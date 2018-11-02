«Арсенал» отпустит Кононова в «Спартак». Но за € 1 млн

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча «Рома» — ЦСКА



Союз европейских футбольных ассоциаций открыл дисциплинарное дело по итогам матча третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба организации.



Болельщикам ЦСКА вменяется использование во время встречи пиротехники, а фанатам «Ромы» — бросание предметов на поле, а также блокировка проходов и использование пиротехники. Дисциплинарный комитет УЕФА будет рассматривать это дело 22 ноября.



Матч «Рома» — ЦСКА состоялся в Риме 23 октября и завершился победой итальянской команды со счётом 3:0. ЦСКА после поражения от «Ромы» опустился с первого места в группе G на третье. В активе «армейцев» четыре очка. 7 ноября московская команда проведёт домашний матч с римлянами, после чего сыграет с «Викторией Пльзень» и «Реалом».

«Арсенал» готов отпустить Кононова в «Спартак» за € 1 млн



Как стало известно «Чемпионату», руководство тульского «Арсенала» готово отпустить главного тренера команды Олега Кононова в «Спартак» за сумму в пределах € 1 млн. Сейчас решение за московским клубом, который по-прежнему не уверен в приглашении белорусского специалиста.



Ранее сообщалось, что Кононов является главным претендентом на пост наставника «Спартака», который освободился после увольнения итальянского специалиста Массимо Карреры. Сейчас обязанности главного тренера красно-белых исполняет Рауль Рианчо.

«Краснодар» выбил «Крылья Советов» из Кубка России



В матче 1/8 финала Кубка России «Крылья Советов» принимали «Краснодар». Встреча проходила на стадионе «Самара Арена» и завершилась победой гостей в дополнительное время – 2:1.



Самарцы открыли счёт на 54-й минуте, отличился Александр Соболев. «Краснодар» смог отыграться на 76-й минуте благодаря точному удару Виктора Классона. В дополнительное время гостям удалось забить ещё раз. Гол на 111-й минуте записал на свой счёт Иван Игнатьев. Таким образом, «Краснодар» вышел в 1/4 финала Кубка России, а «Крылья Советов» из турнира вылетели.

«Ростов» обыграл «Зенит» в 1/8 финала Кубка России



«Ростов» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с «Зенитом». Встреча прошла в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и закончилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого мяча стал защитник «Ростова» Арсений Логашов, отличившийся на 4-й минуте. До перерыва «Зенит» сравнял счёт благодаря нападающему Себастьяну Дриусси, который реализовал пенальти. Во втором тайме по голу забили хавбек хозяев Артур Юсупов и его партнёр по команде Деннис Хаджикадунич, выступающий на позиции защитника.



В четвертьфинале Кубка России «Ростов» сыграет с «Краснодаром», который в 1/8 финала одержал победу над «Крыльями Советов» (2:1 ДВ). Первый матч состоится 5 декабря, второй — 24 февраля 2019 года.

Карпин выбил «Зенит». Семак проиграл первый трофей на месяц позже Манчини «Ростов» победил в Кубке России лидера Премьер-Лиги.

Гол Ханни помог «Спартаку» обыграть «Анжи» и выйти в четвертьфинал Кубка России



Московский «Спартак» одержал победу в матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским «Анжи». Встреча прошла в столице на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник красно-белых Софьян Ханни, отправивший мяч в ворота Юрия Дюпина на 20-й минуте.



В четвертьфинале Кубка России «Спартак» сыграет с «Уралом» из Екатеринбурга, который в 1/8 финала одержал победу над «Нижним Новгородом» (2:0 ДВ). Первый матч состоится 5 декабря, второй — 24 февраля 2019 года.



Сегодняшняя победа стала первой для красно-белых после увольнения Массимо Карреры с должности главного тренера. Ранее московская команда сыграла вничью с «Рейнджерс» (0:0) в Лиге Европы и «Рубином» (1:1) в Премьер-Лиге.

Болельщики «похоронили» Глушакова и прогнали Федуна. А «Спартак» выиграл Красно-белые обыграли «Анжи», но самым интересным в этом матче стал не футбол, а события на фанатской трибуне.

Стали известны все участники 1/4 финала Кубка России в сезоне-2018/19



1 ноября, были сыграны оставшиеся матчи 1/8 финала Кубка России сезона-2018/19 и определились все участники четвертьфинальной стадии турнира.



В 1/4 финала турнира встретятся следующие команды: «Локомотив» — «Рубин», «Краснодар» — «Ростов», «Спартак» — «Урал» и «Оренбург» — «Арсенал». Отметим, что до этой стадии турнира дошли только команды из Российской Премьер-Лиги.

Напомним, что в 1/4 финала Кубка России команды будут выявлять сильнейшего в двухматчевых противостояниях. Первые матчи этой стадии запланированы на 5 декабря, ответные – на 24 февраля.



В двухматчевых противостояниях будут определяться и победители в полуфинальных парах Кубка России, которые запланированы на 27 февраля и 3 апреля. Победитель турнира определится в финальной игре 15 мая.

«Севилья» с Промесом не смогла одолеть клуб из 3-го дивизиона в Кубке Испании



В первом матче 1/16 финала Кубка Испании клуб из 3-го дивизиона чемпионата страны «Вильяновенсе» принимал выступающую в Примере «Севилью». Встреча проходила на стадионе «Ромеро Куэрда» и завершилась вничью со счётом 0:0.



В составе гостей с первых минут играл бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. Ответный матч «Севилья» и «Вильяновенсе» проведут на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» 5 декабря.



Ещё в одном первом матче 1/16 финала Кубка Испании «Сельта» на своём поле сыграла вничью с «Реалом Сосьедад» со счётом 1:1. За хозяев отличился Яго Аспас, за гостей — Хуанми, который забил мяч на 89-й минуте. Ответный матч на стадионе «Аноэта» в Сан-Себастьяне команды проведут также 5 декабря.

Алаев: РФС уведомил УЕФА о желании провести финал ЛЧ в 2021 году в Петербурге



Александр Алаев, исполняющий обязанности президента РФС, подтвердил, что Россия заинтересована в проведении финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге в 2021 году.



«Российский футбольный союз действительно проявил заинтересованность в том, чтобы провести в 2021 году финал Лиги чемпионов УЕФА в Санкт-Петербурге. Мы об этом уведомили УЕФА и теперь ждём совместной рабочей встречи, где состоится обсуждение нюансов этого процесса со всеми кандидатами. Она запланирована на конец ноября. Соответственно, финальная заявка должна быть подана в УЕФА не позднее 15 февраля 2019 года, а до этого обязательно одобрена Исполкомом РФС.



Прошедший летом в России чемпионат мира дал серьёзный импульс развитию футбола в стране и оставил нам богатое наследие прежде всего в виде большого количества великолепных стадионов. Мы полагаем, что арена «Санкт-Петербург», которая к тому же примет матчи ЧЕ-2020, вполне может претендовать на проведение финала самого статусного клубного футбольного турнира в Европе», — сообщил Алаев «Чемпионату».