«Не хочу возвращаться в «Краснодар». Как изменился Ари за год

Ари сделал игру против ЦСКА – забитый мяч и голевая передача перевернули ход встречи на «ВЭБ Арене». Это был один из ключевых матчей для «Краснодара» в борьбе за место в Лиге чемпионов.

Самое удивительное, что нападающий вообще принял участие в этом матче. Будучи игроком «Локомотива», Ари открыто заявлял, что не хочет возвращаться в «Краснодар». Ещё в апреле 2018 года футболист объяснял свою позицию недвусмысленно:



«Мой приоритет из всех возможных вариантов – остаться в «Локомотиве». Очень большого желания вернуться в «Краснодар» я не испытываю. Даже если не получится остаться в «Локо», я буду искать другие варианты. Возвращаться в «Краснодар» не очень хочу», – говорил Ари.

И не думайте, что слова вырваны из контекста. В том же ключе Ари высказывался неоднократно.



«Моя цель – остаться в «Локомотиве» вне зависимости от чего-либо», – сказал Ари в январе 2018 года.

«Скажу честно: надеюсь, клубы договорятся о полноценном трансфере, и возвращаться в Краснодар не придётся», – март 2017 года.

«После того как закончится арендный контракт, я бы хотел остаться в «Локомотиве», – в ноябре 2017-го.



Агент нападающего Оливер Кабрера даже говорил, что Ари точно не вернётся в «Краснодар». В общем, речь идёт не о какой-то сиюминутной эмоции или временной обиде. Форвард долгое время придерживался одной позиции.

Летом «Краснодар» продал-таки свою главную звезду Фёдора Смолова. Делать ставку в нападении только на своих воспитанников пока рано, так что Ари пришлось передумать. Контракт обязывал. Сначала казалось, что предпосылок для возвращения не было, но затем ситуация развернулась. И вот уже Ари стал основным форвардом «Краснодара», хотя ещё в начале этого года это было тяжело представить.

Хотя частично всему этому есть объяснение. По словам Ари, он не ладил с тренером Игорем Шалимовым. После его увольнения из «Краснодара» возвращение бразильского россиянина стало более уместным. Однако (опять же по словам Ари) у него были разногласия и с гендиром Владимиром Хашигом, который всё так же работает в клубе.

По состоянию на сегодняшний день у нападающего скоро закончится контракт – осталось чуть больше полугода. И похоже, что, несмотря на российский паспорт, Ари уедет из РПЛ. Вот что рассказал форвард в интервью «Чемпионату».

– Ваш контракт заканчивается в конце этого сезона. Идут переговоры о продлении?

– Пока разговоров с «Краснодаром» нет. У меня есть предложения из Дубая, Катара и Турции, но я сейчас об этом не думаю. Мне нужно сконцентрироваться на играх, которые меня ожидают по действующему соглашению. А так, в следующем году, может, и предстоят какие-то переговоры.

– Из России предложений не поступало?

– Пока нет. Ничего конкретного.

– Вам 32 года. Сколько ещё лет планируете играть в футбол?

– Я о себе забочусь, так что, может, и до 40 лет буду выступать. Посмотрим, получится ли. А ещё у меня есть мой проект.

– Футбольный клуб, которым вы владеете в Бразилии?

– Да. Может быть, закончу карьеру в нём или в команде, которая меня воспитала.