Вчера выступил Герман Зонин. Он пересказал диалог с вами и намекнул, что в «Рубине» все плохо. Это правда?

— Мы с ним поговорили просто по телефону, я сказал, что есть небольшие проблемы с финансами. Но я не жаловался. Мы уже не в том возрасте, чтобы жаловаться. Просто дело в том, что это было обычное обсуждение, тренеры всегда чем-то недовольны. А так – всё нормально.

— Вас удивило, что Боккетти сыграет в опорной зоне?

— Я всегда думал, что Сальва может сыграть на этой позиции. Так что ничего удивительного, — сказал Бердыев и добавил с улыбкой. – Кстати, вы устали, да? Вот и я пойду!



В подтрибунном помещении Бердыев с Рианчо встретились и обнялись. Слухи об их конфликте и нежелании общаться друг с другом не подтвердились.