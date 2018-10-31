«Реал» уже выбрал правильного тренера. Вы его не знаете

Ситуация с главным тренером «Реала» развивается медленно. Клуб явно не прорабатывал замену Хулену Лопетеги заранее и, когда испанец ушёл, остался без готовых вариантов. После первого раунда переговоров с Антонио Конте стороны не договорились. В числе прочих проблем называются споры по тренерскому штабу итальянца. В прессе мелькают и другие имена: Жозе Моуринью, Маурисио Почеттино. Но у них есть дела в своих нынешних клубах, такие вопросы не решаются за несколько дней. А по информации мадридской газеты AS, вчера Флорентино Пересу отказал Микаэль Лаудруп, которого отпугнула сложность ситуации.

«Реал», похоже, ведёт переговоры с пятью тренерами. Что там происходит Собираем всю информацию о ситуации вокруг кандидатур на пост главного тренера лучшей команды Европы.

Вот так, довольно неожиданно, «Реал» остался с ощутимой перспективой уже через две недели назначить новым главным тренером Сантьяго Солари. Две недели – это срок, в течение которого пост может занимать и.о. Потом потребуется полноценное назначение. В общем, всё неясно. Но даже в атмосфере полной неопределённости можно принимать локальные правильные решения. Одно из них уже принято. Речь о новом тренере по физподготовке. Это назначение может показаться не самым значительным, но не нужно его недооценивать. «Реал» вернул человека, который значит для клуба очень много.

Марсело посвятил гол Антонио Пинтусу. Кто это?

Марсело, который за последний месяц пропустил три матча из-за травмы, забил 75% голов «Реала» за этот же последний месяц. У него три, а всего команда за последние восемь матчей, начиная с поражения 0:3 от «Севильи», забила четыре.

Забив в ворота «Виктории», Марсело побежал праздновать гол к скамейке запасных. Но не к Лопетеги и партнёрам по команде, а к невысокому лысому человеку в тренировочном костюме. «Я посвящаю этот гол Антонио Пинтусу. Он мне нравится, к тому же у меня есть волосы, а у него нет», — объяснил защитник после игры.

Это шутка для своих, а Пинтус, с которым Марсело отпраздновал гол, – тренер по физподготовке «Реала» при Зинедине Зидане. Антонио Пинтус родился в Турине. Последние 30 лет он работает тренером по физподготовке. Зидан познакомился с ним, когда был игроком «Ювентуса», — и оказался так впечатлён, что, когда стал тренером, пригласил Пинтуса в свой штаб. В промежутке специалист по физподготовке работал с Дидье Дешамом в «Монако», а также в «Челси», «Марселе» и ещё паре клубов. Он даёт игрокам нагрузку, которую Дани Карвахаль прошлым летом назвал «нереальной», но никто не жалуется, потому что 56-летний тренер сам выполняет все упражнения вместе с игроками. В «Реале» у него прозвище Сержант.

Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Когда тренером был назначен Лопетеги, он привёл своего тренера по физподготовке, Оскара Каро. Пинтус был понижен и стал одним из помощников. То, что Марсело после травмы подбежал к нему, говорит об отношениях в раздевалке «Реала» больше, чем любые утечки в прессу.

Каро можно обвинять в эпидемии травм, которая накрыла «Реал» в начале сезона. Суммарно начиная с Суперкубка Европы игроки «Реала» пропускали матчи из-за травм во всех турнирах уже 37 раз. Это не значит, что Пинтус делал всё идеально. В конце концов, он так и не победил травматизм Гарета Бэйла. Но то, что команда на стороне бывшего тренера, которого понизили, важнее точного количества травм и подсчитанной на калькуляторе эффективности.

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Насколько Пинтус важен?

Чтобы правильно понимать важность этих кадровых перестановок, нужно кое-что прояснить. Пинтус не просто классный специалист, но и культовая для «Реала» фигура. Вот пример: после победы в финале Лиги чемпионов в 2017 году в раздевалку Мадрида спустился тогда ещё король Испании Хуан Карлос. Он зашёл, чтобы поздравить команду. Обнял Лукаса Васкеса, пожал руку Зидану, сделал совместное фото. А потом спросил: «Где Пинтус?». Зидан ответил: «Вон там стоит». И Хуан Карлос продолжил: «Позовите его, я хочу его видеть… Пинтус, иди сюда. Рад знакомству, команда с тобой так прибавила». Посмотреть видео в оригинале можно в статье Marca по этой ссылке. Ещё раз: это не звезда, это локальная фигура, но настолько важная, что после матча Антонио искал король Испании.



После того как Лопетеги сам себя закопал трусливым планом на «класико», в Мадриде так срочно решили от него избавиться, что не успели даже продумать дальнейшие варианты. Но иногда самые простые решения и есть самые правильные. Первое, что сделал Сантьяго Солари, когда стал и.о. главного тренера в «Реале», — вернул Пинтуса на прежнюю должность. Понятно, что его руками это сделал Перес. Не самое громкое назначение в мадридском клубе, но от этого оно не становится менее важным.



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