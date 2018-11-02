Минус Аленичев. Ещё один спартаковский тренер вне игры

Дмитрий Аленичев больше не тренирует «Енисей». При этом пока он официально не уволен – просто готовить команду к ближайшему матчу будут другие люди, а не тренерский штаб Дмитрия Анатольевича.



«Готовить основную команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги против «Анжи» будет тренерский штаб «молодёжки» во главе с Александром Алексеевым.

До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», – говорится на официальном сайте «Енисея».



Как следует из этого сообщения, на данный момент Дмитрий Аленичев не отправлен в отставку. Ранее генеральный директор клуба Денис Рубцов заявлял, что до матча с «Анжи» смена тренерского штаба не предполагается. При этом он не исключал, что такой шаг будет сделан во время паузы на игры национальных сборных.



В тренерский штаб Дмитрия Аленичева входят Егор Титов, Валерий Клеймёнов и Олег Саматов. Судя по всему, в случае увольнения главного тренера все они также покинут «Енисей».

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Дмитрий Аленичев возглавил «Енисей» летом прошлого года. Под его руководством команда длительное время возглавляла таблицу ФНЛ, но к концу сезона опустилась на третье место. Тем не менее в стыковых матчах красноярцы обыграли «Анжи» и обеспечили себе выход в высшую лигу.



«Енисей» впервые вышел в Премьер-Лигу. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице с 1 победой после 12 туров. На этой неделе красноярский клуб вылетел из Кубка России, проиграв 1:4 «Локомотиву» в Москве. При этом главный тренер соперников Юрий Сёмин высоко оценил работу Аленичева в «Енисее».

«Дмитрий – молодец, он не боится поехать на периферию, брать команду в управление, выводить ее в высшую лигу. Он хорошо строит игру, у него есть свой стиль и свое видение, мне нравится комбинационный футбол его команды.



У него есть ограниченные возможности в игроках и во всём другом, есть моменты, но у него есть направление – под руководством Аленичева прекрасно играл «Арсенал» из Тулы, показывал хороший современный футбол, хорошо играет «Енисей». Такие люди должны работать на благо российского футбола», – отмечал Семин.

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О том, что Аленичев будет уволен, сообщалось ещё перед кубковым матчем. После поражения от «Локомотива» тренера спросили о возможной отставке. Он предложил задать вопрос о его будущем руководству и отказался от подробных комментариев.

Журналист Василий Конов в своём телеграм-канале писал, что отставке Аленичева мешает пункт о компенсации в случае увольнения. «Это дорогое удовольствие (уволить кого-либо), а «Енисей» не самый богатый клуб лиги». В мае 2018 года Денис Рубцов говорил, что у Аленичева контракт на два года.



Сам Аленичев после игры с «Локомотивом» отмечал, что команде не хватает игроков. И что команде требуется усиление в зимнее трансферное окно.



Это четвёртая отставка в нынешнем сезоне чемпионата России. Ранее соглашения со своими клубами расторгли Игорь Ледяхов, Андрей Тихонов и Массимо Каррера. Все они, как и Аленичев, имеют отношение к московскому «Спартаку».