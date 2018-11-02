10 лет первому чемпионству «Рубина». Как это было

Ровно 10 лет назад «Рубин» выиграл своё первое чемпионство. Команда Курбана Бердыева удивила всю Россию. Вспоминаем любопытные факты из «золотого» сезона казанского клуба.

Самый мощный старт в истории

Нет, не в истории клуба – в истории всего российского футбола, конечно же, на тот момент. «Рубин» выдал на старте серию из семи побед! Ранее рекорд принадлежал «Динамо», которое в 1995 году имело шестиматчевую серию. Причём команда Бердыева побеждала не только аутсайдеров – она выиграла у «Динамо», «Локомотива», «Зенита». Того самого «Зенита», который стал чемпионом России в 2007 году и обладателем Кубка УЕФА в мае 2008-го. Победа 3:1 на «Петровском» свидетельствовала о потенциале «Рубина». Уже тогда Бердыев был уверен, что его команду недооценивают. Дальше вера тренера в игроков только крепла.

«Рубин» — чемпион России-2008 Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Выездной чемпион

«Рубин» в сезоне-2008 набрал в гостях больше очков, чем дома! На чужих полях уступил лишь дважды и заработал 33 очка, а на своём потерпел четыре поражения и взял только 27 очков. Правда, на статистику повлиял тот факт, что команда Бердыева обеспечила себе чемпионство за три тура до финиша. Все оставшиеся матчи, включая два в Казани, «Рубин» проиграл. Празднования расслабили.

Золотые тюбетейки и бутылки с фото

По окончании матча с «Сатурном» в Раменском, где «Рубин» официально обеспечил себе чемпионство, игроки и тренеры казанской команды дружно облачились в золотые тюбетейки. Несмотря на то что Бердыев человек суеверный, их приготовили заранее. Футболисты качали счастливого тренера под сильным дождём. Тем временем в раздевалке команду ждал сюрприз – шампанское с нанесёнными на этикетки фотографиями чемпионского состава.

Бердыев: задача выполнена. Всё После "золотого" матча в Раменском, наставник проигравших Юрген Рёбер был более разговорчивым, чем его победивший коллега Курбан Бердыев.

130 км пешком после золота

Известно, что Бердыев глубоко верующий мусульманин. Он и тогда не расставался во время матчей с чётками, что, конечно, здорово поддерживало его психологически. До чемпионства Курбан Бекиевич несколько раз отправлялся в малое паломничество – умру, а после успешного сезона-2008 совершил хадж в Мекку. Как рассказывал сам главный тренер «Рубина», для этого ему пришлось за несколько дней пройти около 130 километров.

Конфликт Бердыева с Адвокатом

В середине сезона «Рубина» пережил безвыигрышную серию из семи матчей. Началась она с поражения в Нальчике, продолжилась шестью подряд ничьими и прервалась в августе крупной победой над «Зенитом» в Казани – 4:1. Тот матч запомнился дублем Александра Бухарова в ворота своей будущей команды, двумя удалениями у гостей (Себастьен Пюигренье и Анатолий Тимощук), а также конфликтом тренеров. Дик Адвокат спровоцировал коллегу, согнув одну руку в локте и хлопнув по ней другой рукой. Бердыев в ответ стал кричать на голландца, даже, кажется, собирался плюнуть в него. Потом Адвокат оправдывал своё поведение тем, что Бердыев стрелял в него из импровизированного пистолета.

Болельщики ФК «Рубин» Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Фактор Семака и других новичков

Одна из важных причин чемпионства «Рубина» – это не только великолепная работа Бердыева, но и грамотная селекция. После неудачного сезона-2007 были сделаны выводы, и клуб получил от спонсоров серьёзные деньги на усиление состава. В частности, в Казань перебрались защитники Кристиан Ансальди и Роман Шаронов, полузащитник Гёкдениз Карадениз, нападающие Сергей Ребров и Саво Милошевич. Ключевым решением стало приглашение в «Рубин» его будущего капитана Сергея Семака. Бюджет казанцев составлял примерно 45-50 млн евро. Самым богатым клубам страны «Рубин» всё равно уступал.

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«У нас был сильнейший тренерский штаб. Речь идёт не только о главном тренере, но и обо всех его помощниках, работавших на тот момент. Плюс сложился очень хороший коллектив. Пригласив такого футболиста, как Семак, Бердыев вытащил счастливую карту. Это во многом способствовало чемпионству. Думаю, без него бороться за золото было бы гораздо сложнее», – признавался экс-голкипер «Рубина» Сергей Козко.

Арест спортивного директора

По ходу чемпионского сезона, в мае 2008-го, был арестован спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов. Позже его приговорили к шести годам тюремного заключения. Говорят, эта история в значительной мере стала причиной спада команды Бердыева, для которой арест одного из руководителей оказалась настоящим шоком.

