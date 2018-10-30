Замена года от Бердыева. «Спартак» — в шоке

Две минуты и один корнер отделяли Рауля Рианчо от первой в жизни «самостоятельной» тренерской победы в не чуждой ему Казани. Спартаковский врио знал сам и предупреждал игроков, как опасны стандарты «Рубина», но предотвратить кошмарную (для себя) развязку всё-таки не сумел.

На второй – из четырёх – компенсированной минуте матча хозяева сравняли счёт. «Джокеру» Бердыева, долговязому питерскому блондину Сорокину, хватило 13 секунд, чтобы стать полноправным героем вечера и очередной раз подтвердить проницательность своего наставника.

Глушакова включили в заявку, но «Спартак» опять не смог победить Егор Сорокин сравнял счёт в матче первым касанием.

«Рубин» долго и безуспешно возился с замками на красно-белой двери. Отчаявшись вскрыть хитростью, Бердыев решил вышибить её силой. Своё главное «стенобитное орудие», марки «Бухаров», он пустил в ход ещё до пропущенного мяча. Спартаковская оборона затрещала, но устояла. И тогда казанский мастер прибег к неожиданному ходу – переброске на передовую центрального защитника. Не Бердыев первым этот трюк придумал и применил. Главное — застал соперника врасплох.

Практически всем составом «Спартак» сгрудился у своих ворот на заключительном угловом, а грамотно распорядиться численным превосходством над противником (10 человек против восьмерых) всё равно не сумел. «Рубин» сполна воспользовался фактором внезапности.

Гол Сорокина «Спартаку»

Всех или почти всех самых рослых – и соответственно опасных – казанцев разобрали москвичи в своей штрафной. Кутепов играл по Бухарову, Джикия держал Устинова, Боккетти периферическим зрением следил за бывшим одноклубником Навасом. Только «новенького» не приметили.

Сорокин прибежал на подачу Игоря Коновалова прямиком с кромки поля и, воспользовавшись грамотным заслоном Наваса (фирменный трюк «бердыевцев»), головой вбил мяч в сетку. В финальной запарке спартаковцы просто не разобрались, кто должен держать «внепланового» защитника. В то время как Ерёменко зачем-то взялся помогать Джикии с Устиновым, Зобнин, Мельгарехо и Игнатов объекта для опеки не нашли вовсе. Ничем иным, кроме потери концентрации на фоне усталости (92-я минута), это не объяснить. Не заметить такого верзилу прямо у себя по носом — невозможно. Не узнать – тем более: на этого парня Рианчо наверняка обращал особое внимание на теории при разборе чужих стандартов. Не помогло. Сорокин сделал то, ради чего его выпускали на поле – забил спасительный гол.

Скрупулёзное внимание Бердыева к стандартным положениям ни для кого и давно не секрет. В «Рубине» за этот участок работы отвечает многолетний соратник КБ Виталий Кафанов, а главный, как водится, осуществляет общее руководство процессом. С возвращением Бердыева в Татарстан стандарты снова стали эффективным оружием местной команды. Только в этом сезоне, с учётом Кубка, «Рубин» довёл до ума четыре угловых и один штрафной. Об атакующих навыках защитника Сорокина спартаковцы тоже не могли не знать. Два месяца назад Егор забил в схожем стиле бывшей команде Бердыева, «Ростову».

Гол Сорокина «Ростову»

Из более старых историй можно вспомнить сорокинский гол «Оренбургу» на Кубок в прошлом году. Ногой, но тоже после углового. Победный.

Последнее время Сорокин играл мало: после результативной ничьей в Туле (2:2) выпал из основы и терпеливо ждал своего шанса. У Бердыева на фоне удачной мини-серии – две победы, нулевая ничья – не было оснований для ротации в обороне. Уремович, Гранат и Навас сформировали монолитный блок в центре обороны – им и выпало сдерживать атаки «Спартака». Но Курбан Бекиевич – не только искусный тактик и стратег. Он ещё и тонкий знаток психологии. В каждом из последних туров он давал пусть маленький, но шанс Сорокину проявить себя. В Уфе возможности сгонять в атаку ему не представилось, а тут – получилось. В экстремальной ситуации интуиция подсказала Бердыеву верную кандидатуру.

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Он ведь не первый раз меняет ход матчей эффективными заменами. В четвёртом туре в Грозном Байрамян, едва выскочив на газон, открыл счёт. В восьмом Уремович спас «Рубин» от поражения в Туле на 90+2-й. Теперь – Сорокин.



Кто скажет – случайно? Ну уж точно не Рауль Рианчо. Этот слишком хорошо знает Курбана, чтобы считать такие вещи простым совпадением. В лексиконе Бердыева нет слова «авось», а есть – планирование, моделирование, работа.