Кошмарный глаз Азмуна – в лучших фото 12-го тура РПЛ

Гонщики тура
Перед началом матча «Урал» — Уфа» болельщики могли взглянуть на экипаж уральского гонщика Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка, которые неоднократно участвовали в ралли «Шёлковый путь» и ралли-марафоне «Дакар».
Презентация тура
Павел Погребняк выбрал себе в «Урале» 88-й номер.
Шедевр тура
Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич забил потрясающий гол «ударом скорпиона», а после признался в любви своей девушке.
Стойкость тура
Даже удаление не помешало «Ростову» одержать победу над «Анжи».
Аксессуар тура
Этот болельщик «Ростова» определённо готов к холодам на стадионе.
Суперсейв тура
Брайн Идову фантастически спас «Локомотив» от пропущенного гола.
Бронепоезд тура
Соломон Кверквелия был готов продолжить игру даже с серьёзным рассечением.
Стиль тура
Нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса практически не узнать в таком виде.
Автобус тура
ЦСКА обновил дизайн своего железного коня.
Воля тура
«Краснодар» сумел за три минуты перевернуть игру с ЦСКА в свою пользу.
Раздевалка тура
Ари больше всех проголодался после матча с ЦСКА.
Маскировка тура
Угадаете, какой игрок «Краснодара» спрятался за мячом?
«Дрим-тим» тура
За «Крылья Советов» болели аж три талисмана, но это не помогло самарской команде обыграть «Зенит».
Аэропорт тура
«Зенит» нашёл идеального кандидата, в честь которого стоит назвать аэропорт в Самаре. Кстати, матч с «Крыльями Советов» стал для Александра Анюкова 400-м в составе петербургской команды.
Глаз тура
Нападающему «Рубина» Сердару Азмуну наложили девять швов на глаз после столкновения с Павлом Могилевцем во время тренировки.
Касание тура
Защитнику «Рубина» Егору Сорокину потребовалось несколько секунд после выхода на замену, чтобы спасти игру со «Спартаком».