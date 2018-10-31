В РПЛ в бутсах с «Авито»? Почему бунтуют футболисты «Томи»

«Задержки с выплатами заработной платы у нас случаются, но все обязательства мы выполняем». Именно об этом предупреждают футболистов, которые подписывают контракты с ФК «Томь». Во-первых, игрок должен понимать ситуацию с финансированием, во-вторых, знать, что так или иначе все обязательства будут выполнены. И до сих пор всё так и было. Со скрипом, не всегда в оговоренные сроки, но долги погашались.

И тем тревожнее стало за одного из лидеров первенства ФНЛ, когда футболисты сорвали начала матча с «Сочи». Стартовый свисток был отложен на 6 минут, поскольку подопечные Василия Баскакова протестовали против задержек по выплатам зарплат. Почему так случилось, какие есть варианты для выхода из ситуации и что будет дальше постараемся разобрать в нашем материале.

Бунт

У «Томи» с некоторых пор нет постоянного спонсора, команда финансируется благодаря усилиям региональной власти. В сентябре переизбрался на новый срок губернатор Томской области, и предполагалось, что этот фактор должен будет позитивно сказаться на финансовых делах клуба. Но что-то вновь пошло не так. В новый сезон томичи вошли обновлённым составом, упор в котором делался на молодых сибирских ребят. Проблема была в том, что на тот момент имелась весьма приличная задолженность по зарплатам и премиальным за минувший сезон.

«Это больше эмоции, — так объяснил ситуацию после матча Баскаков. — Перед сезоном говорил им, что здесь все бывает не гладко и кое-где нужно будет потерпеть. Сами согласились, но, видимо, я не нашел правильные слова, раз они всё-таки решились на это. 30 августа, когда разговаривал по контракту, губернатор сказал, что в этом году с выплатами будет всё намного быстрее и не так сложно. Просил потерпеть. Не выдержали…… Сейчас мы в верхней половине таблицы, болельщик пошёл, и ребята по характеру немного другого уровня. Всё терпимо, но сейчас прозвучал не очень приятный звоночек», — приводит слова наставника пресс-служба томского клуба.

Бутсы на «Авито»

На момент акции протеста общая задолженность клуба перед игроками составляла порядка 15 миллионов рублей. Не бог весть какая сумма, скажете вы. Но в ФНЛ совсем не те зарплаты, что в РПЛ, к тому же, за один раз вынуть из закромов такую сумму не сможет никто. И не все имеют накопления, за счёт которых смогут некоторое время держаться.

Душещипательную историю поведал лучший бомбардир команды Илья Кухарчук: «Какие-то выплаты от клуба есть, тысяч по 50 (рублей), чтобы мы с голоду не умерли и могли заплатить за квартиру. Доходит до смешного — покупаем бутсы через «Авито». Они новые. Просто в интернет-магазине они стоят дешевле. Я не могу позволить себе поехать в специализированный спортивный магазин и купить бутсы за 17 тысяч рублей. Мне не позволяет кошелек тратить такие деньги. Приходится искать через Интернет. Вот заказал обувь за 3 тысячи.

Они профессиональные. Просто модель уже очень старая, и в рознице таких не найти. Вот заказал и жду, когда придёт посылка. Может быть, обманули, кто знает. Кстати, свои нынешние бутсы выставил на продажу и получил за них 10 тысяч рублей. Этих денег хватило на покупку новых. Вот так и живём», — приводит слова Кухарчука «Р-Спорт».

«Баскаков – наш тренер!»

На фоне всех этих финансовых сложностей, пошли слухи о том, что Василий Баскаков может покинуть пост главного тренера команды. Как бы цинично это ни звучало, но слишком уж хороший результат с точки зрения турнирной таблицы выдавала команда под его руководством. Фанаты поддержали наставника банерами на домашнем матче, запустили флеш-моб в социальных сетях #Баскаковнаштренер. Баскаков начинал и заканчивал свою профессиональную карьеру в «Томи», а с 2004 года неизменно трудится в тренерском штабе команды. За это время он пять раз получал приставку и.о. И вот теперь на деле доказывает свою состоятельность.

Команда продолжает добиваться побед, делит первое место в лиге и всерьёз нацелилась на повышение в классе. Но вот нужно ли это кураторам клуба? Тот факт, что команда не рассыпалась, футболисты продолжают выжимать из себя максимум, говорит о здоровой атмосфере в коллективе. И это ещё одна заслуга Баскакова.

Что будет дальше?

Руководители клуба регулярно встречаются с командой. На одной из таких встреч игрокам чётко дали понять, что РПЛ в планы клуба не входит. Совсем. даже если и удастся по спортивному принципу заслужить право на повышение в классе, от него придётся отказаться. Что же касается задолженностей, то по нашей информации часть выплат игрокам нынешнего состава уже сделана. Очевидной проблемой будут премиальные. Глядя на турнирную таблицу, несложно предположить, что за неполный первый круг команда выбрала сезонный лимит.

«Нам говорят: «Подождите». По долгу за прошлый сезон ситуацию такая. Нам присылали бумаги, в которых было указано, что одну половину нам отдадут до 15 августа, а вторую – до 15 сентября. Все сроки прошли – и полная тишина. Потом губернатор сказал, что с нами рассчитаются в октябре, однако на данный момент никакой информации по этому поводу нет. Мы не знаем, чего ждать. Веры в слова у ребят уже нет», — рассказал капитан «Томи» Сергей Зуйков.

Судя по тому, как развивается ситуация, во втором круге мы увидим значительно обновлённый состав в томском клубе. Вряд ли удастся удержать в команде футболистов, которые получат предложения со стороны. Не удастся и продать их, каждый сможет уйти бесплатно. Если клуб постарается как-то на это повлиять, тут же появится на авансцене комиссия по разрешению споров, которая примет решение в пользу игроков. Самым логичным вариантом будет опереться на своих воспитанников и постараться их силами остаться в ФНЛ.

Но это лишь вершина айсберга. Ведь проблемы с финансированием испытывает на только основной состав команды. Точно в таком же положении Центр подготовки футболистов (клубная спортшкола), вторая команда, которая выступает в ПФЛ, медицинский и обслуживающий персонал. Если не решить вопрос с системным финансированием, не расставить приоритеты, Томск может потерять команду. Сибиряки в новейшей истории несколько раз оказывались перед этой роковой чертой. Но сейчас, несмотря на обнадёживающий спортивный результат, они к ней близки как никогда.