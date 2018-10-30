Кошмарный глаз Азмуна – в лучших фото 12-го тура РПЛ

«Удар скорпиона» Джорджевича, суперсейв Идову, кровь Кверквелии, обновка ЦСКА и аэропорт мечты «Зенита» — в главных кадрах прошедшего тура.

Гонщики тура

Перед началом матча «Урал» — Уфа» болельщики могли взглянуть на экипаж уральского гонщика Сергея Карякина и его штурмана Антона Власюка, которые неоднократно участвовали в ралли «Шёлковый путь» и ралли-марафоне «Дакар».

Фото: fc-ural.ru

Презентация тура

Павел Погребняк выбрал себе в «Урале» 88-й номер.

Павел Погребняк Фото: fc-ural.ru

Шедевр тура

Нападающий тульского «Арсенала» Лука Джорджевич забил потрясающий гол «ударом скорпиона», а после признался в любви своей девушке.

Лука Джорджевич Фото: matchtv.ru

Стойкость тура

Даже удаление не помешало «Ростову» одержать победу над «Анжи».

Аксессуар тура

Этот болельщик «Ростова» определённо готов к холодам на стадионе.

Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»

Суперсейв тура

Брайн Идову фантастически спас «Локомотив» от пропущенного гола.

Фото: fclm.ru

Бронепоезд тура

Соломон Кверквелия был готов продолжить игру даже с серьёзным рассечением.

Соломон Кверквелия Фото: fclm.ru

Стиль тура

Нападающего ЦСКА Абеля Эрнандеса практически не узнать в таком виде.

Абель Эрнандес Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Автобус тура

ЦСКА обновил дизайн своего железного коня.

Фото: pfc-cska.com

Воля тура

«Краснодар» сумел за три минуты перевернуть игру с ЦСКА в свою пользу.

Раздевалка тура

Ари больше всех проголодался после матча с ЦСКА.

Фото: fckrasnodar.ru

Маскировка тура

Угадаете, какой игрок «Краснодара» спрятался за мячом?

Фото: fckrasnodar.ru

«Дрим-тим» тура

За «Крылья Советов» болели аж три талисмана, но это не помогло самарской команде обыграть «Зенит».

Фото: fc-zenit.ru

Аэропорт тура

«Зенит» нашёл идеального кандидата, в честь которого стоит назвать аэропорт в Самаре. Кстати, матч с «Крыльями Советов» стал для Александра Анюкова 400-м в составе петербургской команды.

Глаз тура

Нападающему «Рубина» Сердару Азмуну наложили девять швов на глаз после столкновения с Павлом Могилевцем во время тренировки.

Фото: matchtv.ru

Касание тура

Защитнику «Рубина» Егору Сорокину потребовалось несколько секунд после выхода на замену, чтобы спасти игру со «Спартаком».