У Тарасова забрали машины. Придётся ездить на метро?

Источник: Инфантино прикрывал финансовые махинации «Манчестер Сити» и «ПСЖ»

Президент ФИФА Джанни Инфантино в 2014 году помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать санкций за нарушение правил финансового фэйр-плей, когда занимал пост генерального секретаря УЕФА. Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, проведшее расследование на основе документов Football Leaks.



В период с 2011 по 2013 год «ПСЖ» и «Манчестер Сити» испытывали серьёзный дефицит бюджета («ПСЖ» — € 218 млн, «Ман Сити» — € 188 млн). УЕФА должен был применить к клубам санкции вплоть до исключения из еврокубков, однако им удалось избежать наказания благодаря Инфантино.

Футбольный чиновник проводил тайные встречи с руководством «Ман Сити» и «ПСЖ». В мае 2014 года клубы подписали соглашение с УЕФА и избежали серьёзных санкций. Сообщается, что за несколько дней до этого шотландский эксперт по экономике Брайан Куинн, который был главой следственного комитета финансового фэйр-плей и руководил расследованием нарушений в «ПСЖ» и «Манчестер Сити», покинул пост. Он считал, что УЕФА применил к этим клубам слишком мягкое наказание.

У Роналдиньо отобрали паспорт из-за долгов

Легендарный бразильский футболист Роналдиньо лишился паспорта из-за долгов, сообщает Globo Esporte.



По данным источника, бразилец в 2015 году был оштрафован на $ 2,5 млн за нанесение экологического ущерба строительством склада и рыболовной платформы в запрещенном месте. Однако Роналдиньо так и не выплатил штраф, поэтому суд принял решение арестовать его паспорт. Также в деле фигурирует его брат Роберто де Ассис.



Напомним, 38-летний Роналдиньо завершил футбольную карьеру в январе этого года. Он выступал за такие известные клубы, как «ПСЖ», «Барселона» и «Милан». В 2005 году бразилец был признан лучшим футболистом мира и получил «Золотой мяч». В 2002-м Роналдиньо в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

Суд арестовал автомобили Тарасова из-за долга по алиментам

Продолжается судебное разбирательство полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Тарасова с бывшей супругой, Оксаной.

В середине октября стало известно, что экс-жена футболиста обратилась к адвокату Сергею Жорину. По её словам, Тарасов не выплачивал ей алиментов на протяжении шести лет, из-за чего у него накопился долг на сумму свыше 15 млн рублей. Позже Жорин заявил, что «Локомотив» признал долг игрока, отказавшись его выплатить, однако клуб опроверг его слова. Футболист неоднократно заявлял, что исправно платит алименты.



Как сообщает Starhit.ru, сегодня, 2 ноября, суд принял решение наложить обеспечительный арест на две дорогостоящие иномарки Тарасова.



В настоящий момент хавбек находится в браке с третьей женой, Анастасией Костенко.

Бендтнер приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста

Известный датский нападающий Никлас Бендтнер, выступающий за норвежский «Русенборг», приговорён к 50 суткам тюремного заключения за нападение на таксиста, сообщает The Guardian.



Футболист признан виновным и будет заключён под стражу. Адвокат форварда подал апелляцию на решение суда.



Данный инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 сентября в Копенгагене. В результате нападения Бендтнер сломал таксисту челюсть, однако девушка игрока утверждает, что это была самооборона.



В этом сезоне 30-летний Бендтнер провёл за «Русенборг» 20 матчей в чемпионате Норвегии и стал автором пяти голов. Ранее он выступал за такие известные клубы, как «Арсенал», «Вольфсбург», «Ювентус», «Бирмингем» и «Сандерленд».

«Енисей»: к матчу с «Анжи» команду будет готовить штаб Алексеева

Готовить «Енисей» к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Анжи» будет тренерский штаб «молодёжки» во главе с Александром Алексеевым.



«До окончания игры с «Анжи» никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет. Просьба отнестись с пониманием», — говорится на официальном сайте красноярской команды.



Напомним, «Енисей» с 2017 года возглавляет Дмитрий Аленичев. 46-летний специалист вывел команду из ФНЛ в Российскую Премьер-Лигу. «Енисей», набрав шесть очков, находится на последнем, 16-м месте в турнирной таблице российского национального первенства.



Матч «Анжи» с «Енисеем» состоится 5 ноября в Махачкале. Начало — в 19:00 мск.

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Де Брёйне пропустит месяц из-за травмы

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне, который во время матча 4-го раунда Кубка лиги с «Фулхэмом» (2:0) получил травму колена, будет вынужден пропустить месяц. Как сообщает The Telegraph, тщательное обследование обнаружило, что повреждение серьёзное, поэтому 27-летний футболист выбыл на длительный срок.



Бельгийский футболист повредил левое колено в единоборстве с защитником лондонского клуба Тимоти Фосу-Менса. Таким образом, хавбек пропустит матчи с «Манчестер Юнайтед», «Саутгемптоном», «Шахтёром», «Вест Хэмом», «Лионом» и «Борнмутом».

Напомним, Де Брёйне недавно вернулся в строй, после того как пропустил два месяца из-за травмы правого колена. В нынешнем сезоне полузащитник «горожан» провёл в чемпионате Англии всего три матча, не отметившись результативными действиями.

«Ливерпуль» нацелился на Усмана Дембеле, в трансфере заинтересован Клопп

Полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.



Как уже сообщалось, каталонский клуб недоволен игровой формой и поведением футболиста и рассматривает возможность его продажи в январе.



По информации Mundo Deportivo, воспользоваться шансом заполучить хавбека готов «Ливерпуль». Главный тренер красных Юрген Клопп лично заинтересован в этом трансфере. Отмечается, что немецкий специалист хотел видеть Дембеле в своей команде ещё до его перехода в «Барселону» летом 2017 года.



Напомним, прошлым летом сине-гранатовые приобрели 21-летнего полузащитника у дортмундской «Боруссии». Тогда трансфер обошёлся «Барселоне» в € 115 млн. В нынешнем сезоне Дембеле провёл 10 матчей в испанской Примере, забил три мяча и отдал одну результативную передачу.