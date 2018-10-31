«МЮ» не уволит Моуринью, а завалит деньгами?

Новый стих Назарова, преференции для Моуринью и интерес англичан к Чалову — в обзоре главных событий дня.

Клуб АПЛ готов предложить за Чалова € 5 млн

Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал о заинтересованности одного из клубов английской Премьер-лиги в услугах нападающего ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдора Чалова, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.



«На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – € 5 млн. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла.

В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – € 4-5 млн. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – клуб, который умеет продавать. Англичане информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить – возможно, вернутся к этому вопросу зимой с более реалистичным предложением», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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«Манчестер Юнайтед» готов выделить Моуринью более £ 100 млн на зимние трансферы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сможет усилить команду в зимнее трансферное окно, утверждает The Guardian.



По словам издания, руководство «красных дьяволов» выразило готовность выделить крупную сумму на январские приобретения. На усиление команды боссы клуба готовы потратить более £ 100 млн (€ 112 млн). При этом уточняется, что приоритетными позициями для Моуринью являются защитник и нападающий.



Минувшим летом португальский специалист хотел усилить линию обороны, однако клуб так и не смог заполучить ни одного из игроков из списка тренера, в котором значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Жером Боатенг («Бавария») и Рафаэль Варан («Реал»).



По итогам 10 туров «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Лаудруп ответил отказом на предложение возглавить «Реал»

Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский «Реал», сообщает AS.



По данным источника, «королевский клуб» обратился к датскому специалисту, после того как не договорился с итальянцем Антонио Конте. Впрочем, Лаудруп ответил отказом, назвав ситуацию в «Реале» разрушительной.



Стоит отметить, что в бытность футболистом Лаудруп выступал за «Барселону» и «Реал».



Напомним, 29 октября руководство «Реала» отправило в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником на временной основе стал наставник молодёжной команды Сантьяго Солари. После 10 туров «Реал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Реал», похоже, ведёт переговоры с пятью тренерами. Что происходит Собираем всю информацию о ситуации вокруг кандидатур на пост главного тренера лучшей команды Европы.

Назаров написал новое стихотворение о «Спартаке»

Известный артист театра и кино болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил новое стихотворение о красно-белом клубе.

«Мы пораженья сократили.

Отсутствию игры назло

«Рубин» и «Рейнджерс» отскочили,

Им просто крупно повезло.

Какие горькие мгновенья

Тех и других в столице ждут.

Глядишь, вернётся нападенье

И, может, тренера найдут".

Напомним, в середине сентября Назаров написал критическое стихотворение о тогдашнем наставнике «Спартака» Массимо Каррере и опубликовал в Сети. Произведение лайкнули защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, за что были переведены в молодёжный состав. После отставки итальянского специалиста оба футболиста вернулись в основной состав красно-белых.

Назаров сочинил новое стихотворение о «Спартаке» перед матчем с «Арсеналом»

«Фенербахче» рассматривает Черчесова в качестве кандидата на пост наставника

Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Фенербахче», турецкий клуб рассматривает Станислава Черчесова в числе первых кандидатов на пост главного тренера команды. Но назначение вряд ли состоится: Черчесов тренирует сборную России и маловероятно, что согласится на совмещение постов.

Накануне «Фенербахче» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Филлипа Коку. После 10 матчей столичный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, и от зоны вылета команду отделяет одно очко.



Команда Коку одержала в 10 матчах только две победы. В Лиге Европы «Фенербахче» после трёх туров набрал четыре балла и занимает в своей группе второе место.

Черчесов стал лауреатом международной премии «Arctic Awards»

Еськов обслужит матч «Динамо» — ЦСКА

Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игру московского «Динамо» с ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.



3 ноября (суббота)



«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



«Динамо» — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Ерёмин (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).



4 ноября (воскресенье)



«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунёв (Новосибирск); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Спирин (Москва).



«Краснодар» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).

«Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).



5 ноября (понедельник)



«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).



«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).



«Анжи» — «Енисей»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).