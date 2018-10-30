Это лишь довод в пользу того, что вместе с Массимо правильнее было уволить и Рианчо.

При Рианчо не стало лучше. Но это не оправдание для Карреры

После двух матчей «Спартака», состоявшихся после ухода Карреры, всё чаще и чаще встречаются гневные отзывы болельщиков, которые с новой силой атакуют руководство клуба и других сторонников отставки итальянца. «Футбол не стал ни на грамм лучше, команда всё так же мучается в атаке, только теперь не просто не забивает с игры, но ещё и почти не бьёт по воротам. Так зачем было нужно это увольнение? Федун и Измайлов – вредители, а критики Массимо теперь загнали себя в угол», — примерно таков общий посыл.



На мой взгляд, это полная ерунда, а всё происходящее вообще не может служить оправданием для бывшего тренера.

Клуб-фейк. «Спартак» захлебнулся во лжи и скандалах Фанаты не знают, во что верить. Что дальше, Леонид Федун?!

Принципы

Рианчо действительно не изменил ничегошеньки. Все основные принципы, используемые «Спартаком» в нынешнем сезоне, остались неизменны.



1. Система важнее футболистов и их сильных сторон. Команда не отошла от 4-3-3, даже когда могли найтись мотивы сразу по двум причинам. Во-первых, в прошлые годы с другим тренерским штабом «Спартак» часто зеркально отвечал на 3-5-2 от соперника. Во-вторых, в Казани красно-белые столкнулись с совершенно аховой кадровой ситуацией: не было ни одного чистого форварда, да и ключевой распасовщик Фернандо тоже получил травму.

Можно было временно уйти в сторону от широких и жёстких 4-3-3 и попытаться замаскировать сложности за счёт сильных сторон отдельных исполнителей, но Рианчо оставил всё на месте. В результате Фернандо и по месту на поле, и по функциям попытался заменить Боккетти, не игравшего в опорной зоне семь лет (у итальянца – второй показатель в команде по количеству передач), а роль форварда была отведена Попову.

Только всё это локальные решения, не повлекшие за собой ничего глобального. Говорить о структурных изменениях по сравнению с временами Карреры не приходится.

2. Масштабная ротация – инструмент для прохождения насыщенного графика. Какие-то замены состоялись из-за травм, но некоторые были проведены исключительно по тренерскому желанию. Например, «Спартак» по сравнению с Глазго обновил фланги обороны. В Шотландии играли Рассказов и Мельгарехо, в Казани – Петкович и Комбаров, хотя первые двое были в строю.

Опять же, то же самое летом-осенью мы видели и при Каррере. Состав на каждую игру сложно было предугадать. И ещё сложнее объяснить логически. В предыдущие годы всё было намного проще: в чемпионский сезон Каррера вообще не проводил невынужденную ротацию (правда, там был почти всегда недельный график), да и в прошлом сезоне размах изменений не был столь впечатляющим.

«Спартак» наконец-то бился. И что, теперь оставлять Рианчо?! Болельщики пели про Карреру, но в Шотландии они могли гордиться игроками.

3. От центральных полузащитников требуется большой объём работы, поэтому здесь нет места чистым созидателям. Из-за этого Ханни отправляется на фланг, да и Еремёнко, который после дисквалификации пока не готов выдавать сотню ТТД за 90 минут с высокой интенсивностью, выходит на замену ближе к бровке. Каррера мыслил в том же направлении.



4. Основной способ доставки мяча в штрафную – фланги. В матче с «Рубином», например, самым активным и пасующим футболистом стал Комбаров (74 паса), на втором месте – Петкович (70). От крайних нападающих требуется умение самостоятельно освободиться для навеса или прострела за счёт дриблинга. Центральные нападающие перестали активно участвовать в розыгрыше мяча в центре поля (что было главной фишкой в предыдущие годы), теперь они должны цепляться за мяч при высоких вертикальных забросах и бороться вверху в штрафной при подачах.

Поэтому в Казани Рианчо и сделал выбор в пользу Попова – как объяснил потом сам тренер, болгарин «более рослый». Во втором тайме на замену вышел шустрый, но не самый габаритный Нимели, однако его функции были такими же, как и у Зе Луиша в предыдущих матчах. Итог – 9 верховых единоборств, ноль выигранных. Атакующие принципы остались на месте, гигантские трудности с созиданием – тоже. Что, впрочем, неудивительно. Всё хорошее, что было в нападении красно-белых в прошлые годы, уже разрушено. И дело не только в отъезде Промеса.

Так нужно ли было увольнять Карреру?

Итого имеем: футбол «Спартака» не изменился ни идейно, ни качественно. Убеждения Карреры таинственным образом совпали с философией Рианчо. Да, можно рассуждать о том, что после ухода Карреры прошла всего неделя, испанец просто пока сам не захотел ничего менять. Но выступления Рианчо, да и анализ всего сезона укрепляют в другой точке зрения. Той самой, капитанско-очевидной и высказанной уже не раз: Каррера мало что решал сам в футбольной части, тактике и кадровых вопросах, а сильно зависел от своих помощников.

Каррера снова показал себя мужиком. Когда он проявит себя как тренер? Наступило время, когда нужно не только говорить красивые слова и совершать правильные поступки, но и давать результат.

И это ни в коем случае не должно служить оправданием для Массимо. Это его беда: раз уж ты отказался от одного ассистента и доверился другому, то должен нести полную ответственность за его идеи. И да, увольнение по-прежнему абсолютно логично. Хотя бы потому, что сейчас мы видим: команда с его уходом не развалилась, не сдала в психологическом плане, а то, что футбол и результаты не изменились в худшую сторону, уже можно считать для сегодняшнего «Спартака» достижением.

Но логичен и вопрос (опять же, уже поставленный в предыдущих текстах): а почему всё-таки Рианчо, с его доминирующими идеями и прямой ответственностью за провальные результаты, оставили в клубе в роли главного? Точно ли это временный шаг, состоявшийся из-за банального отсутствия готовых кандидатов? Или руководство «Спартака» смотрит на испанца по-другому? Заслуживает ли этот человек шанса доказать свою состоятельность в нынешних условиях? Выведет ли он команду на новый уровень? Способен ли? Что он может изменить в лучшую сторону, за исключением, возможно, психологического состояния?

«Не все в «Спартаке» — семья». Рианчо не похож на Карреру 30-минутный концерт после матча «Рубин» — «Спартак».

Лично у меня очень много сомнений. Хотя стоит признать, что с ближайшим графиком испанцу повезло. Впереди – домашние матчи с «Анжи» и «Уралом», где побеждать можно даже с такой сырой системой. Но не хотелось бы, чтобы окончательное решение руководства «Спартака» зависело от этих двух игр. Как-то это неправильно.



Но речь идёт о «Спартаке». Здесь уже сложно чему-то удивляться.