«Я очень тяжело это переживал, – рассказал Сайманов в интервью «Бизнес Онлайн» после возвращения в «Рубин» в 2017 году. – С другой стороны, это же моя вина, меня не за что-то несправедливое арестовали. В глубине души я понимал, что виноват… Тогда мне казалось, что я правильно поступаю и у меня нет другого выхода. Это было сложное время, группировки. Очень страшно было. Мне казалось, что я защищаю свой бизнес и другого пути нет. Всё время был момент: либо ты, либо тебя. И всё-таки того, что со мной произошло, могло бы и не быть. Сейчас понимаю: это не время виновато, а я сам, это мои собственные решения привели меня к такому результату. Вернуть ничего нельзя. Я буду с этим жить. Но перед законом сегодня я абсолютно чист. Был суд, признание вины, приговор. Я отбыл назначенное судом наказание».

Курбан Бердыев Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Игроки «золотого» «Рубина» вспомнили тот сезон в интервью для «Чемпионата».

Защитник Алексей Попов:

— Команда была очень собранная, коллектив – сыгранным, и все были друг за друга горой, даже несмотря на большое количество новичков. Благодаря этому «Рубин» доминировал на протяжении двух лет. Было всё равно, против кого выходить, даже действующий чемпион «Зенит», который потом выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА, нам был нестрашен. Все пахали, терпели, выкладывались по максимуму и на тренировках, и на играх, все профессионально относились.

Бердыев: "Рубин" силён своим духом Корреспонденту "Чемпионат.ру" вместе со спецкорами ведущего российского спортивного издания удалось побывать в кабинете Курбана Бердыева на учебно-тренировочной базе "Рубина".

С «Сатурном» был очень тяжёлый матч. Саво Милошевич – один из лучших игроков той команды, он по праву забил мяч, который стал чемпионским. Перед началом матча чемпионами себя не считали, просто хотели выиграть. После игры раздевалка дребезжала, все радовались, танцевали. Бердыев? А как же, все танцевали!

Бердыев – очень хороший психолог, он никогда не давил на игроков, умел найти нужные слова. Он всё время говорил, что мы должны показывать на поле то, что делаем на тренировках, что от того, как мы тренируемся, зависят наши результаты.

Чемпионство на самом деле просто обёртка, важно то, что внутри, это тяжёлый труд в течение всего сезона, далеко не все могут его вынести. Это опыт, который поможет и в тренерской работе.

Сергей Рыжиков Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»

Защитник Роман Шаронов:

— Мне 2008 год в первую очередь запомнился тем, что я вернулся в родной клуб спустя три года. За это время я поменял свои взгляды на футбол и с большим удовольствием возвратился в «Рубин». Слукавлю, если скажу, что шёл за чемпионством. Просто вернулся в родную команду, чтобы помочь ей, сделать всё, что в моих силах. Был проведён отличный набор игроков, из которого получилась хорошая команда. Сергей Семак, Сергей Ребров, Сергей Рыжиков, Саво Милошевич – отличная компания. Атмосфера в команде царила потрясающая. Все были заражены одной задачей – быть единым коллективом, единым целом. Мы не ставили себе цель стать чемпионами, она по ходу сезона уже появилась. Изначально хотели быть сплочёнными – и всё. Это сыграло очень важную роль. Да, у нас не было стабильности, к которой «Рубин» пришёл в 2009-м. Мы только собрались, всё лишь начиналось, поэтому неудачи тоже присутствовали. Безвыигрышная серия – естественный процесс, который нам тогда удалось с успехом пережить.

У нас не было никаких лозунгов – мы больше делали, чем говорили. Поступательно двигались вперёд, шли от матча к матчу. Даже к решающей игре с «Сатурном» не готовились как-то по-особенному. Это была очередная встреча, к которой мы в очередной раз серьёзно подошли. Невозможно описать, что я испытал, когда стал чемпионом. Пока сам не проверишь, не узнаешь. Это те чувства, которые не купить ни за какие деньги. После победы у меня была лишь мотивация продолжать дальше и ни в коем случае не останавливаться на достигнутом. В раздевалке, кстати говоря, всё было более-менее спокойно – все эмоции мы выплеснули на поле! Попов сказал, что было бурное празднование? Он всё перепутал, это уже в следующем году (смеётся). Я лучше помню, по всей видимости.

Курбан Бекиевич испытал настоящие эмоции вместе со всеми игроками. Он нам говорил, что завидует, ведь ему не удавалось стать чемпионом в качестве игрока. А почему не позавидовать ему? Для него это такая же большая победа – команда была единым целым и выиграла. Сейчас могу сказать, что это я ему завидую.