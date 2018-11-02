Финал Лиги чемпионов в России. Заявку уже подали

Согласно информации УЕФА, уже появились первые претенденты на проведение финала Лиги чемпионов в 2021 году. О готовности принять главный матч клубного сезона-2020/21 в Европе заявили Мюнхен и Санкт-Петербург.



«Прошедший летом в России чемпионат мира дал серьёзный импульс развитию футбола в стране и оставил нам богатое наследие прежде всего в виде великолепных стадионов. Летом 2018-го на арене «Санкт-Петербург» состоялось семь матчей чемпионата мира, а в сезоне-2018/19 «Зенит» вошёл в топ-20 самых посещаемых футбольных клубов на планете.

Уникальный всепогодный стадион, претендующий на звание лучшего стадиона Европы и находящийся в центре красивейшего города в мире, готов с блеском провести финал самого статусного клубного футбольного турнира УЕФА», – говорится в заявлении «Зенита».



Окончательный список сформируют 16 февраля 2019 года, но маловероятно, что кто-то ещё неожиданно созреет и подаст заявку. Хозяина матча оргкомитет назовёт в июне следующего года.

Конкурент

«Альянц Арена» – стадион мюнхенской «Баварии» на 75 тыс. человек. Принимал чемпионат мира–2006, финал Лиги чемпионов сезона-2011/12. Готовится принять матчи Евро-2020. Возможно, там пройдёт и финал Евро-2024, который организовывает Германия. Но вероятнее, что этот матч состоится всё-таки в Берлине.



Мюнхенский стадион – один из самых продвинутых и коммерчески успешных в Европе. Абонементы на сезон «Баварии» клуб реализует за 1-2 дня, обычные билеты расходятся с такой же скоростью. Помимо этого на арене есть самые разные предложения от спонсоров клуба. От магазина LEGO до VIP-ложи, превращённой в отельный номер с панорамным видом на поле (коллаборация с Marriott). Рядом со стадионом парковка на 10 тыс. автомобилей. Доходы от деятельности стадиона и «Баварии» позволили клубу погасить 276 млн евро кредита за строительство арены уже в 2014 году – на 16 лет раньше планируемого срока.

Неужели эти стадионы лучше наших «Лужников» и «Крестовского»?! Похоже, на петербургскую арену не зря потратили миллионы.

Наши

Как и в Мюнхене, в Санкт-Петербурге пройдут матчи чемпионата Европы-2020. Речь идёт о трёх матчах группового этапа (два из них с участием сборной России, если попадет на турнир) и игры 1/4 финала.



Заявку стадиона на Крестовском острове уже поддержали в РФС. «Конечно, мы готовы провести такого уровня соревнования. Стадион прекрасный, уже принимал матчи чемпионата мира и ещё примет четыре игры чемпионата Европы в 2020 году. Это единственный стадион с крышей. Я уверен, что мы победим», – сказал вице-президент организации Сергей Анохин.

«Считаю, что у нас высокие шансы на проведение финала, поскольку мы исходили из того, что Петербург никогда не принимал финал Лиги чемпионов. Мы исходим из того, что это комфортный стадион, который здорово зарекомендовал себя на чемпионате мира. Пока наш конкурент – Мюнхен, который пять лет назад принимал финал, там будут проводиться и матчи чемпионата Европы 2020 года.



Придётся работать по темам визового въезда, безопасности, организации матча, создании возможностей для пребывания прессы и болельщиков. Работа трудоёмкая, но надеюсь, что и город, и клуб справится с этим. Если мы будем допущены до борьбы, то начнём делать презентации, предложения, планы по организации», – пообещал Виталий Мутко.

Выбери лучший стадион России! (Мы так и не определились.) Эпическое противостояние.

Санкт-Петербургу должен помочь опыт проведения матчей ЧМ-2018 – турнира, который ФИФА признала лучшим в истории. Об этом рассказал глава оргкомитета «Россия-2020» и член ФИФА Алексей Сорокин.

«Прозвучал довольно подробный отчёт. Директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит представил фактологический отчёт, я тоже сделал сообщение, которое носило более общий и эмоциональный характер. Но в целом чемпионат мира единодушно признан успешным во всех отношениях, самым лучшим в истории. Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.



По многим показателям были побиты рекорды предыдущих чемпионатов мира. Успешными были признаны наши инициативы, к числу которых относятся бесплатный транспорт, идентификация болельщиков и другие новшества», – объявил Сорокин.

Цена

Журналист Кирилл Кикнадзе в эфире НТВ рассказал, что организация прошлого финала Лиги чемпионов, в Киеве, обошлась городу в 60 млн рублей. Заработать на матче удалось около 2,5 млрд рублей.