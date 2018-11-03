Протеста в «Спартаке» нет. Разрушение закончилось

Рауль Рианчо уже сделал много полезного для «Спартака».

Во-первых, он пожертвовал своей репутацией, выступив против общественного мнения, поддержав не только Глушакова, но и каждого футболиста. С Каррерой все было иначе. Отшлифованные и популистские фразы Массимо про недостаток желания у игроков, про отсутствие концентрации, про необходимость любить «Спартак» в себе, про то, что нужно умирать ради таких великолепных фанатов – незаметно ставили под удар игроков, параллельно делали итальянца героем. Испанец же, напротив, не боится выглядеть идиотом в глазах толпы, зато его слова, наконец, дают объективную информацию.

— Я не защищаю Глушакова, а защищаю игрока «Спартака». Когда фанаты критикуют игрока – это больно. Потому что игроки, они как мои дети. Освистывайте меня и Дениса после матчей, делайте что хотите, но поддерживайте игроков во время матча. Это так нужно молодежи, не убивайте их. Можно было бы сказать что-то другое, но я буду всегда честен перед вами и сейчас открываю в сердце.

Тренер «Спартака» — идиот? Борьба и приговор Раулю Рианчо.

Во-вторых, Рауль не боится говорить о тактике. Он берет на себя ответственность за схему 4:3:3 и подробно объясняет, почему и дальше будет ее использовать. Массимо о футболе не говорил вообще, сколько бы его ни спрашивали.

— Пусть тренеры команд соперника не сходят с ума в раздумьях, что «Спартак» будет играть 4:3:3. Именно так на поле образуется больше треугольников и ромбов – то есть взаимодействий. Это помогает команде как контролировать мяч, так и переходить из атаки в оборону. Наша цель, чтобы игрокам снились эти игровые алгоритмы, чтобы каждый знал, что делать. Скажу, что на этой идее сказалась работа с Бердыевым. Его команды практически не отходят от базиса, зато потом, когда он выстроен, можно применять вариации. И мы продолжим учиться и работать.

Рианчо: схему менять не будем, пока игрокам не станут сниться игровые алгоритмы

В-третьих, Рианчо целиком открывает тренировку, чтобы пресса поняла, как работает, о чем говорит и в каком настроении находится команда. От Карреры же мы чаще получали информацию, не соответствующую действительности.

За день до матча с «Уралом» один час в Тарасовке помог разрушить сразу несколько слухов.

Например, о протесте Адриано, Фернандо и Зе против решения руководства об увольнении Карреры. Ведь для объективной информации нам вряд ли было достаточно даже эмоциональных слов Зобнина на пресс-конференции.

— Я с «Анжи» не играл и тоже протестовал, получается? – сказал Роман. – Никаких протестов нет. Это полный бред.

Каррера доказал, что говорить можно о чем угодно, но только на тренировке мы могли увидеть, с каким желанием работает Адриано, оставшийся на поле и после окончания занятия. Рядом все это время находились и восстанавливающиеся после реальных травм Фернандо с Зе Луишем.

— Когда играть будешь? – спросили мы у бразильца.

— Пока не могу, — с сожалением ответил он.

«Мне плевать, что будут свистеть в адрес Глушакова. Это даже подстёгивает» Рулевой «Спартака» Рауль Рианчо зажёг на пресс-конференции, напомнив, что войны выигрывал русский народ, а блудному сыну надо давать шанс.

— К концу следующей недели должны быть готовы, — уверенно добавил глава медицинского персонала клуба Михаил Вартапетов.

Так была закрыта одна важная тема.

Увидели и реальное отношение к Глушакову. Оно обычное. Подсказ, шутки, мини-конфликт с Боккетти.

— Что ты падаешь все время? – ругался Денис, когда Сальва просил штрафной. – Я тебя вообще не трогал. Задолбал, играй!

— Да пошел ты, — негодовал Боккетти.

Этот и другие моменты были настолько рабочими и футбольным, что невозможно представить, будто Денис был изгоем в коллективе или наоборот героически вел команду против Карреры. Все это тот самый бред, о чем и сказал Рианчо.

— За все время, что вы в команде, было заметно, что Глушаков плохо тренировался или портил обстановку в команде? – спросил я.

— Все тренировки мы пишем, в том числе анализируем пульс. Глушаков всегда тренировался фантастически, начиная со сбора в Австрии и до нынешнего времени. Он всегда показывал себя как профессионал, поэтому может помочь «Спартаку». Вы считаете, что Глушаков хороший футболист? Я вот считаю. И с моей стороны было бы глупо не использовать его. Представьте, что на заводе вам дают 10 станков, но один вы не используете. Что скажет директор? Что вы плохой профессионал.

Ушел миф и о том, что Дениса считают предателем. Во всяком случае, возбудившие всех лайки Леонида Трахтенберга под оскорбительными комментариями в адрес Глушакова в инстаграме – действительно оказались случайными. Об этом можно было судить хотя бы по тому, что капитан и легендарный Федорыч обнимались после тренировки. И вовсе не под камеры, как любил делать Каррера.

Нельзя отрицать, что «Спартаку» тяжело. Ведь можно потакать словам Карреры о том, что команда была в очке от второго места, но лучше послушать грустного Зобнина, признающего эмоциональное проседание и обращающегося к фанатам за поддержкой. Прямо говорит о кризисном состоянии и Рианчо.

Чемпионский «Спартак» действительно был разрушен, под этим нужно подвести черту. Наступает новая эра: возрождение. С Рианчо и Глушаковым или без них.