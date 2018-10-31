5 тренеров АПЛ, которых могут уволить в ближайший месяц

АПЛ в сезоне-2018/19 выделяется не только тем, что «Ливерпуль» вновь реально претендует на чемпионство, но и отсутствием тренерских отставок к ноябрю. За последние шесть лет это лишь второй случай, когда ни один коуч не менялся в первые три месяца чемпионата – после сезона-2017/18, в котором к ноябрю уже три тренера вышли на биржу труда, это особенно странно. Тем не менее у целого ряда команд возникли явные проблемы на старте АПЛ, и их коучи рискуют остаться без работы.

Португалец – самый обсуждаемый претендент на увольнение. «Манчестер Юнайтед» при Жозе перестал прогрессировать больше года назад, но Эд Вудворд в январе 2018-го подписал с Моуринью новый контракт – до 2020 года.

Произошло это по трём причинам. Первая – Моуринью победил в трёх турнирах в дебютном сезоне: «Мы установили высокие стандарты, выиграв три трофея, но это те стандарты, на которые, я надеюсь, нацелена моя команда». Правда, «красные дьяволы» выигрывали во второстепенных турнирах: Лига Европы, Кубок Англии и Суперкубок Англии – последний вообще состоит из одного матча, а «МЮ» играл в нём благодаря победе ван Гала в Кубке. В следующем сезоне «Юнайтед» не выигрывал ничего.

Вторая причина – работа с молодыми игроками. «Жозе удовлетворил желание клуба продвигать сильных молодых игроков в первую команду», — говорил Вудворд в январе. Не знаю, кого конкретно имел в виду исполнительный директор «Юнайтед». Мактоминея, которого Моуринью использовал, чтобы проучить Погба? Марсьяля, который блистал в первой половине сезона-2017/18, а потом плотно присел на лавку? Перейру, который провёл две неплохие игры в начале сезона, а потом исчез, или Фосу-Менса, который гуляет по арендам, пока в «Юнайтед» Янг выходит на позиции правого защитника? Даже Рэшфорда, по факту, в состав начал вводить ван Гал, а в нынешнем сезоне бедный Маркус всего трижды выходил на поле.

Третья причина – второе место в АПЛ к январю 2018 года. «Манчестер Юнайтед» сохранял призрачную надежду на интригу в Англии (всего-то 13 очков до «Сити»), да и вторая строчка в таблице после пятой в сезоне-2015/16 и шестой в сезоне-2016/17 – это успех. Но Вудворд, видимо, ничего не слышал про углублённую статистику: по ожидаемым очкам «Юнайтед» должен был замыкать топ-6. «Дьяволы» забили на 9 мячей больше и пропустили на 15 мячей меньше, чем должны были: это говорит о невероятном везении и божественной форме де Хеа.

Когда фортуна перестала благоволить Жозе, а де Хеа выключил режим супермена, закончились и результаты – сейчас «Манчестер» обитает на 8-й строчке, а по очкам и качеству игры находится ближе к 15-му месту, чем к 1-му.

Жозе Моуриньо Фото: Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images

Ужасное построение атаки, отсутствие командной структуры, устаревшая оборонительная система – всё это Моуринью не исправил за два с половиной года, и поэтому случаются ужасы типа матчей с «Ювентусом» и «Вест Хэмом». Пока португальца спасают две вещи: огромная неустойка в контракте и пара более-менее удачных матчей после провалов (например, волевая победа над «Ньюкаслом» со счётом 3:2 после безвыигрышной серии из четырёх матчей или победа над «Эвертоном» после унижения от «Ювентуса»).

Пока Вудворд не может решиться на увольнение Моуринью и выделяет ему 112 млн на зимнее трансферное окно, «Реал Мадрид» уже ведёт переговоры с Конте. Итальянец признавался, что ему нравится «Манчестер Юнайтед»; затягивая с решением, «дьяволы» рискуют упустить лучшего тренера, у которого ещё нет работы и который мог бы вывести «МЮ» на прежний уровень.

