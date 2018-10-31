РПЛ уделала «лучшую лигу мира» в Кубке

В 1/16 финала «Тюмень» выбила ЦСКА. Ну как ЦСКА — то ли второй, то ли третий его состав. «Оренбург» в этом смысле мудрить не стал и прошёл в четвертьфинал.

Помните Игоря Обухова? В дебютной игре за тульский «Арсенал» он пустил от «армейцев» шесть. Вскоре он вернулся в Тюмень, а та игра так и осталась для него единственной в РПЛ.

Сегодня у Игоря снова всё вышло не очень. В первом тайме он был неплох, но чуть позже схватил руками соперника и заработал пенальти. Винить одного вратаря неправильно: за 90 минут «Тюмень» осилила один единственный удар в створ чужих ворот.

А ещё можно всё свалить на судью: в самом конце он принял спорное решение и не поставил ответный пенальти. Горан Алексич так и поступил.

Тренер «Тюмени»: пропустили гол с пенальти, которого, по мнению многих, не было

Вы болеете за «Урал» и планировали посмотреть очередной матч по тв? Расслабьтесь: даже если вы подписаны на платный канал, сегодня там шёл обзор матчей РПЛ.

При этом игра не накладывалась ни на одну из параллельных встреч, все из которых были показаны в прямом эфире! Вместо 1/8 финала Кубка России по телеку крутили нарезку игр. Как тебе такое, сторонник платного телевидения в Екатеринбурге?

Игру показали в Сети, а команды подыграли основному вещателю и свели матч к дополнительным таймам. Теперь-то накладка на игру «Локо» и «Енисея» формально была: популяризация Кубка свято чтится. Матч, кстати, выиграл «Урал». Есть вероятность, что было интересно.

Российский футбол в последнее время полон многосерийных историй. И пока Кокорин с Мамаевым ждут декабря, больше всего обсуждают нового тренера «Спартака». Именно босс «Арсенала» является одним из главных кандидатов на пост.

Был слух, что уже на эту игру команду должен был везти Семшов. Якобы изначально Кононов не собирался лететь в Грозный, а команде уже назвали имя нового главного. Тульский клуб рассказал «Чемпионату» обратное.

Кононов до Чечни добрался и выбил свой бывший клуб из Кубка России. Теперь «Арсенал» сыграет с «Оренбургом» — у клубов неплохие шансы выйти в полуфинал. Без намёков, но чисто теоретически туляки могут сыграть в нём со «Спартаком».