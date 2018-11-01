100 лет назад это дерби было главным в мире. Сегодня оно собирает 3 тысячи

Ладно – пусть не в мире, а в Европе. Тогда венгерский футбол наводил ужас на всех. Теперь это провинциальные посиделки с семечками.

В прошлый уик-энд спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко, находясь на спецзадании (чемпионат мира по борьбе в Будапеште), заодно сходил на матч чемпионата Венгрии по футболу МТК – «Уйпешт». Понимаю, что первая реакция – покрутить пальцем у виска, но каких-то смешных 60, 80 или даже 100 лет назад после этого предложения можно было падать ниц и считать автора счастливчиком. С конца 30-х и примерно по конец 60-х годов венгерский футбол был максимально в тренде: два финала чемпионата мира, бронза чемпионата Европы, три победы на Олимпийских играх (тогда там играли не только 23-летние), с полдесятка клубов, регулярно пробивавшихся в последние стадии еврокубков…

Великие финалы чемпионатов мира. Германия против Венгрии. Видео голов Финал ЧМ-1954 подарил волевую победу сборной ФРГ над очень сильными венграми.

Одно из старейших дерби Европы, будапештское МТК – «Уйпешт», в те годы – если бы тогда был интернет и глобальное сообщество поклонников modernfootball – наверняка бы котировалось на уровне «эль класико» или мерсисайдского дерби. МТК основан в 1888 году, 23-кратный чемпион Венгрии, «Уйпешт» – 1885 года рождения, 20-кратный чемпион страны. Сходив на игру между ними осенью 2018 года, спецкор «Чемпионата» испытал смесь чувств, схожих с посещением мест проведения античных Игр: благоговение перед былым величиеми и жалость от того, в какой прах это превратилось. Как говорили болельщики тех Олимпиад, sic transit gloria mundi.

Конечно, для чистоты эксперимента стоило сходить на игру «Уйпешта» с «Ференцварошем» – рассказывают, оно до сих пор входит в десятку самых горячих дерби Европы, но оно, увы, состоялось месяцем ранее. Правда, всё равно антураж был бы уже не торт – с начала этого десятилетия полиция Венгрии устроила настоящие гонения на местных «хулс». Из-за этого буквально за пару-тройку лет оттуда ушёл весь околофутбол с драками, пиротехникой и прочими старыми добрыми способами поддержки свои клубов.

Спецкор «Чемпионата» столкнулся с этим уже на стадии покупки билетов – как оказалось, продать их могут только по паспорту, и проходка должна быть не просто именной, но и с указанием места рождения (простите венгерского кассира за то, что название города Учкудук (три колодца) оказалось для него слишком сложным).

Фото: «Чемпионат»

Билеты я взял самые дорогие (не считая VIP-сектора) – центральная трибуна, второй ряд рядом с полем, 2900 форинтов (здесь и далее все цены делим на 4 и получаем сумму в рублях). Прямо передо мной двум старичкам-боровичкам выдали такие же бумажки с цифрой ноль в графе «стоимость» – пенсионеры и социально незащищённые группы граждан могут посещать игры МТК бесплатно. На «фанатку» можно было пройти за 500 форинтов, VIP – от 15 до 30 тыс., годовой абонемент стоит от 18 до 350 тыс. (это если без бонусных скидок, которых много).

Впрочем, на месте руководства МТК я бы раздавал своему движу билеты бесплатно и зазывал бы Христа ради – настолько жалкое впечатление они произвели своей малочисленностью. Сравните: сверху гостевой сектор «Уйпешта», снизу – ДОМАШНИЙ от МТК.

Фото: «Чемпионат»

По легенде такая нижайшая популярность одного из самых старых клубов мира связана с тем, что в коммунистические времена МТК (до Второй мировой войны считавшийся командой будапештской аристократии и активно привлекавший в свои ряды футболистов-евреев) курировался тайной полицией, имевшей дурную славу в народе. Якобы именно после этого болеть за МТК стало, что называется, западло. Однако легко допустить, что есть и более простые объяснения – вроде того, что база активных болельщиков в том же Будапеште за последние десятилетия сильно сократилась и на все исторически многочисленные столичные клубы фанатов элементарно не хватает.

Домашняя арена МТК носит имя Нандора Хидегкути – прославленного форварда так называемой золотой команды, сборной Венгрии начала 50-х годов, не проигрывавшей более 30 матчей подряд (Хидегкути отметился хет-триком в матче, которому посвящена отдельная страница в «Википедии» – в 1953 году венгры разгромили на «Уэмбли» англичан 6:3, нанеся им первое домашнее поражение от континентальной команды в истории).

