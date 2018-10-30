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РПЛ. «Рубин» — «Спартак» — 1:1. Сорокин – «джокер» Бердыева

«Рубин» — «Спартак»
Олег Лысенко
Фото: rubin-kazan.ru
Замена года от Бердыева. «Спартак» — в шоке
Сорокину хватило 13 секунд, чтобы лишить красно-белых победы.
Футбол / РПЛ

Две минуты и один корнер отделяли Рауля Рианчо от первой в жизни «самостоятельной» тренерской победы в не чуждой ему Казани. Спартаковский врио знал сам и предупреждал игроков, как опасны стандарты «Рубина», но предотвратить кошмарную (для себя) развязку всё-таки не сумел.

На второй – из четырёх – компенсированной минуте матча хозяева сравняли счёт. «Джокеру» Бердыева, долговязому питерскому блондину Сорокину, хватило 13 секунд, чтобы стать полноправным героем вечера и очередной раз подтвердить проницательность своего наставника.

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«Рубин» долго и безуспешно возился с замками на красно-белой двери. Отчаявшись вскрыть хитростью, Бердыев решил вышибить её силой. Своё главное «стенобитное орудие», марки «Бухаров», он пустил в ход ещё до пропущенного мяча. Спартаковская оборона затрещала, но устояла. И тогда казанский мастер прибег к неожиданному ходу – переброске на передовую центрального защитника. Не Бердыев первым этот трюк придумал и применил. Главное — застал соперника врасплох.

Практически всем составом «Спартак» сгрудился у своих ворот на заключительном угловом, а грамотно распорядиться численным превосходством над противником (10 человек против восьмерых) всё равно не сумел. «Рубин» сполна воспользовался фактором внезапности.

Гол Сорокина «Спартаку»
Гол Сорокина «Спартаку»

Всех или почти всех самых рослых – и соответственно опасных – казанцев разобрали москвичи в своей штрафной. Кутепов играл по Бухарову, Джикия держал Устинова, Боккетти периферическим зрением следил за бывшим одноклубником Навасом. Только «новенького» не приметили.

Сорокин прибежал на подачу Игоря Коновалова прямиком с кромки поля и, воспользовавшись грамотным заслоном Наваса (фирменный трюк «бердыевцев»), головой вбил мяч в сетку. В финальной запарке спартаковцы просто не разобрались, кто должен держать «внепланового» защитника. В то время как Ерёменко зачем-то взялся помогать Джикии с Устиновым, Зобнин, Мельгарехо и Игнатов объекта для опеки не нашли вовсе. Ничем иным, кроме потери концентрации на фоне усталости (92-я минута), это не объяснить. Не заметить такого верзилу прямо у себя по носом — невозможно. Не узнать – тем более: на этого парня Рианчо наверняка обращал особое внимание на теории при разборе чужих стандартов. Не помогло. Сорокин сделал то, ради чего его выпускали на поле – забил спасительный гол.

Скрупулёзное внимание Бердыева к стандартным положениям ни для кого и давно не секрет. В «Рубине» за этот участок работы отвечает многолетний соратник КБ Виталий Кафанов, а главный, как водится, осуществляет общее руководство процессом. С возвращением Бердыева в Татарстан стандарты снова стали эффективным оружием местной команды. Только в этом сезоне, с учётом Кубка, «Рубин» довёл до ума четыре угловых и один штрафной. Об атакующих навыках защитника Сорокина спартаковцы тоже не могли не знать. Два месяца назад Егор забил в схожем стиле бывшей команде Бердыева, «Ростову».

Гол Сорокина «Ростову»
Гол Сорокина «Ростову»

Из более старых историй можно вспомнить сорокинский гол «Оренбургу» на Кубок в прошлом году. Ногой, но тоже после углового. Победный.

Последнее время Сорокин играл мало: после результативной ничьей в Туле (2:2) выпал из основы и терпеливо ждал своего шанса. У Бердыева на фоне удачной мини-серии – две победы, нулевая ничья – не было оснований для ротации в обороне. Уремович, Гранат и Навас сформировали монолитный блок в центре обороны – им и выпало сдерживать атаки «Спартака». Но Курбан Бекиевич – не только искусный тактик и стратег. Он ещё и тонкий знаток психологии. В каждом из последних туров он давал пусть маленький, но шанс Сорокину проявить себя. В Уфе возможности сгонять в атаку ему не представилось, а тут – получилось. В экстремальной ситуации интуиция подсказала Бердыеву верную кандидатуру.

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Он ведь не первый раз меняет ход матчей эффективными заменами. В четвёртом туре в Грозном Байрамян, едва выскочив на газон, открыл счёт. В восьмом Уремович спас «Рубин» от поражения в Туле на 90+2-й. Теперь – Сорокин.

Кто скажет – случайно? Ну уж точно не Рауль Рианчо. Этот слишком хорошо знает Курбана, чтобы считать такие вещи простым совпадением. В лексиконе Бердыева нет слова «авось», а есть – планирование, моделирование, работа.

Герои матча «Рубин» — «Спартак» — Курбан Бердыев и Егор Сорокин
Герои матча «Рубин» — «Спартак» — Курбан Бердыев и Егор Сорокин
Фото: официальный сайт «Рубина»
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