Славиша Йоканович, «Фулхэм»

«Дачники» провели отличный сезон в Чемпионшипе: заняли третье место в таблице, затем выиграли «Дерби» и «Астон Виллу» в плей-оффе и вернулись в АПЛ. «Фулхэм» показывал красивый, комбинационный футбол, который нахваливали все эксперты, а Райан Сессеньон, 17-летний левый вингер, стал лучшим игроком Чемпионшипа и первым футболистом не из АПЛ, номинированный на награду Профессиональной футбольной ассоциации Англии «Лучший молодой игрок сезона».

В Премьер-лиге от «Фулхэма» ждали успехов. Клуб провёл масштабную трансферную кампанию, подписав Жана-Мишеля «нового Хави» Сери за 30 млн евро, выкупив своего лучшего бомбардира Митровича у «Ньюкасла» за 20 млн евро, взяв в аренду чемпиона мира Андре Шюррле и подающих надежды Фосу-Менса и Виетто. На этих и других игроков «Фулхэм» потратил около 100 млн евро (по данным transfermarkt.com) и раздул зарплатную ведомость. Все, от болельщиков до самих игроков, рассчитывали видеть «дачников» хотя бы в середине таблицы.

Славиша Йоканович Фото: Clive Rose/Getty Images

Вместо этого «Фулхэм» находится в зоне вылета, одержав одну победу за 10 матчей. Команда не так много создаёт и забивает (11 мячей – на уровне «Брайтона» и «Бернли»), но ещё хуже обстоят дела с защитой. «Дачники» допускают очень много ошибок у своих ворот, пропустили 28 мячей (больше всех в лиге), а их последние результаты в АПЛ – поражения со счётом 0:3 от «Борнмута», 2:4 от «Кардиффа», 1:5 от «Арсенала» и 0:3 от «Эвертона».

В начале октября Йоканович отшучивался: мол, мама говорит, что с его знанием языков Славиша может устроиться на работу в любой отель. К концу месяца в этой шутке всё более явно просматривается доля правды, а «Фулхэму» придётся приглашать типичного британского «спасителя» (типа Эллардайса) и отказываться от комбинационного футбола, если Йоканович срочно чего-то не придумает.

Некогда триумфатор Лиги чемпионов, тренер «Челси» и мадридского «Реала», Рафа Бенитес в наше время проводит свой третий полный сезон в «Ньюкасле». Он почти спас «сорок» от вылета в розыгрыше-2015/16, выиграл Чемпионшип в сезоне-2016/17 и прыгнул выше головы, заняв 10-е место в предыдущем сезоне.

В новом розыгрыше всё встало на свои места. Откровенно слабый состав «Ньюкасла» выдаёт худший за 120 лет старт в истории клуба: 0 побед после 10 туров, всего 3 очка. Меньше, чем «сороки» создаёт и забивает только «Хаддерсфилд». Да, «Ньюкасл» пропустил всего 14 мячей (меньше, чем «Манчестер Юнайтед», «Лестер» и «Вест Хэм»), но нулевые ничьи с «Саутгемптоном», «Кристал Пэласом» и «Кардиффом» вряд ли устраивают болельщиков, самого Бенитеса или владельца клуба.

Кстати, о владельце. Майк Эшли уже больше года хочет продать «Ньюкасл»; естественно, клуб находится в эконом-режиме и не может тратить большие суммы на новых игроков. В итоге в распоряжении Бенитеса находится очень мало атакующих футболистов, а качественных можно пересчитать по пальцам. Игра «Ньюкасла» в атаке во многом зависит от формы арендованного из «Челси» Кенеди, нападающие в команде очень слабые, а в центре поля сложно качественно заменить и Джонджо Шелви, и Мохамеда Диаме.

Бенитес старается вывозить на том, что у него есть, но даже с неплохими точечными усилениями за копейки невозможно соперничать с клубами твоего уровня, которые тратят по 50+ миллионов на трансферы. Несмотря на все достижения Рафы, вскоре спасать «Ньюкасл» призовут кого-то со стороны. Скорее всего, не спасут.

