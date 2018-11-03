Атакующий футбол, говорите? Сёмин переиграл Кононова

1. Минуты молчания. «Локо» красиво проявил солидарность с болельщиками. Накануне погиб Семён Хирург из фан-актива красно-зелёных. Официальную минуту молчания устроить не получилось (её нужно было согласовывать с РПЛ), поэтому клуб провёл её неформально — прямо перед выходом команд на поле. Трибуны в первые 10 минут матча тоже погрузились в тишину — слышно было всё, что происходило на поле. Акцию памяти поддержали и фаны из Тулы. И они, и хозяева посвятили Хирургу баннеры.



2. У «Локо» снова появился выбор в нападении. И речь не о Тугареве из «Казанки», а об опытных форвардах, которых в некоторых матчах так не хватало. Один из них — Фарфан — появился в старте впервые с сентября, а Смолов остался в запасе. Видимо, Федя всё-таки сыграет в ЛЧ (здесь нужно постучать по дереву). За ней он и переезжал в Москву.

3. Но забивают всё равно защитники. И это несмотря на то, что с ними всё непросто — центрального защитника снова играл Крыховяк. Чорлука получил повреждение ещё в игре с «Ростовом», Михалик провёл не лучшую игру с «Енисеем». Незадолго до неё разбили голову и Кверквелии, который сегодня играл в специальном шлеме а-ля Петер Чех. Бенедикт Хёведес снова играл на фланге — первый мяч в этой игре остался за ним.

4. Беляев очень смешно отпраздновал гол. Не только в «Локо» сегодня забивали защитники. Сначала показалось, что Максим просто не хочет праздновать гол родному клубу, отмахнувшись от партнёров. На деле, он побежал к трибуне: там сидела его жена. Увидев её, он станцевал венский вальс. Это случается не впервые — в прошлом году он отмечал гол «Динамо» также.

5. Сёмин сделал две замены после перерыва. Не сказать, что хозяева играли плохо, но явного преимущества точно не было. Палыч, судя по перестановкам, остался этим недоволен — Фарфана заменил Эдер, Гжегож пошёл на привычное место в центре поля, а Хёведес снова стал центральным защитником. Если честно, подобной расстановки ожидала большая часть болельщиков, как только пошли проблемы с защитниками. Ну, до всей этой истории с Крыховяком в роли цз.

6. Болельщики обсуждают возможный переход Кононова в «Спартак». Во время замены Горбатенко на Бакаева соседи по трибуне заговорили о «спартаковской замене». «Готовится!», — сказал кто-то из сидящих рядом, пожёвывая чипсы, которые перед матчем раздали бесплатно примерно всем. Только давайте без криков о сектанстве — просто передаю настроение трибун. Сам Кононов по заветам Карпина отправил журналистов к Нобелю за новостями по теме.



7. Антон Миранчук! Всё чаще, говоря фамилию Миранчук, имеют в виду его, а не младшего брата. В первом тайме Антон создал первый опасный момент в игре, а во втором сделал дубль за четыре минуты. Все эти истории про то, что когда-то он считался перспективнее брата, всё меньше похожи на ностальгическое нытьё. Сегодня трибуны посвятили ему персональный заряд, что в Черкизове случается нечасто.



8. Федя не вышел. Для полного счастья оставалось только увидеть возвращение Смолова. «А Федя выйдет?», — обращались болельщики к Сёмину плакатами. Не вышел, вместо него появился Рифат Жемалетдинов, который заменил героя этой игры. Оставалось только увидеть роскошный сейв Гилерме, который помог оставить счёт без изменений.