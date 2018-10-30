Клуб-фэйк. «Спартак» топят во лжи и скандалах

Фанаты не знают, во что верить. Что дальше, Леонид Федун?!

Несмотря на отсутствие голевых моментов, «Спартак» сыграл сильный матч с «Рубином».

Во-первых, казанцы в этом сезоне уступили лишь однажды, но даже с «Зенитом» выглядели интересно и доминировали.



Во-вторых, «Спартак» остался не только без нападающих, но и без системообразующего и важного при стандартах Фернандо.

В-третьих, даже в период организованного менеджментом безвременья команда не разваливается структурно и упускает победу лишь на последней минуте после стандарта. С другой стороны, выход на третье место на фоне структурного бардака стал бы слишком большой наградой для спрятавшегося от ответственности руководства. Это как вылезти сухим из водоворота, когда все вокруг тонут.

***

За неделю ада после смены тренера, мы не слышал ни слова ни от Федуна, ни от эфемерного гендиректора Сергея Родионова, ни от вице-президента и блогера Наиля Измайлова. Кстати, не забудьте подписаться на его телеграм-канал – это живая инструкция, как рассказывать людям об удобрении комнатных растений в личном бункере во время ядерной войны.

«Не все в «Спартаке» — семья». Рианчо не похож на Карреру 30-минутный концерт после матча «Рубин» — «Спартак».

Ведь когда ты нагло убираешь легендарного Карреру и не предлагаешь ничего взамен, то рискуешь испепелить в скандалах и ненависти кого угодно, кроме себя. Люди будут ненавидеть и ждать неудач от якобы подсидевшего Массимо Рианчо, фанаты продолжат оскорблять Глушакова и метаться от одного «купленного» журналиста к другому. Причем, уровень унизительной самодебилизации болельщика достигнет такого уровня, что в какой-то момент станет просто жутко.

Жутко от понимания, что для руководства «Спартак» — это расчётливый бизнес и возможность хотя бы на время надуться ещё шире. Для хитрых агентов – просто деньги. Для журналистов – главный ньюсмейкер. А для болельщика – и это не преувеличение – жизнь.



Проблемы в любимом клубе реально портят здоровье, разрушают семьи, а иногда и просто сводят с ума. Да, это частная беда и вариант лёгкого психического отклонения, но именно такие люди всегда будут близки к футболу и вашему клубу, поэтому неуважение к ним, с виду воинственным, но максимально наивным и незащищённым, выглядит исключительным предательством.

И сейчас самое время посмотреть на то, что эффективные менеджеры «Спартака» натворили. Приведу пример на основе простой новости, появившейся за день до игры с «Рубином». Честно говоря, я бы вообще никак не реагировал на информацию от издания под названием «Советский спорт» (они как-то выдумали, что перед нападением в Салониках мы пришли на матч в спартаковских футболках), но увидел ее на других сайтах, в том числе и на «Чемпионате».

Глушакова включили в заявку, но «Спартак» опять не смог победить Егор Сорокин сравнял счёт в матче первым касанием.

Итак:

«Игроки «Спартака»: полузащитник Фернандо, а также нападающие Зе Луиш и Луис Адриано остались в Москве и не полетели в Казань на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» в знак протеста против увольнения Массимо Карреры с поста главного тренера команды, — говорилось в сообщении. — По информации источника, все трое могли не полететь на игру не из-за травм, как сообщал официальный сайт красно-белых, а в связи с протестом против увольнения итальянского специалиста».



Люди в это поверили. Для подтверждения возьмем тройку самых популярных комментариев на «Чемпионате» и «sports.ru».

«Чемпионат»

«Поначалу было странно, что у троих неожиданно взялась травма», — соглашается Samoxa89.

«Скорее это бойкот Глушакова, ведь в Глазго они полетели», — выделяет другого антигероя Kсlisha.

«Надо было раньше протестовать», — говорит как о факте Samir90.

Парням ставят сотни лайков, но на «sports.ru» всё ещё хуже.

«Молодцы! Настоящие члены команды! Так победим и вернём Массимо!»

«Если правда, то молодцы».

«Даже при тех палках, что ему вставляли в колеса в клубе, даже после чемпионства, когда ему не усилили толком состав, даже при том, что он не был гендиректором, а всего лишь главным тренером, расстрельной фигурой в федуновском Спартаке, Массимо умудрился в среднем набирать больше всех очков в пост-романцевскую эпоху, и больше всех очков с топами! Это ли не свидетельство его уровня, как тренера?

И то, что игроки его поддерживают, да еще те игроки, которые были костяком команды, даже тот, кто при Массимо на скамейке в последнее время сидел, — это ли не свидетельство того, что Каррера — очень сильный тренер?!»

В итоге находящиеся на грани срыва болельщики лишь укрепились в рамках искажённой реальности, куда упали либо идеализированные, либо обесславленные или замаранные герои. При этом, любая противоположная информация вызовет агрессивное недоверие даже при наличии объективных доводов.

