Северная и Южная Корея воюют больше 60 лет. Футбол их объединил

Зимой на Олимпийских играх спортсмены Северной и Южной Кореи прошлись на церемонии открытия под флагом «единой Кореи», а также выставили объединённую женскую сборную по хоккею. Впервые мысль о том, что такое возможно, озвучил Ким Чен Ын во время новогодней речи. В то, что это всё-таки произойдёт, слабо верилось, потому что в 2017 году отношения между Севером и Югом достигли своего предела: Пхеньян провёл шестое по счёту ядерное испытание и ещё несколько испытаний баллистических ракет. Но непростое для обеих стран решение было принято чуть ли не за неделю — на первой же за два года встрече на высшем уровне. Многие восприняли это как шаг к улучшению отношений между Пхеньяном и Сеулом.

— Я был очень горд, когда объединённая команда Кореи появилась на стадионе во время церемонии открытия, — рассказывал губернатор Канвондо (провинция, где проходили Олимпийские игры–2018). – Атмосфера мира была создана за короткий срок. Надеюсь, что нам удастся проводить больше значимых для наших стран мероприятий.

Сейчас в Канвондо проходит турнир Ari Sports Cup. Ежегодно его организовывает Межкорейская спортивная ассоциация – собирает на несколько дней мальчишек до 15 лет из шести стран Азии, а те борются друг с другом за кубок. Казалось бы, обычная история, таких соревнований по всему миру ежемесячно проводится тысячи. Но этот турнир можно считать особенным – хотя бы потому что он чуть ли не единственный, который объединяет на одном поле футбольные команды из Северной и Южной Кореи. И довольно успешно: ребята играют в футбол, общаются, а руководители делегаций пьют соджу (корейскую водку), как будто между их странами нет никакой вражды.

На турнир в Южную Корею приехали 84 члена северокорейской делегации – они добирались до демилитаризованной зоны (ДМЗ) на автобусе, а её пересекли уже пешком. Вообще, такой способ пересечения границы для обычного гражданина крайне опасен – говорят, что при попытке перебежать на другую сторону пограничники сразу же стреляют в спину. Но в этот раз на другой стороне северокорейскую делегацию тепло встретили южнокорейские представители.

«Я впервые ступил на эту землю за свои 60 лет жизни. Чувствую, что это тоже моя страна, а мы – один народ», — признался руководитель северокорейской делегации.

Турнир открылся матчем между командами КНДР и Южной Кореи: команда «25 апреля» из Пхеньяна обыграла южан со счётом 3:1 на глазах у 15 тыс. зрителей, которые размахивали флагами «единой Кореи». Но после игры футболисты говорили не о результате, а о дружбе.

— Надеюсь, мы сможем чаще встречаться и играть, поддерживать дружеские отношения друг с другом, — сказал после матча член команды КНДР Ли Иль Сон.

Ли Иль Сон Фото: cgtn.com

Его полностью поддержал южнокорейский игрок Ким Ха Ын:

— Это было очень эмоционально! В конце мы все обнимались. Я хочу, чтобы мы как можно скорее объединились и стали единым целым.

После матча футболисты хлопали друг друга по плечу и договаривались встретиться в Пхеньяне – следующий турнир пройдёт в Северной Корее в мае 2019 года. Туда даже планируют пригласить команду из США – для расширения дружественных отношений. Если, конечно, вновь кто-нибудь не вмешается.

Но вообще губернатор Канвондо искренне верит в то, что это мероприятие, которое, по его словам, далеко от политики, может оказать на неё влияние – ведь так обе страны показывают своё желание объединиться и перестать враждовать.

Пока же спорт – единственный способ общаться с соседями.