Скримеры, маски, пранки и другие прелести праздника.

Клоун Роналду и скелет Месси. Как футбольный мир отметил Хэллоуин

В прошедшие дни по миру отгремел Хэллоуин. По традиции клубы и футболисты не остались в стороне от праздника. Игроки выступили в непривычных для себя амплуа, а клубы проявляли чудеса изобретательности в SMM.

Пожалуй, лучший российский клуб по работе в соцсетях, как обычно, проявил креативность.

Артёму Дзюбе понравилась работа «Зенита», и он не преминул это отметить. Слишком хороший образ Франкенштейна.

А вот Андрей Ещенко намешал в своём стиле достаточно образов. Тут вам и шотландский килт, и футболка наоборот, и балаклава. Интересно, Андрей вдохновлялся Fortnite?

Если российский футбол был не так заметен в этот праздник, то в Европе отгуляли на славу. Например, Поль Погба порадовал своих фанатов таким видео.

Хамес Родригес хочет, чтобы вы сыграли с ним в игру.

Эдин Джеко вместе с семьёй встретил праздник в образе Сальвадора Дали.

Чета Роналду примерила на себя разные образы, Криштиану был клоуном.

А позже появилось видео с поздравлениями от Роналду.

Лионель Месси вместе с сыном вдохновились скелетной темой.

Фото: instagram.com/leomessi

Неймар не представил своего образа, но показал, какой костюм выбрал его сын.

Вот такие креативные ролики представили «Арсенал», «Манчестер Сити» и «ПСЖ». Александр Зинченко в образе Майкла Джексона, актёрская игра Мхитаряна и испуганный Тьяго Силва прилагаются.

Ну и напоследок шутка на злобу дня с просторов российского Интернета.