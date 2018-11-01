«Мне плевать, что будут свистеть в адрес Глушакова. Это даже подстёгивает»

Пришедший первым и превосходно державшийся Магомед Адиев начал послематчевую пресс-конференцию со вступительного слова.

— Матч разделился на два тайма. В первом «Спартак» владел ощутимым преимуществом и прижимал нас к воротам. Из ряда моментов они забили один, хотя это была наша тактическая детская ошибка: в двух эпизодах мы неправильно перекрыли зону. Во втором тайме мы начали играть агрессивнее, появились пространства и выходы. Мы могли забить, но, к сожалению, не удалось. Мы выбыли из Кубка.

— Была задача на Кубок?

— Я и ребятам говорю, и сейчас повторяю: у нас в повседневной жизни столько проблем, на которые мы закрываем глаза, что для нас каждая игра – отдушина. Игра со «Спартаком» на «Открытие Арене» стоит особняком. Здесь царит футбольная атмосфера. Один раз попав сюда, хочется сюда приезжать снова и снова, как наркоману. Хотелось достойно выступить на фоне «Спартака», и нам это удалось.

— Сегодняшняя атмосфера была хорошей?

— Не будем на эту тему долго дискутировать. В «Спартаке» есть проблемы, и все это понимают. На плохом не хочется акцентировать внимание, ведь есть стадион и народная команда. Хотелось бы более полных трибун, но понятны причины, почему они не были заполнены.

— Вылет из Кубка подстегнёт ребят?

— Как он может подстегнуть? У нас предстоит архиважная игра с «Енисеем». Игра со «Спартаком» – хороший десерт, который мы не до конца съели. Теперь нас ждут тяжёлые будни. Многое будет зависеть от матча с «Енисеем».

Болельщики «похоронили» Глушакова и прогнали Федуна. А «Спартак» выиграл Красно-белые обыграли «Анжи», но самым интересным в этом матче стал не футбол, а события на фанатской трибуне.

— Весёлые вопросы, пожалуйста! У всех хорошее настроение. Все слишком много страдали, - заявил Рауль Рианчо, входя в зал. Но начал всё же с собственного слова.



— Мы больше месяца не могли выиграть дома: два поражения и ничья. Сегодня мы вышли на поле с огромной жаждой победы. Восемь русских ребят вышло в стартовом составе, был момент, когда их стало девять. Я очень доволен работой и усилиями ребят. Мы выстроили линию, которую игроки поняли: кто хочет играть, будет играть, но для этого нужно оставлять сердце на поле. Играть будут не имена, а мужики.

— Как вам работается в условиях, когда в прессе фигурируют разные кандидаты на пост тренера, болельщиков мало на трибунах, а те, что есть, освистывают капитана?

— Это непросто, но я корнями из «Расинга» и помню времена, когда распался СССР, и к нам приехали русские игроки. У меня в России много друзей, и они присылают разную информацию. Кто будет: Карпин, Каррера, Рианчо – это всё тотальный абсурд. На данный момент исполняющий обязанности – я, и больше никого нет. Я уверен во всех: в президенте, вице-президенте, футболистах, даже Путине. Я нахожусь здесь, и моя мечта стала явью.

Есть мнение, что в этом виде спорта, чтобы стать тренером, нужно пройти путь футболиста. Но иногда случается, что, если ты посвящаешь делу всё своё время, тебе выдаётся шанс. Я хотел бы поделиться мечтой со всеми вами. Будем смотреть, сколько это продлится. Какая там у меня вероятность закрепиться, согласно опросам? Я бы тоже ставил лайки за себя, но могу проголосовать лишь раз. Кто-то мог заплатить, чтобы накрутить голоса. Кроме шуток, хотел бы поблагодарить «Спартак», что мне выдалась честь работать с командой.

— Где понравился больше Ломовицкий?

— Слева он сыграл хорошо. Но, играя справа, он мог забить. Он молодой, русский, имеет горячую кровь и хочет играть за «Спартак».

— Что должен делать капитан? В предыдущем матче показалось, что капитанской подсказки не хватило, когда «Спартак» пропустил.

