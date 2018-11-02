Тренер «Спартака» — идиот?

Рианчо, который никогда не был футболистом, уже третью пресс-конференцию рассказывает о мечте. Рауля никто об этом не спрашивает, но он долбит и долбит: «Мне не важно, когда меня уволят. Я уже главный тренер, и это у меня уже никогда не отнимут».

«Мне плевать, что будут свистеть в адрес Глушакова. Это даже подстёгивает» Рулевой «Спартака» Рауль Рианчо зажёг на пресс-конференции, напомнив, что войны выигрывал русский народ, а блудному сыну надо давать шанс.

Для публики эти слова вряд ли звучат трогательно. Скорее нагло и, если вспомнить, что Рианчо вылез из-под Карреры, еще и предательски. Но прежде чем делать выводы о личности испанца, подумаем о мотивации. Ведь то, чего он хотел в жизни, то, к чему стремился 30 лет, то, к чему пришел без славы и связей, то, ради чего уезжал в дальние страны и готов был работать кем угодно, – всё это действительно сбылось.

— Разве много таких, как я?! – постоянно повторяет он журналистам, будто хочет зафиксировать: перед вами человек из ниоткуда, прямо сегодня доказавший миру, что в один день встанет у бровки и будет руководить большой командой. И, зная генератор случайных решений «Лукойла», у Рианчо был серьёзный шанс в новой роли остаться.

Раз — и «Арсенал» просит за Кононова около трёх миллионов и слишком медленно сбивает цену даже после тиражируемых встреч руководства «Спартака» с Карпиным.

Два — и ни Жардим, ни Лопетеги не возбуждаются от зова России.

Три – и «Спартак» не проигрывает «Рейнджерс» с «Рубином», побеждает «Анжи» и продолжает плыть по лёгкому календарю.

Четыре – и вот Рианчо оставляют до зимы, чтобы ещё чуть-чуть поискать и поторговаться.

Пять – к весне он окажется недорогим, но перспективным главным тренером «Спартака», просто Каррерой 2.0.

При Рианчо не стало лучше. Но это не оправдание для Карреры Это лишь довод в пользу того, что вместе с Массимо заслуживал увольнения и Рианчо.

Для продления мечты Раулю нужно было всего-то соблюдать уже прописанные Массимо каноны. Убрать искренность при разговоре о команде, добрым словом вспоминать Федуна и всегда восхищаться фанатами. Тогда был бы шанс, что придут и первые успехи, и влиятельные люди, и собственные трансферы, и теневое управление клубом. Но Рианчо в один день всё испортил, когда начал, как Мышкин в «Идиоте» Достоевского, рассказывать никому не нужную правду и заступаться за угнетаемых. Теперь же он вряд ли получит этот шанс. Рианчо обречён как князь – и скоро покинет Россию.

Вот почему Рауль признался, что сразу готов был занять место Карреры?

Зачем вернул в основу Глушакова, не переждав даже первой волны гнева?

Как посмел пойти против фанатов, предложив им замолчать?

В каком помутнении нужно находиться, чтобы одной фразой выбить эпитафию к собственной карьере в «Спартаке»?

«Когда происходит развод, всегда ищут виноватых: я, ты, любовник, любовница. В конце получается так, что больше всего страдают дети. В «Спартаке» был чёткий развод. Больше всего при нём пострадал ребёнок: то есть «Спартак», сама команда… Мне уже 58 лет, я поработал в Испании, России и Украине, но такого я на поле ни разу не видел. Знаю, что многие болельщики не желают зла, но есть группа, которая кричит против Глушакова. Мне жаль, что есть люди, которые не прощают. Им нужно очень-очень-очень сильно замолчать.

Если знаете историю России, то помните, что не генералы выигрывают сражения. Побеждал всегда русский народ, и эту войну выиграют наши русские игроки. Все футболисты «Спартака» заслуживают уважения. Не Гвардиола выиграл чемпионат Испании, а «Барселона». С «Вероной» он бы ничего не выиграл. Поэтому не надо лить на футболистов грязь, они заслуживают уважения, в том числе капитан, который выиграл чемпионат России. Мне плевать, что они будут петь, кричать, свистеть. Пока я здесь, выходить на поле будут те, кого хочу видеть я. Глушаков – игрок «Спартака» и будет играть в «Спартаке». А когда меня здесь не будет, пусть делают, что хотят. Когда мне свистят, меня это только мотивирует».

Рианчо действительно давно живёт на Руси, хорошо знает язык, думает, что постиг ментальность. Только Рауль так и не усвоил простой закономерности. На Руси всегда жили навязанными идеями, не вдаваясь в детали. Фактическое рабство до начала ХХ века, 80 лет закрытого коммунизма, второй срок с трудом говорившего Ельцина, перепись Путиным современной Конституции, кризисы, бедствия, обнищание, но и по сей день даже жители разваливающихся в хлам городов честно выбирают себе прежних глав, мэров и губернаторов, потому что так надо. Надо «по телевизору», надо из «томиков Ленина», надо за царя-батюшку, надо, потому что это красиво и сильно подано.

В этой мощи и феномен культа Карреры. Он – мужик с крепким кулаком, который правдами и неправдами завоевал толпу. А Рианчо – лишь трагикомичный истерик, правда которого вряд ли найдёт массового зрителя.

И не важно, ошибается ли Рауль вообще.

Вот возьмём его защиту Глушакова. Рианчо намекает, что ни один человек не способен чётко объяснить, за что конкретно толпа нападает на Дениса. Есть, конечно, фразы из серии «не хотел играть и плавил команду», но как тогда получилось, что с вредителем в основе у «Спартака» в этом сезоне 5 побед, 3 ничьи, 0 поражений и 0 пропущенных голов (1 был при выходе на замену с «Ахматом»), а без – 1 победа, 3 ничьи, 4 поражения и 18 мячей в собственных воротах?

Можно задать и другие вопросы.

Почему команда выбирает плохого человека капитаном?

Почему подонка уважает персонал?

Почему кумир теперь – только пришедший из ЦСКА и после дисквалификации Роман Ерёменко, а предатель – человек, полтора года назад принесший чемпионство и никуда после этого не убегавший?

Это такие же странные вопросы, как и утвердившийся факт, что чемпионство для команды сделал тренер, а регресс для себя организовали сами игроки.

***

Да, если даже Рианчо не умеет говорить хитро, то ему, конечно, лучше было бы вообще промолчать. Сошёл бы за умного и, глядишь, остался бы тренером. Впрочем, если ты всю жизнь рвёшься к мечте напролом и достигаешь её, то вряд ли есть что-то ниже, чем бросить её в первый же день ради денег и славы.

Лучше остаться идиотом для них, чем предать себя. Если это ваш девиз, Рианчо, то вы заслуживаете уважения.

Счастливого вам пути.