Рафаэль Бенитес Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Самый «британский» тренер из списка. Именно благодаря команде Хьюза многие считали, что Лео Месси не сможет показывать космический уровень «Барселоны» в АПЛ, так как играть «дождливым вечером в Стоке» для аргентинца будет слишком проблематично. Хьюз же и погубил «Сток»: команда с Шакири, Хесе, Флетчером, Алленом, Шупо-Мотингом и прочими звёздами в составе тонула весь предыдущий сезон. Марк был уволен в январе, а назначенный на пост главного тренера «гончаров» Пол Ламберт так и не смог заново собрать развалившуюся команду.

Тем удивительнее была новость, что Хьюз призван спасать «Саутгемптон». «Святые» всегда считались командой, которая исповедует яркий, атакующий футбол, и тренеры у них были соответствующие: Почеттино, Куман, Пюэль, Пеллегрино. Хьюз явно не вписывался в эту компанию.

Тем не менее прямолинейного футбола хватило, чтобы опередить «Суонси» и спастись. В новом сезоне «Саутгемптон» неожиданно стал возвращаться к старому комбинационному стилю: благодаря покупкам Ингза и Эльюнусси, а также паре Хёйберг-Лемина в центре поля, Хьюз старается владеть мячом и взламывать соперника короткими передачами. Да, это удаётся не в каждом матче, но против команд одного уровня (типа «Брайтона» или «Кристал Пэласа») «Саутгемптон» выглядит неплохо.

Марк Хьюз Фото: Michael Steele/Getty Images

Правда, «святые» не забивают уже 5 матчей подряд. Если 0:3 от «Челси» и «Ливерпуля» можно простить, то 0:2 от «Вулверхэмптона» и нулевые ничьи с «Борнмутом» и «Ньюкаслом» уже напрягают. Да, эти команды проводят хороший сезон (за исключением «сорок», но в защите там порядок), но снова опускаться в зону вылета «Саутгемптону» точно нельзя. Ещё пару неудачных матчей, и Хьюз обгонит Йокановича и Моуринью в гонке фаворитов на первое увольнение в сезоне.

Шон Дайч, «Бёрнли»

Наверное, самый неожиданный кандидат для тех, кто последний раз заглядывал в таблицу АПЛ в концовке предыдущего сезона. Тогда «Бёрнли» закончил седьмым и впервые в истории попал в еврокубки (пусть и в квалификацию Лиги Европы, которую они не прошли), а в честь Дайча назвали паб.

Своего успеха «Бёрнли» достиг благодаря хитрой оборонительной системе Дайча: «кларетовые» позволяли бить из зон прямо по центру своих ворот, но при этом располагались так, чтобы удары по углам ворот блокировались – удары по центру же должен брать голкипер. В итоге «Бёрнли» обманули углублённую статистику, пропустив на 13 мячей меньше, чем должны были, и залезли на 7-ю строчку.

В новом сезоне только «Фулхэм» допускает больше всех ударов из своей штрафной, чем «Бёрнли», но система Дайча больше не работает – поэтому «кларетовые» уже пропустили 21 мяч (4-е место с конца). Одна из причин – под «Бёрнли» готовятся лучше и готовы отдавать им мяч; к этому сценарию парни Дайча совершенно не готовы, а сзади у команды остаются свободные зоны, через которые атакуют соперники. В прошлом сезоне контратаки «кларетовых» были страшной силой, но в этом их изучили вдоль и поперёк, а отказ от владения мячом привёл к тому, что команда Дайча вынуждена атаковать позиционно. В атаке «Бёрнли» может только навешивать с правого фланга, результат – 8 ожидаемых мячей за 10 туров (3-е место с конца). Сейчас «кларетовые» в трех очках от зоны вылета, по качеству игры они не выглядят сильнее «Кардиффа» или «Хаддерсфилда».

За Дайча может сыграть предыдущий сезон: всё-таки 7-е место для «Бёрнли» – невероятный результат. Против Дайча может сыграть… предыдущий сезон: если владельцы вдруг решат, что «кларетовые» реально заслуживают место хотя бы в середине турнирной таблицы, любимец публики с громким голосом может быть уволен уже зимой.