— Сколько здесь разведённых? Когда происходит развод, всегда ищут виноватых: я, ты, любовник, любовница. В конце получается так, что больше всего страдают дети. В «Спартаке» был чёткий развод. Больше всего при нём пострадал ребёнок: то есть«Спартак», сама команда. Есть люди, которые никому ничего не прощают, но всё прощают себе. Это неправильно. Когда в семье проблемы, настоящая семья объединяется и бьётся вместе, страдает вместе. Родственники, как я говорил, не совсем семья, хотя носят ту же фамилию.

При Рианчо не стало лучше. Но это не оправдание для Карреры Это лишь довод в пользу того, что вместе с Массимо заслуживал увольнения и Рианчо.

Семью надо защищать. Блудному сыну должен даваться шанс. А тут ощущение, что никто никого не прощает. Мне уже 58 лет, я поработал в Испании, России и Украине, но такого я на поле ни разу не видел. Знаю, что многие болельщики не желают зла, но есть группа, которая не желает принимать Глушакова и больше всех кричит. Мне жаль, что есть люди, которые не прощают. Есть люди, которым нужно очень-очень-очень сильно замолчать.

— Я спросил про то, что капитан должен подсказать, чтобы игрока соперника закрыли.

— Извините, меня немного понесло. Сердце болит в этой ситуации. У «Рубина» на угловых обычно приходит 5-6 игроков, а в этот раз пришёл 7-й. После всей проделанной работы мы потеряли два очка.

Образовавшуюся паузу Рианчо заполнил собственным монологом.

— Я никогда не буду отвечать шаблонами: команда играла так, соперник такой. Я всегда отвечаю весело и говорю то, что чувствую сердцем.



— Мы в который раз слышим о семье, мечте. Когда мы увидим настоящих спартаковцев, которых сегодня не было?

— Встречный вопрос: кого из игроков «Спартака» вы имели в виду?

— Первый тайм вам понравился?

— Понравился. После трёх игр, когда мы не смогли выиграть дома, ребята вышли и провели фантастический первый тайм. Когда девять соперников прижимаются к воротам, нужно терпеть. Мы не пропустили контратаки. Во втором тайме мы также хотели играть, не все получалось, но мы допустили лишь один удар по своим воротам. Если вам не понравилась игра, я сочувствую. Пока я буду на посту, буду делать всё, чтобы команда и атаковала, и оборонялась.

Далее слово взял Леонид Трахтенберг, обратившийся к журналистам.

— Вы смотрели «Спартак»? Просто было ещё два матча, может, кто-то смотрел другой матч?

Рауль решил ответить и на этот, очевидно, риторический вопрос.

— Мне нравится отвечать на вопросы, но чтобы в них не было манипуляции. Я рад, когда люди задают вопросы от чистого сердца. Я в любом случае отвечу, но, возможно, мои ответы не понравятся. Я помню проигранные здесь предыдущие игры. Вам они понравились? Нет. Нам нужна победа. Молодые русские будут жизнь отдавать на поле, а те иностранцы, которые хотят, будут им помогать.

Если вы знаете историю России, вы знаете, что все войны выиграл русский народ. И эту войну выиграют наши русские игроки. Генералы здесь ничего не значат. Эта команда заслуживает уважения, все, в том числе капитан! Эти ребята выиграли чемпионат. Мне плевать, что там будут кричать и свистеть. Наоборот, меня это заводит. Пока я здесь, тут будут играть те футболисты, которых я выпущу.

— Есть ли иностранцы, которые не хотят помогать «Спартаку»?

— Нет, есть травмированные и те, кто восстанавливаются. Мы футболистам в раздевалке повесили бумажки, что нужно делать в атаке и обороне. Они показывают мне это на тренировках. Все не могут выходить, поэтому тренировки – это основное. Я видел, как ребята на тренировках бьются. Это я могу сказать и о Глушакове, который сегодня умирал на поле, и о Тимофееве, который долго не играл, и о центральных защитниках, и об остальных. Мы играли в практичный футбол, у нас 14 ударов по воротам. Команде нужно было выигрывать, и она выиграла.

Завершил пресс-конференцию Рианчо также монологом.

— Если кого-то обидел, простите, я такой. Все, кто смотрел мне в глаза, видел, что я не вру. Возможно, я не был политкорректен, но моя семья – «Спартак», и я буду за них биться, чтобы мы двигались вперёд.