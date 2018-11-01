Чемпион мира осуждён на два года. Его отцу дали 19 лет

ФИФА рассматривает увеличение числа команд на чемпионате мира–2022



Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о возможном увеличении количества участников чемпионата мира уже на следующем мундиале, который пройдёт в Катаре в 2022 году.



«Мы решили увеличить число команд в финальной стадии чемпионата мира с 32 до 48, и это нововведение вступит в силу в 2026 году. Случится ли это в 2022 году? Мы рассматриваем такую возможность. Если это реально осуществить, то почему бы и нет.



Нам нужно оценить, насколько это возможно. Уже идёт обсуждение этой темы с нашими катарскими друзьями и другими представителями региона, и мы надеемся, что идею удастся осуществить», — приводит слова Инфантино Reuters.



В нынешнем формате, который подразумевает участие 32 команд, чемпионат мира проводится с 1998 года.

Неймару грозит 6 лет тюрьмы по обвинению в деле о трансфере в «Барселону»



Нападающему «ПСЖ» Неймару грозит до шести лет лишения свободы по обвинению в деле о трансфере из «Сантоса» в «Барселону», который состоялся в 2013 году, сообщает AFP.



По информации источника, испанский суд начал перепроверку документов по данному делу. Теперь оно будет рассматриваться в присутствии трёх судей. Бразильский футболист обвиняется в мошенничестве и коррупции, а срок его возможного тюремного заключения может составить шесть лет.



Помимо Неймара родители футболиста, нынешний президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу и его предшественник Сандро Росель предстанут перед судом по обвинению в коррупции. Бартомеу, Росель, «Барселона», «Сантос» и бывший президент бразильского клуба Одилио Родригес также обвиняются в мошенничестве при проведении трансфера Неймара.



В качестве истца выступает инвестиционный фонд DIS, который являлся владельцем прав на Неймара во время проведения сделки в 2013 году. «Барселона» официально объявляла, что сумма трансфера Неймара составила € 57,1 млн, из которых € 40 млн достались семье футболиста, а € 17,1 млн – «Сантосу». DIS, как владелец прав на игрока, получил € 6,8 млн от той суммы, которую выручил с трансфера бразильский клуб. Однако, по версии испанского суда, сделка обошлась каталонцам как минимум в € 83 млн.

Каталония не отпускает Неймара. За трансфер в «Барсу» ему грозит 6 лет тюрьмы Жадность «фраера» сгубила?

«Реал» разгромил «Мелилью» в Кубке Испании в первом матче после ухода Лопетеги



В первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Мелилья» принимала «Реал». Встреча проходила на стадионе «Мунисипаль Альварес Кларо» и завершилась уверенной победой мадридской команды со счётом 4:0.



В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Карим Бензема, Марко Асенсио, Альваро Одриосола и Кристо Гонсалес. Это первый матч «Реала» после увольнения с поста главного тренера команды Хулена Лопетеги. В роли исполняющего обязанности наставника мадридцев в этой встрече был аргентинский специалист Сантьяго Солари.



Ответный матч «Реал» и «Мелилья» проведут 5 декабря в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

КДК дисквалифицировал и оштрафовал Семшова за оскорбление судей



Глава КДК РФС Артур Григорьянц огласил решение комитета в отношении главного тренера «Химика» Игоря Семшова, оскорбившего арбитров на пресс-конференции после матча 15-го тура ПФЛ с липецким «Металлургом» (0:1).



«По поводу Семшова получили письмо от ПФЛ и исследовали видеозапись в присутствии Семшова, он извинился перед КДК и болельщиками, и на сайте клуба, и в СМИ. Он принёс извинения всему корпусу. Говорил, что не сдержал эмоций после поражения, был в тяжёлом психо-эмоциональном состоянии. Это смягчающие обстоятельства. Было и отягчающее обстоятельство: уже после матча с «Зорким» наказывался за такое же.



За оскорбительное поведение в отношении официальных лиц после матча КДК принял решение оштрафовать Семшова на 15 тыс. рублей и дисквалифицировать на четыре матча, три из них – условно-спортивные санкции. В случае очередного наказания эти три матча будут добавлены к новому наказанию», — передаёт слова Григорьянца корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Яквинта, которого обвиняли в связях с мафией, был приговорён к двум годам тюрьмы



Бывший нападающий сборной Италии и «Ювентуса» Винченцо Яквинта был приговорён к двум годам лишения свободы, сообщает Football Italia.



По информации издания, соответствующее решение суд вынес сегодня, 31 октября. Бывшего футболиста оправдали по обвинению в связях с мафией, но признали виновным в незаконном хранении огнестрельного оружия. При этом отца Яквинты, Джузеппе, признали виновным в связях с мафией и приговорили к 19 годам лишения свободы. Отмечается, что Винченцо хранил оружие в доме для отца, которому было запрещено это делать ещё с 2012 года из-за причастности к мафиозному клану Ндрангета.



По итальянскому законодательству, по части не самых значительных наказаний Яквинта не попадёт в тюрьму сразу. Сначала у него будет возможность подать апелляцию во все возможные инстанции. А его отец почти наверняка сразу будет заключён под стражу или будет находиться под домашним арестом в связи с более значительным наказанием.



