Она будет носить передачи Бендтнеру в тюрьму

Неисправимый гуляка Никлас Бендтнер снова влип в историю. Теперь по-крупному. Нападающего приговорили к 50 дням тюремного заключения. За что? Разбил бутылку о голову датскому таксисту.

Бендтнер приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста

Дело было так: после очередного вечера в клубе пара села в такси, назвала адрес и принялась что-то обсуждать. Таксист поехал не в том направлении и запросил гораздо больше денег, чем требовалось изначально. После отказа платить водитель начал выкрикивать оскорбления в адрес пассажиров, швырнув им вслед бутылку. Ею-то Никлас и огрел мало того что невнимательного, так ещё и невыдержанного шофёра. Спутница Никласа настаивала на том, что это была самооборона. Но от реального наказания это Бендтнера не спасло. Ближайшие полтора месяца свою возлюбленную форвард не увидит…

Филин Рупсторфф – известная датская модель. Её параметры максимально приближены к эталонным 90-60-90.

Помимо модельной деятельности девушка занимается бизнесом. У неё свой магазин авторской одежды…

… и почти полторы тысячи (!) постов в «Инстаграме».

Пара пролила свет на свои отношения совсем недавно – в июле 2018 года.

Репутация «плохого» парня девушку не смутила – наоборот, только больше заинтриговала.

Недавний эпизод с таксистом — далеко не первый в «послужном списке» форварда. В 2014 году Никлас вывалился из бара, начал стучать по машине таксиста и бить её ремнём. Тогда конфликт уладили, и форвард отделался штрафом.

Драки с одноклубниками, арест за противоправные действия, неоднократные появления в пьяном виде на публике – в скандальной хронике фамилия Бендтнера мелькает не реже, чем в футбольных обзорах.

Ранее Никлас состоял в отношениях с баронессой Каролин Флеминг. У них даже родился ребёнок, но через семь месяцев они расстались. Близостью, пусть и недолгой, к королевской семье он и обязан прозвищем Лорд.

Теперь Лорда ждёт тюремная камера. И почти двухмесячная разлука с прекрасной Филин.