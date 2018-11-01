Фанаты Гитлера на футболе. Дикие истории из чемпионата Украины

Футбольная Украина – это не только донецкий «Шахтёр» в Лиге чемпионов и киевское «Динамо» в Лиге Европы. В последнее время из этой страны приходят шокирующие футбольные новости. Вот некоторые из них.

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Фанаты «австрийского художника»

На матче 10-го тура чемпионата Украины между «Десной» (Чернигов) и «Ворсклой» (Полтава) в фан-секторе гостей были замечены люди в футболках с изображением Адольфа Гитлера и надписью «Мой дедушка – австрийский художник».

Руководство «Ворсклы» поспешило откреститься от опасных «болельщиков», обратилось в правоохранительные органы и сделало официальное заявление:

«Все мы понимаем последствия таких провокаций. ФК «Ворскла» резко осуждает действия, дискредитирующие всю футбольную общественность, и противоречащие принципам международной организации FARE. В канун игр Лиги Европы призываем всех болельщиков соблюдать правила терпимости и следовать принципам УЕФА и здравого смысла».

Это уже не первый подобный случай. Ранее украинский журналист Артём Франков рассказал, что на игре донецкого «Шахтёра» с киевским «Динамо» фанаты «горняков» выкрикивали имена Гитлера и Гесса, а также упоминали СС, но офицер по безопасности и директор матча никак на это не отреагировали.

Футбольный клуб не для геев

Генеральный директор «Зари» из Луганска Сергей Рафаилов дал скандальное интервью в эфире передачи «Футбольный на голову». Он признался, что не допустит появления в команде футболистов-геев:

«Я категорически против поцелуев мужчин. Что такого страшного в Манчестере увидел? Я просыпаюсь очень рано. Обычно у меня подъём в 5 часов утра. Что делать в городе, где у меня не будет возможности погулять? Я хожу и гуляю. Это было не в 5 утра, ближе к обеду, но далеко от нашей гостиницы. Кафе. Сидит мужчина. Я зашёл туда выпить кофе. Вдруг он поднимается и бежит навстречу. Мне же интересно куда? Я почему-то думал, что это будет девушка. Но когда заходит туда парень…



У нас тоже сейчас модно, что мужики встречаются, обнимаются. Но это был другого рода поцелуй – это был поцелуй в губы. Сразу с порога, такой длительный. Не могу сказать, это было с языком или без. Потом я вспомнил, где нахожусь, начал обращать внимание, к примеру, в магазине. Я против пропаганды этого. Я не призываю никого убивать или сажать людей», – сказал Рафаилов.

Помнится, перед чемпионатом мира в России ФИФА заявляла, что не потерпит дискриминацию секс-меньшинств. Однако никакой реакции на заявление представителя клуба, стабильно участвующего в еврокубках в последние годы, от руководителей европейского или мирового футбола до сих пор не последовало. Ответил гендиректору «Гей-альянс Украина», напомнивший Рафаилову, что КЗоТ страны запрещает дискриминацию по признакам сексуальной ориентации и гендерной идентичности.

«Гей-альянс Украина»: в «Заре», видимо, есть и бисексуалы, вынуждены скрываться

Сектор-клетка для гостей

В ФК «Ингулец», который выступает в первой лиге чемпионата Украины, пришли к выводу, что некоторые болельщики должны чувствовать себя как животные в зоопарке. Клуб из посёлка Петрово Кировоградской области обновил гостевой сектор, принявший форму клетки. В официальном заявлении «Ингульца» говорилось, что клуб таким образом реагирует на использование пиротехнических средств и восклицания лозунгов, порочащих честь и достоинство людей разного вероисповедания, цвета кожи и расовой принадлежности.

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк объяснил появление сектор-клетки для гостей более простым языком: «Что плохого в нашем гостевом секторе? Все удобства в наличии, есть кресла – устраивайтесь удобнее. Что не так? Это же клетка не для нормальных болельщиков, а для дебилов, которые неправильно себя ведут. Из-за этого их туда бросают и закрывают. На каждом стадионе должно это быть. И у меня есть. Мы специально этот сектор установили на видном месте, чтобы все его видели и думали головой перед тем, как что-то делать неправильно. Эта «клетка» – камера временного содержания для тех болельщиков, которые нарушают правила поведения на стадионе. Сначала им делают замечания, а если они его не выполняют, то их просто сажают в «клетку» до выяснения обстоятельств. Хочу, чтобы наши болельщики спокойно приходили с детьми на стадион. Болей, кричи, сходи с ума, но беззаконие я не позволю! Такая камера должна быть по регламенту», – сказал Поворознюк в интервью украинским журналистам.

Пьяная драка с водителем

На Украине футболисты устроили драку с водителем ещё до того, как подобный случай произошёл в России с полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и нападающим «Зенита» Александром Кокориным. В середине августа в позорную историю влипли три игрока «Вереса» (Ровно), который играет во второй лиге местного чемпионата. Как сообщили украинские СМИ, пьяные спортсмены избили таксиста, отказавшись платить за услугу. Водитель обратился в полицию и вскоре нападавшие были пойманы. При этом все трое отрицали свою вину.

«21-летних и 25-летнего жителей патрульные задержали, освидетельствовали на состояние алкогольного опьянения в медицинском учреждении и передали следователям для установления обстоятельств дела и привлечения виновных к ответственности. Они были в состоянии опьянения, каждый из них надул больше одного промилле», – сообщил инспектор полиции.

Участниками избиения оказались Антон Котляр, Виктор Барабаш и Дмитрий Заикин. «Верес» тут же разорвал контракты с этими игроками, однако через несколько дней всех троих вернули в команду, решив «дать парням второй шанс». Тем не менее на днях Котляр и Заикин окончательно покинули команду, повторно нарушив режим. Некоторые футболисты даже на своих ошибках не учатся.