«МЮ» не уволит Моуринью, а завалит деньгами?

Клуб АПЛ готов предложить за Чалова € 5 млн
Руководитель Агентства стратегического консалтинга и трансферных решений Алексей Зинин рассказал о заинтересованности одного из клубов английской Премьер-лиги в услугах нападающего ЦСКА и молодёжной сборной России Фёдора Чалова, который в настоящий момент является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги.
«На меня вышел агент из Лондона, которому английский клуб дал авторизацию на ведение переговоров по Чалову. Название говорить не буду, чтобы не прерывать отношений в будущем. Могу сказать только, что это крепкий середняк АПЛ. Я уточнил у коллеги: «Что готовы платить?» Говорит – € 5 млн. Ответил им, что это не очень адекватное предложение – даже доносить до ЦСКА нет смысла.
В условной Чехии, Словакии, Польше, Словении молодые футболисты, которые начинают себя проявлять, примерно так и стоят – € 4-5 млн. Сумма хорошая. Но мы – Россия. Плюс ЦСКА – клуб, который умеет продавать. Англичане информацию приняли к сведению. Будут продолжать следить – возможно, вернутся к этому вопросу зимой с более реалистичным предложением», — сказал Зинин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.
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«Манчестер Юнайтед» готов выделить Моуринью более £ 100 млн на зимние трансферы
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью сможет усилить команду в зимнее трансферное окно, утверждает The Guardian.
По словам издания, руководство «красных дьяволов» выразило готовность выделить крупную сумму на январские приобретения. На усиление команды боссы клуба готовы потратить более £ 100 млн (€ 112 млн). При этом уточняется, что приоритетными позициями для Моуринью являются защитник и нападающий.
Минувшим летом португальский специалист хотел усилить линию обороны, однако клуб так и не смог заполучить ни одного из игроков из списка тренера, в котором значились Гарри Магуайр («Лестер Сити»), Жером Боатенг («Бавария») и Рафаэль Варан («Реал»).
По итогам 10 туров «красные дьяволы» занимают восьмое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги.
Лаудруп ответил отказом на предложение возглавить «Реал»
Бывший главный тренер «Спартака» Микаэль Лаудруп отказался возглавить мадридский «Реал», сообщает AS.
По данным источника, «королевский клуб» обратился к датскому специалисту, после того как не договорился с итальянцем Антонио Конте. Впрочем, Лаудруп ответил отказом, назвав ситуацию в «Реале» разрушительной.
Стоит отметить, что в бытность футболистом Лаудруп выступал за «Барселону» и «Реал».
Напомним, 29 октября руководство «Реала» отправило в отставку с поста главного тренера Хулена Лопетеги после серии неудовлетворительных результатов. Его преемником на временной основе стал наставник молодёжной команды Сантьяго Солари. После 10 туров «Реал» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Испании.
Назаров написал новое стихотворение о «Спартаке»
Известный артист театра и кино болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в своём «инстаграме» выложил новое стихотворение о красно-белом клубе.
Отсутствию игры назло
«Рубин» и «Рейнджерс» отскочили,
Им просто крупно повезло.
Какие горькие мгновенья
Тех и других в столице ждут.
Глядишь, вернётся нападенье
И, может, тренера найдут".
Напомним, в середине сентября Назаров написал критическое стихотворение о тогдашнем наставнике «Спартака» Массимо Каррере и опубликовал в Сети. Произведение лайкнули защитник Андрей Ещенко и полузащитник Денис Глушаков, за что были переведены в молодёжный состав. После отставки итальянского специалиста оба футболиста вернулись в основной состав красно-белых.
«Фенербахче» рассматривает Черчесова в качестве кандидата на пост наставника
Как стало известно «Чемпионату» из источников, близких к «Фенербахче», турецкий клуб рассматривает Станислава Черчесова в числе первых кандидатов на пост главного тренера команды. Но назначение вряд ли состоится: Черчесов тренирует сборную России и маловероятно, что согласится на совмещение постов.
Накануне «Фенербахче» принял решение отправить в отставку главного тренера команды Филлипа Коку. После 10 матчей столичный клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Турции, и от зоны вылета команду отделяет одно очко.
Команда Коку одержала в 10 матчах только две победы. В Лиге Европы «Фенербахче» после трёх туров набрал четыре балла и занимает в своей группе второе место.
Еськов обслужит матч «Динамо» — ЦСКА
Назначены арбитры и инспекторы на матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Игру московского «Динамо» с ЦСКА обслужит бригада арбитров во главе с Алексеем Еськовым.
3 ноября (суббота)
«Локомотив» — «Арсенал»: судья — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону); резервный судья — Роман Галимов (Улан-Удэ); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).
«Динамо» — ЦСКА: судья — Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи — Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Ерёмин (Москва); резервный судья — Евгений Турбин (Дмитров); инспектор — Николай Иванов (Санкт-Петербург).
4 ноября (воскресенье)
«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Карасёв (Москва); ассистенты судьи — Игорь Демешко (Химки), Алексей Лунёв (Новосибирск); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Спирин (Москва).
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Константин Шаламберидзе (Москва); резервный судья — Владимир Москалёв (Воронеж); инспектор — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург).
«Спартак» — «Урал»: судья — Виталий Мешков (Дмитров); ассистенты судьи — Роман Усачёв (Ростов-на-Дону), Владислав Назаров (Невинномысск); резервный судья — Алексей Сухой (Люберцы); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
5 ноября (понедельник)
«Оренбург» — «Рубин»: судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Александр Кудрявцев (Санкт-Петербург), Валентин Мурашов (Москва); резервный судья — Василий Казарцев (Санкт-Петербург); инспектор — Эдуард Малый (Волгоград).
«Уфа» — «Крылья Советов»: судья — Владислав Безбородов (Санкт-Петербург); ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов (Москва), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Николай Волошин (Смоленск); инспектор — Геннадий Куличенков (Тула).
«Анжи» — «Енисей»: судья — Алексей Матюнин (Москва); ассистенты судьи — Тихон Калугин (Москва), Антон Кобзев (Москва); резервный судья — Лаша Верулидзе (Владикавказ); инспектор — Сергей Фурса (Санкт-Петербург).