В России принято обесценивать работу тренера. Это неправильно Ещё раз о багаже и прочих глупостях.

Мы ведь можем написать, что:

1. Зе Луиш в последние 20 минут матча с «Рейнджерс» держался за бедро и уходил с поля хромая. В микст-зоне он морщился от боли.

2. Протестующий Фернандо зачем-то отпахал в Шотландии весь матч, после чего рассказал о своей мотивации.

— Ты веришь, что «Спартак» может стать чемпионом? – спросил я.

— Конечно! Думаю, что очень много игр осталось. 7 очков от «Зенита» — это мало. Нам надо другую мотивацию, другую атмосферу и победы.

Да, Фернандо поблагодарил Массимо, но разве за бывшего тренера вступаются такими словами?!

3. Адриано гипотетически мог устроить что угодно. Но это довольно странное занятие, если учитывать зарплату в 3,5 миллиона евро и то, что за последние полгода при любимом тренере Луис не только забил ровно ноль мячей, но и убил команду в Лиге чемпионов. Свое «спасибо» Массимо он может высказать в форме статистики и счастливых фотографий в инстаграме. Впрочем, во все это поверить сложнее, чем в героическую акцию поддержки бывшего тренера.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

***

В отсутствии адекватной информации «Спартак» превращается в фейк-клуб. Волшебный болельщик Евгений Кафельников здесь пишет о том, что Карреру сняла «Ромашка» и приписывает к заговору против тренера ещё и Самедова. И даже если учитывать, что Ребров – лицемер, а не самый добрый человек в нашем футболе; Комбаров – умнейший комбинатор; а Глушаков – всемогущий властелин, то экс-игрок «Локомотива» — тот, кто никогда ни слова плохого не скажет о тренере, который взял его в команду и на излёте карьеры сделал чемпионом России.

Телеграм-каналы вписывают в заговор Романа Пилипчука и сотрудника пресс-службы Глеба Дворецкого, хотя лучшей характеристикой для первого является то, что он не выдержал напряжения и просто ушёл, хотя сейчас мог бы бегать и говорить мотивирующие речи на месте Рианчо. Вся его приспособленность к борьбе, даже если она вдруг праведная, и желание её вести – они в том решении.

Непонятные, но ценимые публикой блогеры, которых никто и никогда не видел ни на футболе, ни на тренировках, ни вообще на улицах, пишут о том, как футболисты халтурят, не слушают тренера и тусуются по ночам.

И всё – без доказательств, без фото, без видео и даже без чьих-либо слов. Мне лично до сих пор интересно услышать, как же именно тот же Глушаков слил Карреру.

Атака «Спартака» удручает. Но есть и хорошая новость Красно-белые сыграли в Глазго удачнее «Уфы».

Но «Спартак» мог бы не утонуть в этих помоях, если бы Федун, Измайлов или Родионов хотя бы раз вылезли из окопа и хоть раз ответили на простые вопросы.

1. Кто в клубе отвечал за трансферы и почему получилось так, что из чемпионской команды не осталось ничего?

2. Кто реально принимал решение об увольнении сотрудников – от врачей до водителей?

3. По какой системе будет дальше развиваться клуб и в чём были ошибки Карреры, повлекшие это увольнение.



4. Действительно ли в чём-то виноват изуродованный общественным мнением Глушаков?

5. И кто будет главным тренером?



Но они молчат. И вряд ли что-то скажут. И не потому, что нечего. И не из-за страха, что другая сторона выступит в ответ. А просто потому, что тёмный народ найдёт всегда найдёт себе других жертв. Достаточно просто кинуть бросить ему хоть какую-то тему.

P.S. Как это происходит? Да как в анекдоте.



«Первый — второму: Представляете! Вчера, на бал в Петергоф Пушкин пожаловал! Да-с… С Натальей Гончаровой. Сам Пушкин, красив, разодет во фрак, да и Наталья всех поразила белоснежным платьем. Только вот конфуз вышел — на юбках пятнышко грязи махонькое было… Конфуз — право слово.

Второй — третьему: Вы слыхали? Вчера на бал в Петергофе Пушкин с женой приезжали. Разодетые все… Только вот конфуз вышел, Наталья как выходила из кареты — неловко ступила в лужу и юбки себе грязью забрызгала.

Третий — четвёртому: Вчера был на балу в Петергофе, и всё бы хорошо, да тут чета Пушкиных приехала и конфуз устроила. Сам-то он ничего, а жена его пьяна видать была… Ну из кареты вылезала и прямо в грязь… И сама забрызгалась и Пушкина забрызгала.

Четвёртый — пятому: Ах, что вчера Пушкин с женой на балу в Петергофе устроили! Приехали оба пьяные в стельку. Начали из кареты спускаться, так Пушкин Наталью прямо в грязь и толкнул. И сам упал. Всех вокруг забрызгал. Конфуз.…

Девяносто девятый — сотому: Слышь, я вот чо скажу то… Иду вчера по болоту… Вдруг, вижу, Гоголь сидит… И дрочит».