Добраться до Hidegkuti Nándor Stadion по московским меркам раз плюнуть, минут 15 ходьбы от станции метро, расположенной недалеко от исторического центра города. Арена на этом месте существует с начала прошлого века, после войны построена заново, видела невероятный камбэк в полуфинале Кубка кубков 1965 года (4:0 над «Селтиком» после гостевого поражения 0:3), открывала турне «Металлики» 1988 года, но сейчас это новодел, запущённый всего два года назад. Выглядит постройка довольно скромно как снаружи, так и внутри, да и вместительность её сокращена более чем вдвое – до 5 тысяч зрителей, без трибун за воротами.

Фото: «Чемпионат»

Полиции перед началом игры не много и не мало, примерно соответствует количеству пришедшего народа (около 3 тыс., по официальным данным). Проверяют сумку и осматривают только один раз, уже внутри, после того как приложишь билет к валидатору крутящегося турника. На арене – одни стюарды, полицейских нет или они незаметны. Перед кассами местные частники продают семечки, только не подсолнечные, а тыквенные. После игры трибуны усеяны ровным слоем шелухи – ну, это нас не шокирует.

Фото: «Чемпионат»

Пиво – продаётся. Алкогольное. Один местный сорт, 500 форинтов. Очередей больше трёх-четырёх человек нет ни перед началом, ни в перерыве, хотя в подтрибунном помещении под нашими секторами работает только одна точка. Из человеческой еды (не шоколадки и чипсы) – только хот-доги и бутерброды на белом хлебе с какой-то красной приправой и луком (!) – всё по 550 форинтов.

Ну а теперь, собственно, об игре, хотя рассказывать особо нечего. Легендарные клубы прошлого века теперь твёрдые середняки венгерского футбола, без замаха на какие-то великие дела даже в местном масштабе. МТК проводит первый сезон после возвращения в местную Премьер-лигу (проделав такой фокус за последние годы не единожды), «Уйпешт» побеждал в чемпионате ровно 20 лет назад. Игра начинала второй круг, после первого (12 команд) МТК шёл пятым с отставанием от «Ференцвароша» в 6 очков, «Уйпешт» — восьмым с восьмиочковым гандикапом.

На глазок уровень показываемого зрелища соответствовал среднему матчу ФНЛ. Не самые высокие скорости, минимум продуманных атак, да и просто отсутствие как таковых опасных моментов, заставляющих вскакивать с мест. Но на всякий случай снобизм стоит поумерить: в турнирной таблице на равных с МТК идёт Mol Vidi FC – клуб, в прошлый четверг обыгравший на выезде ПАОК — 2:0. Тот самый ПАОК, который не пустил «Спартак» в Лигу чемпионов в августе.

Фото: «Чемпионат»

«Уйпешт» смотрелся получше, больше владел мячом и почаще создавал подобие угроз, но забил именно МТК – чуть ли не в единственной получившейся за матч атаке. Она, впрочем, всё равно получилась спонтанной: правый крайний Даниэль Гера неожиданно ловко обработал сложный верховой мяч, прокинул его между ног бросившемуся на казавшуюся лёгкой добычу сопернику, на скорости обошёл второго и прострелил в штрафную на 36-летнего нападающего Шандора Торгелле (когда-то сыгравшего за сборную более 40 матчей). Тому до мяча добраться не дали, арбитр назначил пенальти, и счёт стал 1:0. Дело было на 17-й минуте, в дальнейшем гости как могли безуспешно пытались отыграться, МТК спокойно защищался, но каких-то внятных контратак не проводил.

Саппорт «Уйпешта» половину первого тайма зажигал довольно прилично, а потом неожиданно сдулся и второй тайм распевался без особого энтузиазма. Фанов МТК ввиду малочисленности было почти не слышно и не видно весь матч. Трибуны «кузьмичей» вели себя ещё тише – как понятно из видео, за считаные секунды успокоившись даже после гола своей команды. Основной контингент состоял из мужчин среднего и старшего возраста, некоторые приводили спутниц, а кто-то и детей. Если отвлечься от уровня и статуса зрелища, то в качестве субботнего семейного отдыха венгерский футбол вполне с пивом и семечками сойдёт. Спокойно, безопасно и предсказуемо.

На следующий день в главной венгерской спортивной газете Nemzeti Sport («Национальный спорт», издаётся с 1903 года и явно освещал великие годы венгерского футбола) вышел отчёт о матче, занявший целую полосу. Там был краткий репортаж, пресс-конференция тренеров, прямая речь одного игрока из каждого клуба и статистика. Собственно, ровно столько прошедшая встреча и заслуживала.

Фото: «Чемпионат»

А, да, забыл сказать. После игры полиция сработала по-нашему, зачем-то перекрыв самый краткий путь к метро. Пришлось обходить весь стадион по периметру – и очень хорошо, что он такой компактный. Как весь венгерский футбол после своей золотой эры.