Яквинта завершил спортивную карьеру в 2012 году.

Конте отказался возглавить «Реал»



Бывший главный тренер «Ювентуса», сборной Италии и «Челси» Антонио Конте не займёт пост наставника мадридского «Реала», который освободился после отставки Хулена Лопетеги.



По информации Sky Sports, «Королевский клуб» не смог прийти к договорённости с итальянским специалистом, поскольку тот посчитал, что проект «сливочных» ему не подходит.



В ближайшее время Конте не намерен возвращаться к работе, однако в январе будет готов возглавить команду, которая ему подойдёт.



Ранее сообщалось, что Конте является главным претендентом на пост главного тренера «Реала». Позже стало известно, что переговоры клубом со специалистом не увенчались успехом из-за требований итальянца, однако итальянский журналист Джованни Гвардала опроверг эту информацию.

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Акинфеев объяснил, почему получил две жёлтые карточки в матче с «Реалом»



Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему получил две жёлтые карточки в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (1:0). Матч обслуживала румынская бригада арбитров во главе с Овидиу Хацеганом.

«Я судье сказал и на английском и на русском всё, что я о нём думал. Вторая карточка, на мой взгляд была незаслуженная, потому что в этот момент за судьёй шёл Никита Чернов. В этот момент я хотел ещё что-то вдобавок сказать Никите, потому что он проиграл позицию и не добежал. Судья подумал, что я второй раз на него наорал. Он мне две жёлтые дал, вот и вся история. Никите говорил на русском. Может, арбитр почувствовал посыл.

Я на себя со стороны смотрю, и меня этот эпизод не красит, мне стыдно за это. Пришёл потом, извинился перед ребятами за сложившуюся ситуацию. Должен был совладать с эмоциями. Но такое случается», — сказал Акинфеев в интервью на Youtube-канале «ТО «Gazgolder».

Работа академии «Спартак» приостановлена из-за случаев заболевания гепатитом А



31 октября в академию «Спартак» имени Фёдора Черенкова поступило предписание главного государственного санитарного врача по Восточному округу Москвы. В результате проведения санитарно-эпидемиологического расследования после случаев заболевания вирусным гепатитом А воспитанникам академии в течение 35 дней запрещено участие в соревнованиях и иных массовых мероприятиях, сообщает официальный сайт красно-белых.



«С сегодняшнего дня и до 5 декабря нашим воспитанникам нельзя выступать в официальных соревнованиях. Временно приостанавливается деятельность интерната. Учебно-тренировочный процесс будет скорректирован», — сообщил директор академии Дмитрий Сидоров.



Академия ФК «Спартак» — московская футбольная детско-юношеская школа. Академия была названа в честь бывшего игрока красно-белых Фёдора Черенкова в 2010 году.

«Оренбург» одолел «Тюмень» и вышел в 1/4 финала Кубка России



31 октября на стадионе «Газовик» в Оренбурге состоялся матч «Оренбурга» с «Тюменью» в рамках 1/8 финала Кубка России, в котором сильнее оказались хозяева, одержавшие победу со счётом 1:0.



Единственный гол в матче забил полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

«Урал» в дополнительное время обыграл «Нижний Новгород» в Кубке России



31 октября на стадионе Уральской футбольной академии в Екатеринбурге состоялся матч «Урала» с «Нижним Новгородом» в рамках 1/8 финала Кубка России. Встреча завершилась победой хозяев в дополнительное время со счётом 2:0.



Первый гол забил полузащитник екатеринбургской команды Николай Димитров, отправивший мяч в ворота нижегородцев на 105-й минуте матча. На 113-й минуте главный арбитр встречи Евгений Турбин показал вторую жёлтую карточку защитнику гостей Руслану Абазову и удалил игрока с поля. Второй мяч был забит хавбеком «Урала» Алексеем Евсеевым на 122-й минуте игры.

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Ахмат» и вышел в 1/4 финала Кубка России



В матче 1/8 финала Кубка России грозненский «Ахмат» принимал тульский «Арсенал». Встреча состоялась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном и завершилась уверенной победой гостей со счётом 2:0.



На 17-й минуте встречи гол с подачи хавбека Зелимхана Бакаева забил нападающий тульской команды Лука Джорджевич. На 71-й минуте преимущество «Арсенала» в счёте укрепил полузащитник команды Резиуан Мирзов, забивший в ворота голкипера грозненского клуба Виталия Гудиева с подачи защитника Кадри Мохаммеда.

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«Локомотив» разгромил «Енисей» и вышел в 1/4 финала Кубка России



В матче 1/8 финала Кубка России московский «Локомотив» принимал красноярский «Енисей». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» и завершилась уверенной победой «железнодорожников» со счётом 4:1.



В составе победителей дубль оформил Антон Миранчук, ещё по голу на свой счёт записали Алексей Миранчук и Антонио Эдер, который реализовал пенальти. За «Енисей» отличился Александр Кутьин, также реализовавший 11-метровый. С 71-й минуты «Локомотив» играл вдесятером после того, как полузащитник Гжегож Крыховяк получил красную карточку. Таким образом, московская команда вышла в четвертьфинал турнира, а «Енисей» вылетел из розыгрыша Кубка России.