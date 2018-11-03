Возможно, последнее дерби в Химках. В нём было всё, кроме одного

Пятиминутка молчания

В гнетущей тишине стартовало, возможно, последнее столичное дерби в истории «Арены Химки». ЦСКА с уютного подмосковного стадиона уже съехало, «Динамо» тоже вот-вот справит новоселье. С кем в новом году останется лучший стадион области и насколько интенсивно будет эксплуатироваться – большой вопрос. Но молчали болельщики не по этому, тоже по-своему грустному поводу. Таким образом две дружественные «фирмы» почтили память известного поклонника красно-синих – Сергея по прозвищу Начальник.

О крепости товарищеских уз двух крупных фан-сообществ исчерпывающе скажет персональный баннер-посвящение скончавшемуся коллеге на бело-голубой трибуне. Противоположные сектора и в дальнейшем устраивали задорные переклички «во славу» общего красно-белого недруга.

Один мяч за три матча

К игре с ближайшим географическим соседом динамовцы подправили своё турнирное положение, но не решили проблем в атаке. Каждый гол для «хохловцев» в этом сезоне – это даже не маленькое, как минимум среднее чудо. Последний раз больше одного они забивали 2 сентября – пару «Оренбургу». В следующих девяти матчах, включая кубковый, бело-голубые провели всего три мяча в чужие ворота.

0,33 мяча за раз – это даже для аутсайдера мало. «Динамо» к этой безликой массе в принципе не может относиться. Не должно. И не хочет. Но забить снова не сумело.

75-дневная «засуха» Панченко

Возможно, вы удивитесь, но именно Дмитрий Хохлов сегодня располагает самым «бьющим» футболистом лиги. Кирилл Панченко атакует цель в чемпионате даже чаще лучшего снайпера турнира Чалова – в среднем 3,9 раза за тур. Вот только в качество количество у Панченко никак не перейдёт. «Бомбёжка» при первой возможности способствует повышению индивидуальной статистики, но не росту командной результативности. От неподготовленного удара с дальней дистанции проку, как правило, немного.

К заключительному дерби года «сухая» серия некогда лучшего снайпера динамовцев достигла 75 дней. Памятная грамота от капитана детской команды Саранска – за активное участие в жизни ДФЛ – должна была и, наверное, приподняла настроение динамовской «восьмёрке». Место на острие атаки от тренера повысило вероятность обрыва нервирующей серии, но возможностей для этого «армейцы» бывшему сослуживцу не дали. За 75 минут на поле Панченко не нанёс ни одного удара по воротам и уступил место на поле Луценко.

Первое дерби Романа Евгеньева

У человека, фокусирующего взгляд на российском футболе эпизодически, по случаю «медальных» или просто исторически важных противостояний, появление в основе светловолосого парня с номером 24 на белой футболке наверняка вызвало вопрос: «А это кто такой?». На самом деле 19-летний защитник Евгеньева уже выходил за главную команду родного клуба – просто предыдущие случаи широкая аудитория едва ли заметила.

Тренеру по долгу службы положено дотошно анализировать каждое ТТД в отдельности и все в комплексе. Уверенной игрой против «Крыльев», «Рубина» и «Ахмата» Роман заслужил место в старте на дерби. Да, других вариантов в тройке стопперов у Хохлова не было. Но если бы дублёр «не тянул», Дмитрий Валерьевич мог избрать другую схему, логично?

Бекао – Чернов – 5:5. По карточкам

Виктор Гончаренко после поражения от «Краснодара» не стал ничего менять в структуре игры и почти ничего – в составе. Единственная перестановка случилась в центре обороны: Бекао, отбыв дисквалификацию, вытеснил в запас Чернова. Желание проявить себя у бразильца было столь велико, что уже на третьей минуте матча он догнал Никиту в клубном зачёте штрафников – у обоих теперь по пять предупреждений в чемпионате.

Двойная неприятность Самбы Соу

Но не Бекао – другой теплолюбивый легионер стал главным неудачником первого тайма на сыром химкинском вечере. Неприятности Соу «ранней» карточкой не ограничились. Ещё больше опорника, а вместе с ним главного тренера, расстроило повреждение Самбы. У 18-летнего Владимира Москвичёва этой осенью что ни выход, то экстрим: полчаса против «Зенита», полтора тайма – в дерби.



Несмотря на довольно бодрый ход игры, вынужденная замена «Динамо» осталась самым примечательным событием матча в первые 45 минут. ЦСКА был активнее, конкретнее, острее в наступлении, но конвертировать преимущество в голы до перерыва не сумел.

Возвращение Абеля и Щенникова

Гостевая трибуна дважды оживилась ближе к концу матча – приветствуя возвращение в большую игру Абеля Эрнандеса и Георгия Щенникова. Одного не видели на поле почти два месяца, другого – ещё дольше. Синхронное возвращение в строй двух опытных исполнителей – возможно, лучшая новость для ЦСКА перед ключевым поединком евроосени – против «Ромы» в «Лужниках». Если только уругваец снова не травмировался — есть такое подозрение…

Удаление Рауша

После удаления Рауша – крайне неосмотрительно свалил Облякова, имея за душой предупреждение – динамовцам стало совсем сложно. У одного Эрнандеса было четыре (!) удара, и все, как один, неточные. Не иначе как недостаток игрового тонуса сказался.

Первая ничья Хохлова и Гончаренко

Гончаренко побеждал Хохлова с «Уралом» в бытность последнего главным в «Кубани». Спустя три года российский специалист вернул белорусскому должок в рамках дерби. Ничьих в их тренерском противостоянии ещё не было. Теперь есть. По-моему, зрителей она не расстроила.