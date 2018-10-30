Весь мир смеётся над «Уэмбли». Во что они превратили поле?

Главная английская арена превратилась в посмешище. Сегодня на ней состоялся центральный матч 10-го тура премьер-лиги между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити». Прошел он в очень странных условиях: газон оказался в чудовищном состоянии, поскольку накануне, в воскресенье, свою игру здесь провели команды НФЛ «Джексонвилль Джагуарс» и «Филадельфией Иглс» (18:24).

Организаторы не успели привести поле в порядок: на нем остался логотип американской лиги и соответствующая разметка для американского футбола, трава вытоптана, а на многих участках её вовсе нет.

Особенно проплёшины и полосы коричневого дёрна видны на бровках.

Естественно, в социальных сетях сразу же пошли шутки.



«Несмотря на состояние поля, думаю, мы увидим несколько тачдаунов», — написал самый популярный ведущий Англии Гари Линекер.

«Уэмбли», отправляйся домой, ты пьян», — пошутил один из болельщиков.

Встречались и оригинальные прогнозы на матч…

… а также реакция на происходящее на поле.

Кто-то полагает, что виной тому – известный российский исполнитель Баста, доставивший в в сентябре проблем арене в Ростове-на-Дону.

Но встречаются и люди, которые помнят настоящий «олдовый» футбол и призывают посмотреть, на каких покрытиях играли раньше.

В качестве послесловия вспомним, что на «Уэмбли» такие проблемы не впервые. Матч «Тоттенхэма» с «Барселоной» в Лиге чемпионов тоже прошел на сомнительного качества газоне, хотя тогда, в начале октября, он был все-таки лучше. А причина три недели назад оказалась другой – «Уэмбли» не успел восстановиться после боксёрского боя Поветкина и Джошуа.

«Тоттенхэм» проводит матчи на главной арене страны вынужденно, поскольку новый стадион клуба пока не готов. Первоначально планировалось, что «шпоры» вернутся на свою арену в 2018-м, но в августе было объявлено, что возвращение откладывается. Приходится ютиться на многофункциональном «Уэмбли», втискиваться в его сумасшедшее расписание и быть готовым к таким сюрпризам.

Сегодня же «Манчестер Сити» оказался в «американском футболе» чуть сильнее — и выиграл благодаря раннему тачдауну.